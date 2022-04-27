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В Попасной продолжаются уличные бои, но из-под обстрелов удалось вывезти 58 человек, - Гайдай. ФОТО

В Луганской области продолжаются непрерывные обстрелы россиянами населённых пунктов и жилых районов, в ОВА продолжают эвакуацию.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА.

"Жители Попасной из-за обострения ситуации и непрерывные уличные бои, наконец, охотно согласились выезжать. Сегодня забрали 58 человек. Эвакуация в других городах продолжается. А в Северодонецке люди, не желающие эвакуироваться, получили адресную гуманитарную помощь. В городе до сих пор остается около 20 тысяч человек, много детей", - говорится в сообщении.

йВ Попасной продолжаются уличные бои, но из-под обстрелов удалось вывезти 58 человек, - Гайдай 01
В Попасной продолжаются уличные бои, но из-под обстрелов удалось вывезти 58 человек, - Гайдай 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли авиаудар по Горской громаде на Луганщине, множество разрушений, по меньшей мере один человек погиб, - ОВА. ФОТО

обстрел (27405) Северодонецк (605) эвакуация (2083) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Боже, бережи та допомагай нашим захисникам
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27.04.2022 13:20 Ответить
скільки вже раз просили завчасно проводити евакуацію,наразі такі заходи тільки відволікають та заважають бити рашистів..
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27.04.2022 13:33 Ответить
впевнений,що вони тою гуманітарною допомогою охоче поділяться з орками,які прийшли їх визволяти,а при нагоді ще й дадуть наводку на наші позиції.Що за упороті ватани,сили нема до таких*співвітчизників*.Сто пудів,коли волонтери з гуманітаркою від*їжджають,ті ватани плюють їм в спину і сміються з глупих хахлов.І волонтери ризикують життям заради них...
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27.04.2022 18:31 Ответить
 
 