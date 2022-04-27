Войска РФ после взятия Новотошковского наступают на Нижнее и Орехово. Хотят полностью захватить Попасную и Рубежное, обстрелы по всей линии фронта в Луганской области, - ОВА. ФОТО

Обстрелы продолжаются по всей линии фронта в Луганской области. Россияне после взятия Новотошковского начали наступление на Нижнее и Орехово.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мирных граждан оккупанты бомбили во всех свободных городах. В Приволье один погибший.

"Орки сосредоточились на наступлении на Северодонецком и Попаснянском направлениях, хотят полностью захватить Попасную и Рубежное и наступать на Северодонецк. Ключевое слово "хотят". На Северодонецком направлении после установления контроля над Новотошковским россияне наступают в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово", - говорит он.

Гайдай отмечает, что у ВСУ - другое мнение по поводу "хотелок" рашистов: на Донбассе за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены девять танков, одиннадцать артиллерийских систем, четыре единицы специальной и семнадцать единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной и шестнадцать единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одна зенитная установка.











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"Россияне ВСЕ последние сутки обстреливали жилые массивы свободных городов Луганщины. В Приволье погиб местный житель. Орки умышленно попали в одну из лисичанских школ, где в подвале находились 23 человека. Все живы. Вчера из обстреливаемой Белогоровки вывезли 49 человек. И сразу после этого орки мощно накрыли село огнем. Сгорел один дом. Также в результате обстрелов пылали минимум семь домов в Северодонецке, Рубежном, Нижнем, Лисичанске", - резюмирует Гайдай.