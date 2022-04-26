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Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей. ФОТОрепортаж

В 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС министр внутренних дел Денис Монастырский побывал в зоне отчуждения ЧАЭС.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Монастырский возложил цветы к мемориалу и вручил награды спасателям и правоохранителям, отличившимся в отражении российской агрессии. Также спасателям была вручена новая техника.

В Зону отчуждения прибыл и глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 01
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 02
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 03
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 04
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 05
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 06
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 07
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 08
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 09
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 10
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 11
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 12
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 13
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 14
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 15
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 16
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 17
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 18
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 19
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 20
Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей 21

Фото, видео - Олег Богачук

ЧАЭС (568) Зона отчуждения (280) Богачук Олег (1462) Рафаэль Гросси (175)


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Краще б Монастирський відвідав буковельську олігархічну республіку, де платна мєнтовська і круто екіпірована охорона береже достояніє і спокій бариг і нуворишів на воєнних вакаціях.
Напередодні вторгнення орків, він же проводив смотр "скорпіонів", що трошки популяли в Приип'яті і заявляв: но пасаран. Хреновий бекграунд в цього мінстра і дружка гогі голіашвілі з ******, лісового трухіна і т.д.
Невже орки знову повернуться грабувати ЧАЕС?
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26.04.2022 20:35 Ответить
Мусорський піар, потім - тихенько в ліс.
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26.04.2022 21:21 Ответить
 
 