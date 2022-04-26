Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей. ФОТОрепортаж

В 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС министр внутренних дел Денис Монастырский побывал в зоне отчуждения ЧАЭС.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Монастырский возложил цветы к мемориалу и вручил награды спасателям и правоохранителям, отличившимся в отражении российской агрессии. Также спасателям была вручена новая техника.

В Зону отчуждения прибыл и глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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Фото, видео - Олег Богачук