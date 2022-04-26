6 млн дол. США, которыми хотели подкупить руководство НАБУ и САП, перечислены в поддержку ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

ВАКС снял арест с средств в уголовном производстве по обвинению лиц, пытавшихся за 6 млн дол. США подкупить руководство НАБУ и САП. Денежные средства перечислили на нужды обороноспособности государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Такое решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. Благодаря этому 6 млн дол. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислили на нужды обороноспособности государства.

Напомним, это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего чиновника. "Услугу" оценили в 5 млн дол. США, еще 1 млн дол. США чиновник ГУ ГНС взял себе "сверху". Все эти лица, а также инициатор подкупа были привлечены к ответственности. Расследование было завершено, дела по их обвинению слушаются в ВАКС.

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Детальнее о попытке передачи неправомерной выгоды в брифинге Артема Сытника и Назара Холодницкого: