Войска РФ после взятия Новотошковского наступают на Нижнее и Орехово. Хотят полностью захватить Попасную и Рубежное, обстрелы по всей линии фронта в Луганской области, - ОВА. ФОТО
Обстрелы продолжаются по всей линии фронта в Луганской области. Россияне после взятия Новотошковского начали наступление на Нижнее и Орехово.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, мирных граждан оккупанты бомбили во всех свободных городах. В Приволье один погибший.
"Орки сосредоточились на наступлении на Северодонецком и Попаснянском направлениях, хотят полностью захватить Попасную и Рубежное и наступать на Северодонецк. Ключевое слово "хотят". На Северодонецком направлении после установления контроля над Новотошковским россияне наступают в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово", - говорит он.
Гайдай отмечает, что у ВСУ - другое мнение по поводу "хотелок" рашистов: на Донбассе за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены девять танков, одиннадцать артиллерийских систем, четыре единицы специальной и семнадцать единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной и шестнадцать единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одна зенитная установка.
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"Россияне ВСЕ последние сутки обстреливали жилые массивы свободных городов Луганщины. В Приволье погиб местный житель. Орки умышленно попали в одну из лисичанских школ, где в подвале находились 23 человека. Все живы. Вчера из обстреливаемой Белогоровки вывезли 49 человек. И сразу после этого орки мощно накрыли село огнем. Сгорел один дом. Также в результате обстрелов пылали минимум семь домов в Северодонецке, Рубежном, Нижнем, Лисичанске", - резюмирует Гайдай.
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Потрібно знати реальну ситуацію на фронті а не займатися побєдобєсієм!
де, курва, на карті світу "рєспублика рассия"???????????
22 разных республик там есть, а этой - нету!
И края руССкого там нету, .. и автономной области нету .. еврейской биробиджан есть, а руССкой автономной области - нету ..
Нету, у так называемых «руССких», своей этнической территории-земли в составе рф!!!
Свободу народам московской империи-рф!!!