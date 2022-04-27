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Войска РФ нанесли авиаудар по Горской громаде на Луганщине, множество разрушений, по меньшей мере, один человек погиб, - ОВА. ФОТО

Сегодня утром войска РФ нанесли авиаудар по Горской громаде. В результате по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горcrой громады. Применяют "грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются. В Горсом также сгорела электростанция."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ после взятия Новотошковского наступают на Нижнее и Орехово. Хотят полностью захватить Попасную и Рубежное, обстрелы по всей линии фронта в Луганской области, - ОВА

армия РФ (19400) обстрел (27396) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Канадський уряд планує змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Отримані гроші підуть на відновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.Про це https://www.cbc.ca/news/politics/canada-sanctions-law-proposal-1.6432128 пише CBC.
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27.04.2022 10:45 Ответить
Усі країни націлені проти агресії і до кінця до Перемоги України, разом і ботоксного поб'єте
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27.04.2022 10:45 Ответить
Мразі мокшанські, за все будете платити.
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27.04.2022 12:49 Ответить
 
 