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ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке. ФОТОрепортаж

25 апреля сводный отряд Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в количестве 23 человек личного состава и 4 единиц техники прибыл в город - герой Ахтырка Сумской области для ликвидации последствий разрушений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в официальном телеграм-канале ГСЧС.

ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке 01
ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке 02
ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке 03
ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке 04

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ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке 05
ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке 06
ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырке 07

С первого дня широкомасштабного наступления у Ахтырки шли ожесточенные бои. Город был в осаде, а противник применял против его защитников практически весь арсенал боеприпасов. В результате обстрелов населенный пункт потерпел сильные разрушения. В частности, теплоэлектроцентраль, обеспечивавшая предприятия и жителей Ахтырки электрической и тепловой энергией.

Специалисты-высотники из Сумщины начали проведение аварийно-восстановительных работ именно на этом важнейшем и тяжелом участке города. Сейчас работы продолжаются.

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ликвидация (3604) Сумская область (3175) спасатели (207) ГСЧС (4988) Ахтырка (23)


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У нашу ТЕЦ дійсно прилетіло дуже дебело...
Навіть у ватанів мову відібрало...
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26.04.2022 15:45 Ответить
Перестаньте вже повторювати за людиною у ролі президента цей старий совковийнаратив про міста-герої.
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26.04.2022 16:08 Ответить
людские квартиры заливает дождевой водой через пробитые крыши. а они за никому не нужную тец взялись. у нас многие хотят в квартирах многоэтажек котлы поставить. но местная власть против этого. да и это понятно- бабло всегда побеждает добро. тем более если начальник тец юрко лучший друг мера.
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26.04.2022 16:28 Ответить
На Ахтырку должна молиться все Полтавщина если бы не этот город герой орки бы вошли в нашу область.
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26.04.2022 18:36 Ответить
 
 