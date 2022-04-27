"Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать", - от российских обстрелов в бомбоубежищах "Азовстали" погибают дети. ФОТО

От российских обстрелов в бомбоубежищах "Азовстали" погибают дети.

Об одном подобном случае сообщил в фейсбуке сотрудник СБУ из Мариуполя Иван Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце марта, в одном из бомбоубежищ Азовстали (Мариуполь, Украина), мне подарила девочка годиков 10-12 мягкую игрушку - своего гуся! Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян... Извини, малышка, которые не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни…", - написал он.

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