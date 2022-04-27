Мы не принимаем ультиматум России по членству Украины в ЕС и НАТО, - Порошенко

Предметом переговоров с Россией не может быть территориальная целостность, суверенитет и независимость Украинского государства. Ультиматумы Путина по поводу членства Украины в ЕС и НАТО неприемлемы.

Об этом Петр Порошенко сказал в эфире французского телеканала LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Россия не умеет и не демонстрирует желания разговаривать и договариваться. Все время Россия только шантажирует и угрожает", – констатирует Порошенко.

"Позиция, которую мы должны проводить, очень четкая. Мы не можем допустить прецедентов силового изменения границы после второй мировой войны. Мы не можем допустить, чтобы любая страна имела право вето на жизнь и будущее другого суверенного независимого государства, на определение его будущего ", – убежден лидер "Европейской солидарности".

"Мы не принимаем ультиматумов России. Мы не принимаем ограничения нашего права вернуться в Европу", – отмечает Порошенко.

"Я горжусь тем, что именно мое предложение о внесении изменений в Конституцию было поддержано парламентом, и сегодня наша интеграция в НАТО и ЕС является составной частью украинской Конституции. И мы не будем менять нашу Конституцию в угоду Путину", – убежден Петр Порошенко.

"Мы никому не угрожаем. Мы хотим сделать мир более безопасным. Мы ведем нашу страну к полноценному членству в ЕС и НАТО. И мы рассчитываем на Францию, на позицию президента Франции Макрона по предоставлению Украине уже в 2022 году официального статуса кандидата в члены Европейского Союза" , – говорит Порошенко.