Войска РФ нанесли авиаудар по Горской громаде на Луганщине, множество разрушений, по меньшей мере, один человек погиб, - ОВА. ФОТО

Сегодня утром войска РФ нанесли авиаудар по Горской громаде. В результате по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горcrой громады. Применяют "грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются. В Горсом также сгорела электростанция."

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