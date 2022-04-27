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В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция. ФОТОрепортаж

Российские войска убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили по меньшей мере 35 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, кинотеатр, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Лиман, Дружковка, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк, Нью-Йорк, Ставки, Берестово, Нелиповка", - говорится в сообщении.

В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция 01
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция 02
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция 03
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция 04

Правоохранители подчеркнули, что враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.


В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция 05
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция 06
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция 07
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция 08
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Есть убитые и раненые, - полиция 09

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Россияне обстреляли Зеленодольск и два села на Днепропетровщине, есть раненые, - Резниченко. ВИДЕО

обстрел (27396) Нацполиция (16501) Донецкая область (9784)


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