РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13327 посетителей онлайн
Новости Фото Война
16 207 31

Пограничники разоблачили 16-летнего парня, который наживался на желающих выехать за границу мужчинах. ФОТО

Сотрудники главного отдела внутренней и собственной безопасности "Південь" Госпогранслужбы задержали 16-летнего украинца, причастного к мошенничеству

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Юный мошенник обещал содействие в выезде из Украины военнообязанным мужчинам, которым временно ограничен пропуск через границу. Как выяснили оперативные сотрудники Госпогранслужбы, несовершеннолетний администрировал в сети Интернет канал @propusk_ukr, с помощью которого находил своих жертв. Мошенник обещал им согласовать все вопросы с пограничниками и предоставить поддельные документы для выезда из Украины После получения на банковскую карту средств администратор канала переставал выходить на связь с клиентами, которые произвели предоплату.

Мероприятия по разоблачению мошеннической схемы оперативные сотрудники Госпогранслужбы проводили совместно с сотрудниками киберполиции Украины в рамках уголовного производства по статье 190 УКУ "Мошенничество" при процессуальном руководстве Днепровской местной прокуратуры.

В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ. ФОТОПограничники разоблачили 16-летнего парня, который наживался на желающих выехать за границу мужчинах 01
Пограничники разоблачили 16-летнего парня, который наживался на желающих выехать за границу мужчинах 02

Госпогранслужба (6484) мошенничество (1231) мобилизация (2784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Лох розводив лохів, вони лохи, бо платили наперед, він бо брав гроші на карту.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:26
+16
Якби направив ці кошти на ЗСУ, то без питань.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:30
+12
Чет я не понял за что мальца пресуют? Красавчик, которому стоит грамоту дать. Разводил уродов, которые решили свалить. Просто список клиентов пусть озвучит и каждому по повестке. Пусть парень дальше работает.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розрахунок був на те, що ці чоловіки не будут заявляти у поліцію. Але на що він сподівався, якщо у канал зайдуть співробітники кіберполіції. Короче кажуче, тупе хлопчисько.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:26 Ответить
Засуньте ему прямо в жопу этот кампутер плошмя, пусть оттуда свой канал курирует!!! А телефоны просто об башку разбейте, для доходчивости!!! "Умник" малолетний нашелся!!! УБЛЮДОК!!!
показать весь комментарий
27.04.2022 13:26 Ответить
Точно, наживался на чужом горе
показать весь комментарий
27.04.2022 13:28 Ответить
отставить истерику. он обманьівал тупьіх гндонов.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:30 Ответить
Вы я так понимаю один из обманутых клиентов, судя по бурной реакции))
показать весь комментарий
27.04.2022 13:37 Ответить
а ті гомна, що не хочуть захищати свою країну, а хочуть попивати пивасик десь у Свиноусті? Як їх Ви назовете?
показать весь комментарий
27.04.2022 13:42 Ответить
ЗеСлуги.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:44 Ответить
Ту хотіло втекти, а не вийшло?
показать весь комментарий
27.04.2022 13:45 Ответить
Лох розводив лохів, вони лохи, бо платили наперед, він бо брав гроші на карту.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:26 Ответить
Якби гроші переводив на рахунок допомоги ЗСУ - мали б свого Деточкіна.
показать весь комментарий
27.04.2022 14:06 Ответить
Я чёт не понял. Они хотели бчто бы он им реально помогал за границу валить?
показать весь комментарий
27.04.2022 13:27 Ответить
Взагалі то це реально, є люди, які можуть провести через зеленку. Але вони не беруть оплату на карту, та й по інтернету не вирішують такі питання.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:29 Ответить
Так а нафига, если потом при возврате в страну проблемы будут, поскольку доказать официальный выезд не сможешь. Это ж потом париться надо искать с той стороны кого-то кто тоже нелегально проведёт назад. И попадаться нельзя ни разу! Ну нафиг такой геморрой. Дешевле где-то в глухом селе/хуторе пересидеть если уж сильно очкуешь что мобилизуют. Короче люди фигнёй страдают.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:47 Ответить
В глухому селі чужого здадуть поліції як диверсанта.
показать весь комментарий
27.04.2022 14:04 Ответить
Не обов'язково. Знаю випадки, що реально переводили. Звісно - великий ризик, що кинуть, або що СБУ або прикордонники впіймають, але якщо комусь вже дуже кортить здриснути за кордон - ризикують.
показать весь комментарий
27.04.2022 14:12 Ответить
В "братской Бялорусии" умный мужик В лесу перекопал 1/2 сотки, между двух столбов натянул колючку и..... ночью арабов "проводил В ЕС по штуке баксов брал, казав що там за лісом вже Польща,
показать весь комментарий
27.04.2022 14:39 Ответить
Чет я не понял за что мальца пресуют? Красавчик, которому стоит грамоту дать. Разводил уродов, которые решили свалить. Просто список клиентов пусть озвучит и каждому по повестке. Пусть парень дальше работает.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:29 Ответить
Якби направив ці кошти на ЗСУ, то без питань.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:30 Ответить
От те саме хотів прокоментувати!
А ще одного не розумію, звідки в неповнолітнього стільки карток банківських без підписів батьків не повинні видаватись... ну крім того віртуального говнобанка. Там не знаю як з цим.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:06 Ответить
То й добре. Можна дізнатись, хто саме платив йому гроші.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:29 Ответить
Ну а шо, одне зло боролося з іншим. Злодієм його в принципі не назвеш, бо він "розкручував на гроші" не то щоби лохів, а сцикливих недомужиків.
показать весь комментарий
27.04.2022 13:39 Ответить
Среди ошуканых наверняка половина "нужных, серьёзных" людей.
Иначе бы мальца не трогали, а ловили с его помощью уклонистов.

Хотя, среди уклонистов может быть и будущий президент...
показать весь комментарий
27.04.2022 13:47 Ответить
со слов "беженцев", сейчас погранцы берут $15k за пропуск военнообязанных чоловіків. хз, но может быть, если по началу $5k за такую "услугу" брали.
показать весь комментарий
27.04.2022 14:10 Ответить
Все кто защищает этого малолетнего афериста не понимают, что он и его психология уже не изменится. Закончится война, переправку нелегалов за границу исчерпает себя и он будет на@@@вать "адвокатов" уже на продаже в инете кроссовок или лекарств. Факт мошенничества есть? Статья есть? Вперед на малолетку, там таких талантов через одного.
показать весь комментарий
27.04.2022 14:25 Ответить
конкурента закрили?до корита тільки владні?
показать весь комментарий
27.04.2022 14:33 Ответить
такі самі «бізнесмени» потім і гуманітарку продають
показать весь комментарий
27.04.2022 16:24 Ответить
Це ще що - у Харкові ритуальне агентсво "Ритуал"(дітеще Кернеса) наживається на горе людей і лупить з них дві ціни, починаючи з того коли слідчий приїджає зафіксувати смерть і САМ пропонує послуги двух вантажників з моргу які ЗА 2000 (!) тільки виносять тіло і завозять його до моргу, потім людина плате 5000 грн. за зберігання тіла як в готелі, бо без цього справку про смерть не дають (все це безкоштовне по закону) і все це без урахування самого поховання, по закону 7 500 грн, а у "Ритуалі" Кернеса поховання мінімум 25 тис грн (!), а кремація 19 000 грн.

З цієї схеми пасуться всі - робітники моргу, адмінстрація кладовищ, слідчі і ментівські начальники, мабуть і прокуратура у долі - схема працює майже з 2012 року
показать весь комментарий
27.04.2022 16:52 Ответить
Схема проста і геніальна.так ситуацію піймав.або старший підказав.будиночок гарний
показать весь комментарий
27.04.2022 17:39 Ответить
Гідний синочок своїх батьків. Він просто виробничу практику проходив, а тут якась кіберполіція...
показать весь комментарий
28.04.2022 12:08 Ответить
Ну, арестовали его, это хорошо, сегодня он обманывает своих, а завтра предаст Родину.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:33 Ответить
 
 