Глава МВД Монастырский побывал на ЧАЭС, где наградил спасателей и правоохранителей. ФОТОрепортаж
В 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС министр внутренних дел Денис Монастырский побывал в зоне отчуждения ЧАЭС.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Монастырский возложил цветы к мемориалу и вручил награды спасателям и правоохранителям, отличившимся в отражении российской агрессии. Также спасателям была вручена новая техника.
В Зону отчуждения прибыл и глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
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Фото, видео - Олег Богачук
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Напередодні вторгнення орків, він же проводив смотр "скорпіонів", що трошки популяли в Приип'яті і заявляв: но пасаран. Хреновий бекграунд в цього мінстра і дружка гогі голіашвілі з ******, лісового трухіна і т.д.
Невже орки знову повернуться грабувати ЧАЕС?