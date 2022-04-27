Пограничники разоблачили 16-летнего парня, который наживался на желающих выехать за границу мужчинах. ФОТО
Сотрудники главного отдела внутренней и собственной безопасности "Південь" Госпогранслужбы задержали 16-летнего украинца, причастного к мошенничеству
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Юный мошенник обещал содействие в выезде из Украины военнообязанным мужчинам, которым временно ограничен пропуск через границу. Как выяснили оперативные сотрудники Госпогранслужбы, несовершеннолетний администрировал в сети Интернет канал @propusk_ukr, с помощью которого находил своих жертв. Мошенник обещал им согласовать все вопросы с пограничниками и предоставить поддельные документы для выезда из Украины После получения на банковскую карту средств администратор канала переставал выходить на связь с клиентами, которые произвели предоплату.
Мероприятия по разоблачению мошеннической схемы оперативные сотрудники Госпогранслужбы проводили совместно с сотрудниками киберполиции Украины в рамках уголовного производства по статье 190 УКУ "Мошенничество" при процессуальном руководстве Днепровской местной прокуратуры.
В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении.
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А ще одного не розумію, звідки в неповнолітнього стільки карток банківських без підписів батьків не повинні видаватись... ну крім того віртуального говнобанка. Там не знаю як з цим.
Иначе бы мальца не трогали, а ловили с его помощью уклонистов.
Хотя, среди уклонистов может быть и будущий президент...
З цієї схеми пасуться всі - робітники моргу, адмінстрація кладовищ, слідчі і ментівські начальники, мабуть і прокуратура у долі - схема працює майже з 2012 року