Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси: Мир должен остановить ядерный шантаж со стороны России. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в Украине с визитом генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлем Мариано Гросси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский отметил, что во время встречи с гендиректором МАГАТЭ обсуждался уровень ядерной угрозы, спровоцированной Россией.

"Ни одно другое государство мира после 1986 года не создало таких масштабных угроз для ядерной безопасности, для Европы и мира, какие создала Россия с 24 февраля. Россия держала в Чернобыльской зоне контингент с бронетехникой, которая разрушала поверхность грунта и поднимала в воздух огромное количество пыли, в частности радиоактивных частиц", – пояснил президент.

Кроме того, как сообщил глава государства, оккупанты разрушили пункты дозиметрического контроля, разграбили систему контроля радиационного состояния.

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Зеленский отметил, что мир должен остановить ядерный шантаж со стороны России и восстановить фундаментальные принципы ядерной безопасности и использования атомной энергии.

Также, напомнил президент, Украина предложила инициативу по введению миротворцев для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

"Эта станция ни в коем случае не может быть передана под контроль "Росатома". Мы обсуждали все острые вопросы ядерной безопасности, возникшие из-за агрессии России против Украины и вследствие ядерного шантажа, к которому Россия последовательно прибегает во время войны", - подчеркнул он.

Со своей стороны Рафаэль Мариано Гросси отметил, что сегодня, в 36-ю годовщину катастрофы, посетил Чернобыльскую АЭС, где поблагодарил работников станции за их работу, мужество и профессионализм.

Глава МАГАТЭ отметил важность дальнейшего сотрудничества и поддержки Украины в сложные времена.

"Моя задача, среди прочего, состоит в том, чтобы обеспечить то, что ядерные электростанции страны, важные в мире с точки зрения поставок электроэнергии, не окажутся под угрозой. Именно потому МАГАТЭ пребывает в Украине и будет продолжать свою работу. Сегодня мы согласились, что будем оказывать помощь и проводить специальную работу по восстановлению возможностей инфраструктуры, которая получила повреждения", - подытожил он.

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