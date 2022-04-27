В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция. ФОТОрепортаж

Российские войска убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили по меньшей мере 35 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, кинотеатр, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Лиман, Дружковка, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк, Нью-Йорк, Ставки, Берестово, Нелиповка", - говорится в сообщении.









Правоохранители подчеркнули, что враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.













Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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