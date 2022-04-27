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18-летний оккупант погиб, получив ожоги 90% тела. Теперь родные сожалеют, что он подписал контракт. ФОТО

Роман Акимов из поселка в Красноярском крае отправился служить сразу после школы. В марте он сказал родным, что находится в Украине, а через два дня вместе со всем своим взводом погиб под Изюмом.

Историю Акимова публикует проект "Сибирь.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Росиянин родился и вырос в поселке Шапкино Енисейского района Красноярского края (население около 600 человек). Он с детства мечтал стать военнослужащим и собирался поступить в профильный вуз. Поэтому, когда его призвали на срочную службу, Роман подписал контракт.

"У него и отец, и дядя служили. Отец – в ВДВ, поэтому 2 августа в семье всегда был большим праздником. Я пыталась объяснить Роме, что, может, лучше сначала пожить студенческой жизнью, осмотреться. Но он отвечал, что уже взрослый и хочет сам принимать решения. Он успел только 11 классов закончить. Отслужив, хотел поступать в военный вуз – а после контракта это было бы проще сделать. Мама тоже его не отговаривала, понимала, что он к этому стремился. Конечно, ни о чем плохом ни он, ни мы тогда, в декабре, не думали", – говорит сестра оккупанта Наталья Вакар.

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18-летний оккупант погиб, получив ожоги 90% тела. Теперь родные сожалеют, что он подписал контракт 01

В феврале Роман сказал родным, что едет "на учебу", а телефон оставляет в военной части. После этого позвонил еще дважды, говорил, что жив, здоров и сыт. С середины марта связь с ним прервалась. 31 марта матери позвонили по телефону из военкомата и сказали, что необходимо сдать анализ ДНК.

"Привезли нам его только 14 апреля, ожидание было такое мучительное, что словами не передать, врагу такого не пожелаешь. 15 апреля мы его похоронили. Как сказали военные на похоронах, это [смерть Романа Акимова] произошло еще 17 марта под Изюмом – там погиб весь взвод. У Ромы был термический ожог – 90 процентов поверхности тела. Больше никаких подробностей. ", - рассказывает Вакар.

На вопрос о том, нужна ли, по ее мнению, война России против Украины, женщина отвечает так: "Нужна ли в принципе? Мы об этом не задумывались, пока только один вопрос: почему Рома? Но, может быть, в будущем появятся и другие вопросы".

18-летний оккупант погиб, получив ожоги 90% тела. Теперь родные сожалеют, что он подписал контракт 02
18-летний оккупант погиб, получив ожоги 90% тела. Теперь родные сожалеют, что он подписал контракт 03

армия РФ (19403) россия (95725)


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Топ комментарии
+116
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27.04.2022 15:44
+89
Самкі пох.. на те, чому війна. Головне - чому рома.
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27.04.2022 15:43
+87
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27.04.2022 15:42
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Орки не гинуть на нашій землі , а здихають або згорають до тла , як цей
притрушений кацапчьонок 😠
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27.04.2022 16:38 Ответить
Здоровья, счастья и успехов тебе, погибший!
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27.04.2022 16:38 Ответить
Рома вже дорослий і Рома прийняв рішення...здохнути. Тому що хтось прийняв рішення за нього. Не будь як Рома)
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27.04.2022 16:38 Ответить
Собаці собача смрть. А перед загибеллю кайфонув коли пікся живцем
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27.04.2022 18:03 Ответить
Примите мои искренние "Так вам 3,14дарасам и надо!"...
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27.04.2022 16:40 Ответить
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27.04.2022 17:59 Ответить
ТАК ОН НЕ ПОГИБ А ЗАЖАРИЛСЯ !!!
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27.04.2022 16:45 Ответить
А де фотки жарєного роми?
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27.04.2022 17:21 Ответить
вводим по всей!!!!!! Параше маршруты: автобусов, трамвая. метро и троллейбусов.. РОДДОМ-САДИК-ШКОЛА- ВОЕНКОМАТ-ЗАГС ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ СМЕРТИ-КЛАДБИЩЕ ....
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27.04.2022 17:24 Ответить
Они там как пельмени, слиплись всем взводом...
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27.04.2022 22:49 Ответить
чому рома ?..... тому, що рашиносвободітели без мозгів
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27.04.2022 16:46 Ответить
Спёкся Ромка в Украине ,хорошо прожарился ,надо было его не хоронить а схавать всей деревней ,а так неуважение проявили кацапы к УКРАИНСКИМ ПОВАРАМ !
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27.04.2022 16:48 Ответить
Про батьків цього у*бка говорять їх слова: "...поки що тільки одне питання: чому Рома?.."
Джерело:

А тому що рома приперся в Україну вбивати людей, а тут такий обломчик - сам зажмурився)
Всі ці рашисти-підери фотогенічні до армії, але потім все одно перетворюються в тварюк, які готові за собачку будку убивати, насилувати, грабувати на території інших держав.
Як кажуть, "здох Максим і х*й з ним")
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27.04.2022 16:49 Ответить
"Звичайно, ні про що погане ні він, ні ми тоді у грудні не думали" - от як це трапляється.....
"Чи потрібна війна в принципі? Ми про це не замислювалися" - ... а ось і доказ шо не випадково!
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27.04.2022 16:51 Ответить
Ну у мамки вопросов нет. Здох и здох ))
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27.04.2022 16:58 Ответить
Как єто нет вапросов? А сємь лямов?!!!
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27.04.2022 17:18 Ответить
Так дают по 10 тыш. Остальное потом.

- А деньги?

- Какие деньги? Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?

- Да, как же! За мебель! За ордера!

- Голуба, ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета.
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27.04.2022 18:12 Ответить
"Это не наши..."
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27.04.2022 17:03 Ответить
Історія мародера - подзвонив по відібраному у когось телефону, та сказав що ситий бо пограбував чиюсь квартиру або магазин... І іздох...
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27.04.2022 17:11 Ответить
хотів дівчині унітаз привезти..
...а тепер його двчисько кітайози будуть "утєшать"
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27.04.2022 17:20 Ответить
Унітаз! Він хоч бачив це диво заморське за свої 18 років нікчемного життя?
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28.04.2022 01:05 Ответить
останнього фото роми не вистачає ))
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27.04.2022 17:47 Ответить
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/rebenok-soldat-putina-pogib-v-ukraine-ubivat-v-rossii-uchat-s-detstva.htm
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27.04.2022 17:50 Ответить
Не втік від пекла!! Гори ясно!!
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27.04.2022 17:58 Ответить
Я надеюсь, что пример Романа немного остудит желание пострелять у многих не совсем дальновидных россиян
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27.04.2022 18:04 Ответить
не факт. судя по количеству населения и территорий (на карте) "ошибка выжившего" там котируется очень хорошо. так что примером будут мародеры-насильники-убийцы с медалями от Хйла. причем - исключительно здоровые и не запеченные (такие тоже есть, пока)
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27.04.2022 19:09 Ответить
Родился при Путине, жил при Путине, сдох при Путине - всё правильно сделал. Задачу выполнил.
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27.04.2022 18:07 Ответить
оце я понімаю, хороший росіянин. більше б таких
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27.04.2022 18:08 Ответить
Сґорєл на работє... Здох та й здох, *** на нього великий і товстий.
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27.04.2022 18:18 Ответить
чума на всю його родину!
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27.04.2022 18:37 Ответить
А що с нім
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27.04.2022 18:37 Ответить
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27.04.2022 18:51 Ответить
Україна нарешті перервала цей ********* ланцюжок: "дєди ваєвали"

СЛАВА УКРАЇНІ!
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27.04.2022 18:52 Ответить
Мне что, фото мёртвого Ромы самому делать?
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27.04.2022 18:55 Ответить
подох рома, ну и *уй с ним, оккупант. Его девушку трахать будет другой.
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27.04.2022 20:05 Ответить
Так шо, ромка-оккупант теперь унитаз и трусы не смародерит?
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27.04.2022 20:14 Ответить
Земля бетоном тобі, урод!
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27.04.2022 23:27 Ответить
ТУПЫЕ РОДИТЕЛИ. ПОЧЕМУ РОМА?.
ПОТОМУ ЧТО УМНЫЕ РОДИТЕЛИ НЕ ПУСТИЛИ БЫ НА КОНТРАКТ И ВОЕВАТЬ
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28.04.2022 02:33 Ответить
свиноматке позвоните... скажите, что свиноматочность дала свои плоды...
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28.04.2022 20:14 Ответить
а нечего было шастать по соседним странам.может бы жил дальше а так земля тебе стекловатой.
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30.04.2022 17:04 Ответить
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