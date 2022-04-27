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Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке!

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе загорелось несколько пожаров.

"Вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом", - отмечает глава региона.

Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.

"ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируем!", - заметил Кириленко.

Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА 01
Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА 02
Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА 03
Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА 04
Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА 05
Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетних авіаційних ударів по Авдіївці. На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили спробу наступу окупантів, - Кириленко. ФОТО

армия РФ (19400) Кириленко Вячеслав (682) обстрел (27396) Донецкая область (9784) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+4
Ми дотримуємось конвенцій, нам не можна, та швидше за все й немає такого на озброєнні.
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27.04.2022 11:55
+2
Ugomonjitjesj. Ih uzhe "snimajet" tochecnimi udarami i budjet eto djeljatj v namnogo bolshih koljichectvah. Zachem prirodu zagadjitj? Vam uzhe tishjachi gnijuschih orkov nje hvatajet?
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27.04.2022 11:56
+2
Мы за хороших парней, то лилипуту можна, а нас не так поймут.
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27.04.2022 11:57
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Ми дотримуємось конвенцій, нам не можна, та швидше за все й немає такого на озброєнні.
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27.04.2022 11:55 Ответить
Ugomonjitjesj. Ih uzhe "snimajet" tochecnimi udarami i budjet eto djeljatj v namnogo bolshih koljichectvah. Zachem prirodu zagadjitj? Vam uzhe tishjachi gnijuschih orkov nje hvatajet?
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27.04.2022 11:56 Ответить
Мы за хороших парней, то лилипуту можна, а нас не так поймут.
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27.04.2022 11:57 Ответить
Это не фосфорный боеприпас. Цензор в очередной раз повторяет чушь доморощенных икспердов. Это реактивный зажигательный снаряд 9М22С. В этих трубках находятся в каждом снаряде находятся 6 килограммов зажигательных элементов (180 штук) из магниевого сплава, которые наполнены пиротехническим составом, аналогичным термиту.
Применение таких снарядов можно легко идентифицировать по обгоревшим остаткам характерных мелких шестигранных магниевых стаканчиков. Термитная смесь фосфора не содержит, а состоит в основном из натриевой селитры, перекиси бария, каучука, суспензионного поливинилхлорида и металлических порошков (титан и др.)
Так что в данном случае обвинения в применении фосфорных боеприпасов не состоятельны, что никак не снимает обвинения в обстрелах гражданского населения всем остальным говном.
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27.04.2022 13:42 Ответить
У свій час і Саратов і Іжевськ і Чіта з Челябінськом і Пітер з Масквою будуть обстріляні такими снарядами, що посієш те і пожнеш.
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27.04.2022 12:02 Ответить
цілком можливо, що рано чи пізно, але оркам спаде на думку, що якщо мотив в Україні для них можливість помарадерити і повбивати цивільних, тоді то саме вони зможуть робити і в пітері і в москві, і там реально є що, але там не буде ЗСУ від яких вони тут відгрібають. оркі-то всі в основному з мухосранськів.
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27.04.2022 12:08 Ответить
Скорее рано, чем поздно. Именно потому и запрещают в армиях мародёрство.
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27.04.2022 12:12 Ответить
хера на востоке травы под окнами...
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27.04.2022 12:58 Ответить
 
 