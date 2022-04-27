"Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать", - от российских обстрелов в бомбоубежищах "Азовстали" погибают дети. ФОТО
От российских обстрелов в бомбоубежищах "Азовстали" погибают дети.
Об одном подобном случае сообщил в фейсбуке сотрудник СБУ из Мариуполя Иван Богдан, информирует Цензор.НЕТ.
"В конце марта, в одном из бомбоубежищ Азовстали (Мариуполь, Украина), мне подарила девочка годиков 10-12 мягкую игрушку - своего гуся! Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян... Извини, малышка, которые не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни…", - написал он.
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от, як!!!!!!!??????
по х**по плану, здають території і людей. Ми всі повинні ще бути вдячні Зеленському, що він не дав наказ знищувати власних громадян для можливості воювати з РФ. Люська як відомо не бреше, далі цитати цього підера:
За його словами, влада вирішила не говорити українцям, що війна неминуча, тому що почався б масовий вихід біженців і вони б "забили всі дороги".
"Це було б 8, 10, 12 мільйонів людей. І армія не пройшла б в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це дуже бажана ситуація для військового керівництва РФ. У такому випадку ми, напевно, одразу б програли цю війну і лівобережжя все. ... Жодним чином ми б не впоралися з цією ситуацією і єдиний вихід - танками давити наших же громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. І тепер питання: яке рішення потрібно було ухвалити? Або замовчати або залишити паралізовану країну і напевно здати лівобережжя", - пояснив він. Джерело:
чі арестович буде запевняти всіх що БУВ "єдиний вихід - танками давити наших же громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости" ??
так ось, ДО війни було 4 місяца .. а це безліч часу що побудувати оборону та НЕ "давити свій народ танками"
але зелені потвори замість підготовки до війни - шлялися місяцами по курортам на сейшели, буковелі та ржали що "не можемо дати гроші на ЗСУ бо це "непринятно, нам головне на дорогах заробляти"...
Об'єднати всіх добровольців. запросити зброю *******, технологічну. Стінгери, захист від ворожих літаків. Джавеліни, захист від броньованої техніки. Снайпери не обов'язково досвідчені, прямий постріл дістанція 300 - 600 м. Кулемети: легкі, та важкі на пікапах. Позашляховики.
Чотири добровольця на одне авто зі зброєю: ак, стінгери, джавеліни, кулемет, снайперська зброя, дрони бойові, та розвідувальні, бк.
До Маріуполя дістанеться меньше половини, але життя дітей того варте.
Перша ротація не меньш 1000 добровольців, яка дістанется до міста. Це не меньш 2000 початкового складу. Відповідно екіпаж 4 людини на одне авто. Загалом, початкова кількість авто - 500 позашлявиків. Також 100 авто материального забезпечення, запасні, для євакуаціі поранених.
Вздовж шляху підрозділів - ппо. пересування не колоною, а лавою типу кавалеріі.
Заради дітей. Заради беззахісних, безневинних. Заради нашого майбутнього. Заради людяності.
Це потрібно зробити місяц тому. Не гаючи часу. Єднаймося. Усі. Небайдужі. Не балачки - діі.
СЛАВА НАЦІІ.
Тож справді малеча, вибачайте що на вас просто часу не вистачало через занятість будуванням держави для вашого майбутнього, якого вам вже не бачити.