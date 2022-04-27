Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Войска РФ дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке!
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе загорелось несколько пожаров.
"Вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом", - отмечает глава региона.
Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.
"ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируем!", - заметил Кириленко.
Топ комментарии
+4 tigrazloy #487552
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+2 Krotow
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+2 Rian T UA
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Применение таких снарядов можно легко идентифицировать по обгоревшим остаткам характерных мелких шестигранных магниевых стаканчиков. Термитная смесь фосфора не содержит, а состоит в основном из натриевой селитры, перекиси бария, каучука, суспензионного поливинилхлорида и металлических порошков (титан и др.)
Так что в данном случае обвинения в применении фосфорных боеприпасов не состоятельны, что никак не снимает обвинения в обстрелах гражданского населения всем остальным говном.