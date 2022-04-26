ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке. ФОТОрепортаж

25 апреля сводный отряд Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в количестве 23 человек личного состава и 4 единиц техники прибыл в город - герой Ахтырка Сумской области для ликвидации последствий разрушений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в официальном телеграм-канале ГСЧС.









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С первого дня широкомасштабного наступления у Ахтырки шли ожесточенные бои. Город был в осаде, а противник применял против его защитников практически весь арсенал боеприпасов. В результате обстрелов населенный пункт потерпел сильные разрушения. В частности, теплоэлектроцентраль, обеспечивавшая предприятия и жителей Ахтырки электрической и тепловой энергией.

Специалисты-высотники из Сумщины начали проведение аварийно-восстановительных работ именно на этом важнейшем и тяжелом участке города. Сейчас работы продолжаются.

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