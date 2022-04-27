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Новости Фото Война
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Войска РФ после взятия Новотошковского наступают на Нижнее и Орехово. Хотят полностью захватить Попасную и Рубежное, обстрелы по всей линии фронта в Луганской области, - ОВА. ФОТО

Обстрелы продолжаются по всей линии фронта в Луганской области. Россияне после взятия Новотошковского начали наступление на Нижнее и Орехово.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мирных граждан оккупанты бомбили во всех свободных городах. В Приволье один погибший.

"Орки сосредоточились на наступлении на Северодонецком и Попаснянском направлениях, хотят полностью захватить Попасную и Рубежное и наступать на Северодонецк. Ключевое слово "хотят". На Северодонецком направлении после установления контроля над Новотошковским россияне наступают в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово", - говорит он.

Гайдай отмечает, что у ВСУ - другое мнение по поводу "хотелок" рашистов: на Донбассе за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены девять танков, одиннадцать артиллерийских систем, четыре единицы специальной и семнадцать единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной и шестнадцать единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одна зенитная установка.

Войска РФ после взятия Новотошковского наступают на Нижнее и Орехово. Хотят полностью захватить Попасную и Рубежное, обстрелы по всей линии фронта в Луганской области, - ОВА 01
Войска РФ после взятия Новотошковского наступают на Нижнее и Орехово. Хотят полностью захватить Попасную и Рубежное, обстрелы по всей линии фронта в Луганской области, - ОВА 02
Войска РФ после взятия Новотошковского наступают на Нижнее и Орехово. Хотят полностью захватить Попасную и Рубежное, обстрелы по всей линии фронта в Луганской области, - ОВА 03
Войска РФ после взятия Новотошковского наступают на Нижнее и Орехово. Хотят полностью захватить Попасную и Рубежное, обстрелы по всей линии фронта в Луганской области, - ОВА 04
Войска РФ после взятия Новотошковского наступают на Нижнее и Орехово. Хотят полностью захватить Попасную и Рубежное, обстрелы по всей линии фронта в Луганской области, - ОВА 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луганской области священник УПЦ МП передавал сведения врагу относительно позиций украинских войск, - Гайдай

"Россияне ВСЕ последние сутки обстреливали жилые массивы свободных городов Луганщины. В Приволье погиб местный житель. Орки умышленно попали в одну из лисичанских школ, где в подвале находились 23 человека. Все живы. Вчера из обстреливаемой Белогоровки вывезли 49 человек. И сразу после этого орки мощно накрыли село огнем.  Сгорел один дом. Также в результате обстрелов пылали минимум семь домов в Северодонецке, Рубежном, Нижнем, Лисичанске", - резюмирует Гайдай.

армия РФ (19400) обстрел (27396) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+22
Горить,палає техніка ворожа рідна Україна переможе. Русткий корабель іди геть,геть,геть
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27.04.2022 09:19
+22
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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27.04.2022 09:23
+16
А краще бути як кацапи і кричати шо ми всєх пабєділі?
Потрібно знати реальну ситуацію на фронті а не займатися побєдобєсієм!
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27.04.2022 09:37
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Горить,палає техніка ворожа рідна Україна переможе. Русткий корабель іди геть,геть,геть
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27.04.2022 09:19 Ответить
Дивують наші новини. Раніше так одразу і на всіх медіа, нам про втрати міст і сіл не доповідали .. Це ми зраду розганяємо?
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27.04.2022 09:19 Ответить
Ми - це хто?
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27.04.2022 09:22 Ответить
Ви, я, широкі маси населення.
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27.04.2022 09:28 Ответить
зраду и зубожиння всегда разгонял только идеологический отдел ЦК. он никуда не делся, кстати
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27.04.2022 09:42 Ответить
А краще бути як кацапи і кричати шо ми всєх пабєділі?
Потрібно знати реальну ситуацію на фронті а не займатися побєдобєсієм!
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27.04.2022 09:37 Ответить
Тобто якщо новини не є позитивними, то їх не можна публікувати? Чорне, навіть якщо його називати білим, залишиться чорним. Зважте, що нас ще не повідомляють про наші військові втрати...
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27.04.2022 10:28 Ответить
повідомляють , зрозуміло війна, то тільки у рашці втрат немає, цілий крейсер гавкнувся, а у них офіційно тільки один загиблий, а не офіційно щось около 58 виживших.
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27.04.2022 10:46 Ответить
так на всіх не догодиш, не доповідаєш - зрада, доповідаєш - зрада.
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27.04.2022 10:43 Ответить
Ваше личное мнение и отношение к происходящим событиям понятны. Вы не туда попали. Вам к Соловьеву.
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27.04.2022 09:32 Ответить
Вам до Арестовича
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27.04.2022 09:35 Ответить
якраз хотів написати--Всі до Арестовича
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27.04.2022 09:59 Ответить
як на мене один чорт, що той що інший, тільки "среда обитания" різна.
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27.04.2022 10:48 Ответить
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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27.04.2022 09:23 Ответить
рускай мир пришел смерть разруха нищета безысходность
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27.04.2022 09:28 Ответить
вчора по ТБ бачив репортаж ВВС з тих місць; так місцеві у всіх своїх бідах звинувачують персонально ***** і Зе; мовляв, це вони між собою воюють, а їм - біда...
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27.04.2022 09:50 Ответить
То їм байдуже буде Україна під путіним чи вільна....Хай доють коров,навоз возять і помалкують
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27.04.2022 09:58 Ответить
так люди мають травми психологічні, потрясіння, а іпсо ж ніхто не відміняв, і у всіх по різному в екстримальних ситуаціях психика відпрацьовує.
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27.04.2022 10:50 Ответить
потому что они расеяне. что не так?
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27.04.2022 09:32 Ответить
Да-да, не русские, а именно россияне.
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27.04.2022 09:35 Ответить
це кацапи!
де, курва, на карті світу "рєспублика рассия"???????????
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27.04.2022 09:40 Ответить
Российская федерация, карту купи.
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27.04.2022 10:31 Ответить
В составе роССийской федерации нету руССкой республики!
22 разных республик там есть, а этой - нету!

И края руССкого там нету, .. и автономной области нету .. еврейской биробиджан есть, а руССкой автономной области - нету ..

Нету, у так называемых «руССких», своей этнической территории-земли в составе рф!!!

Свободу народам московской империи-рф!!!
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27.04.2022 11:52 Ответить
якщо хочуть політкорректно, то "московити"
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27.04.2022 09:48 Ответить
Адмін, зверни увагу: от я хотів поправити/зауважити юзеру одним словом "рашисти"; а мені система видає видає "Занадто часті коментарі. Не поспішайте." Чому? Це ж штибу тимчасового бану - на хвилину, на дві... Яка моя провина в цьому?
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27.04.2022 09:54 Ответить
Ваша провина в тому, шо ви, неосвiчений "мовознавець", даете безглуздi поради з украiнськоi мови.
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27.04.2022 10:40 Ответить
за кордоном вони себе називають русскіми, ось і треба їх русскіми називати, щоб русскій було синонимом вбивці, гвалтивника і мародера.
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27.04.2022 10:52 Ответить
Все как и говорил Рустамзаде, вон и подкрепление орки уже ввели...будем надеяться, что он прав и наступление выдохнется через неделю.
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27.04.2022 09:51 Ответить
Москали, . Это случайно не грозит окружением
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27.04.2022 09:51 Ответить
9 травня парад в Масквє.
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27.04.2022 10:01 Ответить
Орки медленно, но продвигаются и захватывают новые населенные пункты, попутно обстреливая всю Украину. Они так могут вообще все разрушить. У нас экономика хоть останется?
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27.04.2022 10:27 Ответить
Товарещ майор, не переживайте, продвижение по 2 км в неделю будет означать разгром всей вашей группировки войск со скоростью 1 БТг в день с напутсвием из военкомата "лично я вас туда не посылала, пишите министру".
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27.04.2022 10:36 Ответить
А найсмішніше те, що нам щодня розказують про контратаку, яка ніяк не почнеться, про перемоги, а насправді що ж виходить? Щодня беруть наші села і міста? Щодня просуваються до цілі оточити наші війська і тоді взяти в котли, а нам показують Арестовича... мені чомусь здається, що нас найо*ують!
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27.04.2022 10:32 Ответить
та ж не тільки Арестовича можна дивитися, є справжні військові експерти, Тарас Чмут на приклад, вони кажуть що на війні як на війні, і одне село часом кілька раз за день можуть відбивати, або приходиться відходити на більш вигідні рубежі, щоб людей не втрачати марно.
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27.04.2022 10:57 Ответить
іди на х.. панікер.
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27.04.2022 12:07 Ответить
Той самий Арестович казав що «ціль не втримати територію а нанести ворогу максимальних втрат», тому все правильно вони роблять. Відходять на зручні рубежі і крошать кацапів. Під'їде наступальна зброя в достатній кількості - буде по-іншому.
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27.04.2022 12:15 Ответить
План такий - максимальна оборона і перетворення орків в фарш поки це можливо. Потім відхід і те саме. Поки орки не закінчаться.
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27.04.2022 13:04 Ответить
Поки ворог наступає - треба цим користуватися, і тут ЗСУ все робить правильно
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27.04.2022 11:12 Ответить
смерть ********** рашке!СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.04.2022 17:18 Ответить
 
 