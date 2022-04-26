В результате обстрела Харькова погибли три человека, начато расследование, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Российские оккупанты 26 апреля обстреляли Московский район Харькова, в результате чего погибли три человека, а четверо получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 26 апреля 2022 около 12:00 российские военнослужащие обстреляли Московский район г. Харькова. В результате обстрела погибли три человека. Еще четверо мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и автомобили.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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