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Мы не принимаем ультиматум России по членству Украины в ЕС и НАТО, - Порошенко

Предметом переговоров с Россией не может быть территориальная целостность, суверенитет и независимость Украинского государства. Ультиматумы Путина по поводу членства Украины в ЕС и НАТО неприемлемы.

Об этом Петр Порошенко сказал в эфире французского телеканала LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Россия не умеет и не демонстрирует желания разговаривать и договариваться. Все время Россия только шантажирует и угрожает", – констатирует Порошенко.

Мы не принимаем ультиматум России по членству Украины в ЕС и НАТО, - Порошенко 01

"Позиция, которую мы должны проводить, очень четкая. Мы не можем допустить прецедентов силового изменения границы после второй мировой войны. Мы не можем допустить, чтобы любая страна имела право вето на жизнь и будущее другого суверенного независимого государства, на определение его будущего ", – убежден лидер "Европейской солидарности".

"Мы не принимаем ультиматумов России. Мы не принимаем ограничения нашего права вернуться в Европу", – отмечает Порошенко.

"Я горжусь тем, что именно мое предложение о внесении изменений в Конституцию было поддержано парламентом, и сегодня наша интеграция в НАТО и ЕС является составной частью украинской Конституции. И мы не будем менять нашу Конституцию в угоду Путину", – убежден Петр Порошенко.

"Мы никому не угрожаем. Мы хотим сделать мир более безопасным. Мы ведем нашу страну к полноценному членству в ЕС и НАТО. И мы рассчитываем на Францию, на позицию президента Франции Макрона по предоставлению Украине уже в 2022 году официального статуса кандидата в члены Европейского Союза" , – говорит Порошенко.

евроинтеграция (2124) НАТО (10004) Порошенко Петр (19608) путин владимир (31345) россия (95725) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+78
Зеля, повториш ці слова? Щоб нарешті усім ясно стало?
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27.04.2022 13:28
+74
Треба чітко заявляти про свої наміри.
А то у вас все після війни. Диверсантів та зрадників саджати - після війни. Людей які просрали оборону Херсонщини - після війни. Прибрати всю цапську недокультуру - після війни.
Кінчайте шарманити тими малороськими штампами. Задовбали.
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27.04.2022 13:36
+62
Коротко і ясно.
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27.04.2022 13:27
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щось підкацапники наші полєзні ідіоти пожвавіли і знову почали гавкать.Порошенко один із правельних українців.
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27.04.2022 15:43 Ответить
Дякую Порошенко раз і назавжди покінчити з ордою, подалі від москви і до вільних, до демократичних, до сильних в ЄС і НАТО. Зеля і його малано-абхазська команда тягнуть країну до нейтралітету, тобись відкладають нашу смерть. Я думаю народ вже розібрався хто є хто і на виборах після перемоги дадуть оцінку, а якщо влада і далі буде проповідувати зрадницьку і капітулятивну політику - то підуть нах раніше.
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27.04.2022 15:50 Ответить
Тоді навіщо х...йлу в очі заглядати?
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27.04.2022 15:58 Ответить
порох став зам президента і тіпа веде держ справи, навіщо взагалі мзс
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27.04.2022 16:22 Ответить
Порошенко уважают в мире в европе - а зеленых подоляков и дерьмаков презирают как продажных ватников
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01.05.2022 22:21 Ответить
Ти ***** міняло, іди *****
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27.04.2022 18:33 Ответить
Найдурніша пропозиція.
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27.04.2022 20:51 Ответить
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27.04.2022 23:46 Ответить
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