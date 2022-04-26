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6 млн дол. США, которыми хотели подкупить руководство НАБУ и САП, перечислены в поддержку ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

ВАКС снял арест с средств в уголовном производстве по обвинению лиц, пытавшихся за 6 млн дол. США подкупить руководство НАБУ и САП. Денежные средства перечислили на нужды обороноспособности государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Такое решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. Благодаря этому 6 млн дол. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислили на нужды обороноспособности государства.

6 млн дол. США, которыми хотели подкупить руководство НАБУ и САП, перечислены в поддержку ВСУ 01

6 млн дол. США, которыми хотели подкупить руководство НАБУ и САП, перечислены в поддержку ВСУ 02

Напомним, это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего чиновника. "Услугу" оценили в 5 млн дол. США, еще 1 млн дол. США чиновник ГУ ГНС взял себе "сверху". Все эти лица, а также инициатор подкупа были привлечены к ответственности. Расследование было завершено, дела по их обвинению слушаются в ВАКС.

Также читайте: Производство против руководителя Ивано-Франковской таможни, у которого нашли более $230 тыс. и драгоценности, закрыли из-за уничтожения материалов НСПД, - судья Гольник

Детальнее о попытке передачи неправомерной выгоды в брифинге Артема Сытника и Назара Холодницкого:

Автор: 

НАБУ (4224) взятка (6167) САП (2070) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+19
А если ещё пройтись по некоторым бывшим и нынешним судьям, то там на 3 армии денег хватит...
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26.04.2022 17:44
+15
А ещё в каждом городе есть бандитские общаки, только в моем Николаеве у группы Мультика-Титова миллиарды гривен. И ведь СБУ знает всех до единого в каждом регионе, но даже в такое время не трогает. А ведь на те деньги можно купить эскадрилью самолётов 5 поколения с авианосцем в придачу)
Но нет, грязные деньги даже в такое время боятся тронуть
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26.04.2022 17:48
+6
Так может у этих взяткодателей ещё хорошо порыться и ещё 2 по 6 найти, а? Как и у тендерщиков, игровиков, контрабандеров, янтарщиков
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26.04.2022 17:46
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А если ещё пройтись по некоторым бывшим и нынешним судьям, то там на 3 армии денег хватит...
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26.04.2022 17:44 Ответить
А ещё в каждом городе есть бандитские общаки, только в моем Николаеве у группы Мультика-Титова миллиарды гривен. И ведь СБУ знает всех до единого в каждом регионе, но даже в такое время не трогает. А ведь на те деньги можно купить эскадрилью самолётов 5 поколения с авианосцем в придачу)
Но нет, грязные деньги даже в такое время боятся тронуть
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26.04.2022 17:48 Ответить
І буде достатньо ще й на розбудову України.
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26.04.2022 17:50 Ответить
Так может у этих взяткодателей ещё хорошо порыться и ещё 2 по 6 найти, а? Как и у тендерщиков, игровиков, контрабандеров, янтарщиков
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26.04.2022 17:46 Ответить
розслідувати цю справу якнайретельніше
а кошти можна пустити на тепловізори)
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26.04.2022 17:46 Ответить
Сам факт, что эти миллионы долларов не пропали бесследно - как много раз бывало в стране с вещдоками - говорит, что что-то меняется
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26.04.2022 17:53 Ответить
Долари для ЗСУ - то добре. А коли заміну Холодницькому і Ситнику оберуть? Бо інтерес української мафії в тому, щоб заміну їм не обрали ніколи і поки обиратимуть заміну красти не по шість мільйонів, а мільярди.
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26.04.2022 18:01 Ответить
А про 10% викриваву Євгену Шевченко ЗАБУЛИ?
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26.04.2022 18:12 Ответить
А про 10% викривачу Євгену Шевченко забули чи як?
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26.04.2022 18:14 Ответить
запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця
*************
А мене більше цікавить, а що із самою справою проти "колишнього топпосадовця", яку намагалися закрити? Він уже сидить, чи десь у теплих краях попиває коктейлі у шезлонзі?
І, власне, шо це за такий кадр, який розсипає мільйони баксів направо і наліво? Чому про це досі нічого невідомо? Чи це державна таємниця?
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26.04.2022 18:46 Ответить
Це що за серіал ? Хочу подивитись, Колишній топ посадовець , з такими бабками. І чинний ,ще Пороха не хватає. Хоча медведчук уже дав покази і знову Порошенко. Сценарій не поганий.
Між іншим , для тих хто баче як щось міняється скажу приємну новину. Виявляється, що коли говорить арестович , люди ставлять банки з водою щоб заряжались. Оце влада , оце слуги. Молодці.
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26.04.2022 19:08 Ответить
 
 