В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция. ФОТОрепортаж
Российские войска убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили по меньшей мере 35 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, кинотеатр, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Лиман, Дружковка, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк, Нью-Йорк, Ставки, Берестово, Нелиповка", - говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.
Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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