6 млн дол. США, которыми хотели подкупить руководство НАБУ и САП, перечислены в поддержку ВСУ. ВИДЕО+ФОТО
ВАКС снял арест с средств в уголовном производстве по обвинению лиц, пытавшихся за 6 млн дол. США подкупить руководство НАБУ и САП. Денежные средства перечислили на нужды обороноспособности государства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Такое решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. Благодаря этому 6 млн дол. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислили на нужды обороноспособности государства.
Напомним, это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего чиновника. "Услугу" оценили в 5 млн дол. США, еще 1 млн дол. США чиновник ГУ ГНС взял себе "сверху". Все эти лица, а также инициатор подкупа были привлечены к ответственности. Расследование было завершено, дела по их обвинению слушаются в ВАКС.
Детальнее о попытке передачи неправомерной выгоды в брифинге Артема Сытника и Назара Холодницкого:
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Но нет, грязные деньги даже в такое время боятся тронуть
а кошти можна пустити на тепловізори)
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А мене більше цікавить, а що із самою справою проти "колишнього топпосадовця", яку намагалися закрити? Він уже сидить, чи десь у теплих краях попиває коктейлі у шезлонзі?
І, власне, шо це за такий кадр, який розсипає мільйони баксів направо і наліво? Чому про це досі нічого невідомо? Чи це державна таємниця?
Між іншим , для тих хто баче як щось міняється скажу приємну новину. Виявляється, що коли говорить арестович , люди ставлять банки з водою щоб заряжались. Оце влада , оце слуги. Молодці.