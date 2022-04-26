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Остин об исторической встрече на базе "Рамштайн": Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить РФ. ФОТОрепортаж

На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии более 40 стран проводят встречу с целью согласования требований безопасности Украины.

Об этом в Twitter сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы только что начали историческую встречу - более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине выиграть борьбу против несправедливого вторжения России. Наша цель - уехать отсюда с общим, прозрачным пониманием краткосрочных и долгосрочных требований к безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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Остин об исторической встрече на базе Рамштайн: Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить РФ 01
Остин об исторической встрече на базе Рамштайн: Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить РФ 02
Остин об исторической встрече на базе Рамштайн: Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить РФ 03
Остин об исторической встрече на базе Рамштайн: Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить РФ 04

Пентагон (1464) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+23
Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России и перешел на сторону Украины. Он рассказал о газовых войнах и кампаниях по дискредитации Украины, которые вел "Газпром".
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26.04.2022 17:08
+18
Велика подяка братським країнам і народам!
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26.04.2022 17:19
+16
Новая антигитлеровская коалиция
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26.04.2022 17:48
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Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России и перешел на сторону Украины. Он рассказал о газовых войнах и кампаниях по дискредитации Украины, которые вел "Газпром".
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26.04.2022 17:08 Ответить
Де це почитать?
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26.04.2022 17:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CajfJPIgzFk Можешь даже посмотреть и послушать , раз не умеешь пользоваться интернетом.
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26.04.2022 18:19 Ответить
https://youtu.be/CajfJPIgzFk
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26.04.2022 18:35 Ответить
Если НАТО не идет к Украине, то Украина идет к НАТО
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26.04.2022 17:11 Ответить
Тут скоріш навпаки, бо зе-влада навмисно по#ерила всю програму по вступу до НАТО (https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175/ так саме як і програми виробницва зброї ), та дискредитує корисність членства в НАТО зараз.

Тарас Черновіл викриває, чому насправді Україна не пішла в НАТО.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003

"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.

Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
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26.04.2022 20:52 Ответить
Велика подяка братським країнам і народам!
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26.04.2022 17:19 Ответить
Дякуємо!
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26.04.2022 17:24 Ответить
Всадники Апокалипсиса петерации
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26.04.2022 17:35 Ответить
Страны нато пичкают своего военного конкурента, россию, нефтедолларами. На которые она усиливает свою армию. Для чего? Для того, чтобы в случае войны с россией, им тяжелее было воевать?
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26.04.2022 17:36 Ответить
Спасибо всем странам за помощь в борьбе с недонацией лаптеногих.
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26.04.2022 17:38 Ответить
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26.04.2022 17:44 Ответить
Новая антигитлеровская коалиция
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26.04.2022 17:48 Ответить
Антипутлерівська
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26.04.2022 18:05 Ответить
Антимосковитська
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26.04.2022 18:22 Ответить
В отличие от мордора у них и авиабаза как отель а не как туалет
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26.04.2022 19:05 Ответить
По сутті ці сорок країн - це буде коаліція країн однієї зі сторін розпочатої 24/02.22р. касапами і її сателітами третьої світової війни.
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26.04.2022 20:28 Ответить
kill PUTLER NOW!
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26.04.2022 20:50 Ответить
Ось він світоч демократії і вільного світу!
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26.04.2022 21:27 Ответить
ждем норм. решений
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26.04.2022 23:56 Ответить
Cудьбоносная встреча.
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28.04.2022 01:45 Ответить
Резникову не интересно?
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28.04.2022 21:55 Ответить
 
 