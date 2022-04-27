В Попасной продолжаются уличные бои, но из-под обстрелов удалось вывезти 58 человек, - Гайдай. ФОТО

В Луганской области продолжаются непрерывные обстрелы россиянами населённых пунктов и жилых районов, в ОВА продолжают эвакуацию.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА.

"Жители Попасной из-за обострения ситуации и непрерывные уличные бои, наконец, охотно согласились выезжать. Сегодня забрали 58 человек. Эвакуация в других городах продолжается. А в Северодонецке люди, не желающие эвакуироваться, получили адресную гуманитарную помощь. В городе до сих пор остается около 20 тысяч человек, много детей", - говорится в сообщении.

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