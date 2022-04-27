В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку. ФОТО

27 апреля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе простились с Валерией Глодан, ее мамой Людмилой Явкиной и трехмесячной дочерью Кирой. Семья погибла в результате попадания ракеты, которую выпустили российские оккупанты по жилому дому в Киевском районе Одессы в минувшую субботу.

Попрощаться с семьей пришли сотни одесситов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оdessa.online.

"Это агрессия против мирных граждан, как бы они ее ни называли. Родным и близким соболезнования", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.









Фото: Думская



Фото: Думская























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