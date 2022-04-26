Остин об исторической встрече на базе "Рамштайн": Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить РФ. ФОТОрепортаж
На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии более 40 стран проводят встречу с целью согласования требований безопасности Украины.
Об этом в Twitter сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы только что начали историческую встречу - более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине выиграть борьбу против несправедливого вторжения России. Наша цель - уехать отсюда с общим, прозрачным пониманием краткосрочных и долгосрочных требований к безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+23 Nov
показать весь комментарий26.04.2022 17:08
+18 Letchik
показать весь комментарий26.04.2022 17:19
+16 Дмитрий Иванов #466733
показать весь комментарий26.04.2022 17:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тарас Черновіл викриває, чому насправді Україна не пішла в НАТО.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003
"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.
Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".