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Новости Фото Война
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В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку. ФОТО

27 апреля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе простились с Валерией Глодан, ее мамой Людмилой Явкиной и трехмесячной дочерью Кирой. Семья погибла в результате попадания ракеты, которую выпустили российские оккупанты по жилому дому в Киевском районе Одессы в минувшую субботу.

Попрощаться с семьей пришли сотни одесситов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оdessa.online.

"Это агрессия против мирных граждан, как бы они ее ни называли. Родным и близким соболезнования", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 01
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 02
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 03
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 04

В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 05

 Фото: Думская
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 06

 Фото: Думская

В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 07
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 08
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 09
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 10
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 11
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 12
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 13
В Одессе простились с Валерией Глодан, ее мамой и трехмесячной дочкой Кирой, погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Одесчине: войска РФ повторно обстреляли мост через Днестровский лиман, он подвергся разрушению (обновлено)

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младенец (37) обстрел (27405) Одесса (7901) смерть (9232)


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Топ комментарии
+41
Труханов і Московська церква. Картина два винних у вбивстві, прийшли на похорони до вбитих. Шкода що суспільство так і не вилікувалось від російської церкви, російської мови та російських політиків. Це роками нас тягнуло на дно і буде надалі тягарем та чинником війни
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27.04.2022 13:53
+19
Три покоління знищив пуйло, горіти тобі в аду.
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27.04.2022 14:05
+17
Царство Небесне... Спочивайте у мирі...
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27.04.2022 13:54
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Труханов і Московська церква. Картина два винних у вбивстві, прийшли на похорони до вбитих. Шкода що суспільство так і не вилікувалось від російської церкви, російської мови та російських політиків. Це роками нас тягнуло на дно і буде надалі тягарем та чинником війни
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27.04.2022 13:53 Ответить
Є тут нажаль доля правди причинно наслідкових звязків ...
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27.04.2022 14:02 Ответить
Царство Небесне... Спочивайте у мирі...
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27.04.2022 13:54 Ответить
Як це пережити, як не оскаженіти від люті, як! Проклинаємо іменем закатованих, вбитих. згвалтованих та невинних душ твоїх дітей, Господи! покрай же вбивць їх лютою смерттю.
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27.04.2022 13:55 Ответить
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27.04.2022 13:55 Ответить
😭😭😭 просто нет слов, боль, сплошная вселенская боль...и ненависть к россии, горите все россияне в аду, и на земле и на небе, и пусть ваши потомки отвечают за эти страшные и масоовые убийства
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27.04.2022 13:58 Ответить
ja kak bi ateist....no kagda takoe....hochetsa shtoby nastojashy AD dlja orkov vse taki sushestvoval.....
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27.04.2022 13:59 Ответить
Немислиме горе !
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27.04.2022 13:59 Ответить
Три покоління знищив пуйло, горіти тобі в аду.
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27.04.2022 14:05 Ответить
Який сюр... Труханов і московські попи.
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27.04.2022 14:13 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670&__cft__[0]=AZXD7WodoJ4L8XZN9K4DqaJ-AJNatLgO6koOI9jTuvC40f8kZ2H7xLXo1VgjtE6kZCf7hDPOnxd1v2GkhWbGelpqkvrv01JRGlzslTS52Ap5Rak7gw6HBMjYfTcYODCxZd8&__tn__=-UC%2CP-R Вячеслав Ковтун

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670 6 hrs ·

В Чорноморській операційній зоні силами ЗСУ нанесено ураження по ворожих позиціяіх на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються. - оперативне командування Південь.



33

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27.04.2022 14:17 Ответить
Головний московський піп благословив на вбивство. Відспівувати понесли до московських попів. Круговорот ідіотів в природі
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27.04.2022 14:27 Ответить
Чому Анубіс?
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27.04.2022 14:37 Ответить
А давайте, українці, всі разом дружньо будемо проклинати цих кремльовських виродків. Якщо проклинатимемо в один голос - може хоч так небеса нас нарешті почують і бумерангом повернуть їм всі наші страждання.
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27.04.2022 14:41 Ответить
С начала войны не перестаю это делать, проклинаю, утром,днём и вечером, во сне наверно тоже, агностик.
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27.04.2022 16:18 Ответить
Після побаченого не хватає повітря в грудях
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27.04.2022 14:43 Ответить
Шкода вбитих. Царство їм Небесне. Вині у вбивстві росія і московська церква прийшли хоронити своїх жертв. Точніше буде сказати, що родичі вбитих самі прийшли туди, а ті не посоромилися, зробили "ангельський вигляд" співчуваючих. Дуже шкода, що народ так і не відділився від сатаністів- РПЦ, яка тут називається УПЦ. Хоча половина українців вже стала нацією, стали українцями. А половина все-таки є "какая разница", вони невиліковні. Є надія, що маленькі, які виховуються в українському дусі, в українських традиціях вилікують націю і ми навіки відійдемо від московії, яка постійно мріє про наше знищення.
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27.04.2022 15:46 Ответить
Царство Небесне...
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27.04.2022 15:50 Ответить
Русофашистские ******** за всё заплатят своей жизнью. А выжившие будут завидовать мертвым! Будьте вы прокляты, рашисты!
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27.04.2022 16:25 Ответить
Біль та горе спіткало нас , через орків , які живуть по сусідству 😠
Світла пам'ять цій прекрасній родині , яку вбили кацапи нізащо 😪😪😪
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27.04.2022 16:55 Ответить
 
 