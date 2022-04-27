18-летний оккупант погиб, получив ожоги 90% тела. Теперь родные сожалеют, что он подписал контракт. ФОТО
Роман Акимов из поселка в Красноярском крае отправился служить сразу после школы. В марте он сказал родным, что находится в Украине, а через два дня вместе со всем своим взводом погиб под Изюмом.
Историю Акимова публикует проект "Сибирь.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.
Росиянин родился и вырос в поселке Шапкино Енисейского района Красноярского края (население около 600 человек). Он с детства мечтал стать военнослужащим и собирался поступить в профильный вуз. Поэтому, когда его призвали на срочную службу, Роман подписал контракт.
"У него и отец, и дядя служили. Отец – в ВДВ, поэтому 2 августа в семье всегда был большим праздником. Я пыталась объяснить Роме, что, может, лучше сначала пожить студенческой жизнью, осмотреться. Но он отвечал, что уже взрослый и хочет сам принимать решения. Он успел только 11 классов закончить. Отслужив, хотел поступать в военный вуз – а после контракта это было бы проще сделать. Мама тоже его не отговаривала, понимала, что он к этому стремился. Конечно, ни о чем плохом ни он, ни мы тогда, в декабре, не думали", – говорит сестра оккупанта Наталья Вакар.
В феврале Роман сказал родным, что едет "на учебу", а телефон оставляет в военной части. После этого позвонил еще дважды, говорил, что жив, здоров и сыт. С середины марта связь с ним прервалась. 31 марта матери позвонили по телефону из военкомата и сказали, что необходимо сдать анализ ДНК.
"Привезли нам его только 14 апреля, ожидание было такое мучительное, что словами не передать, врагу такого не пожелаешь. 15 апреля мы его похоронили. Как сказали военные на похоронах, это [смерть Романа Акимова] произошло еще 17 марта под Изюмом – там погиб весь взвод. У Ромы был термический ожог – 90 процентов поверхности тела. Больше никаких подробностей. ", - рассказывает Вакар.
На вопрос о том, нужна ли, по ее мнению, война России против Украины, женщина отвечает так: "Нужна ли в принципе? Мы об этом не задумывались, пока только один вопрос: почему Рома? Но, может быть, в будущем появятся и другие вопросы".
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притрушений кацапчьонок 😠
Джерело:
А тому що рома приперся в Україну вбивати людей, а тут такий обломчик - сам зажмурився)
Всі ці рашисти-підери фотогенічні до армії, але потім все одно перетворюються в тварюк, які готові за собачку будку убивати, насилувати, грабувати на території інших держав.
Як кажуть, "здох Максим і х*й з ним")
"Чи потрібна війна в принципі? Ми про це не замислювалися" - ... а ось і доказ шо не випадково!
- А деньги?
- Какие деньги? Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?
- Да, как же! За мебель! За ордера!
- Голуба, ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета.
...а тепер його двчисько кітайози будуть "утєшать"
СЛАВА УКРАЇНІ!
ПОТОМУ ЧТО УМНЫЕ РОДИТЕЛИ НЕ ПУСТИЛИ БЫ НА КОНТРАКТ И ВОЕВАТЬ