Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке!

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе загорелось несколько пожаров.

"Вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом", - отмечает глава региона.

Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.

"ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируем!", - заметил Кириленко.













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