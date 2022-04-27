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"Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать", - от российских обстрелов в бомбоубежищах "Азовстали" погибают дети. ФОТО

От российских обстрелов в бомбоубежищах "Азовстали" погибают дети.

Об одном подобном случае сообщил в фейсбуке сотрудник СБУ из Мариуполя Иван Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце марта, в одном из бомбоубежищ Азовстали (Мариуполь, Украина), мне подарила девочка годиков 10-12 мягкую игрушку - своего гуся! Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян... Извини, малышка, которые не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни…", - написал он.

Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать, - от российских обстрелов в бомбоубежищах Азовстали погибают дети 01

Смотрите: "Желаю каждому русскому городу такую участь", - первые минуты после бомбардировки российскими оккупантами драмтеатра в Мариуполе. ВИДЕО

дети (6529) Мариуполь (5719) смерть (9232) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+24
шо там арестович казав, про те, чому не попередили людей, хоча самі знали((((
от, як!!!!!!!??????
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27.04.2022 18:20
+23
як можна було не попередити людей????як можна було розмінувати Чонгар????? от тепер смерть цих людей - на руках зеслуг. і хай не розказують, що це НАТО винувате. це ВИ винуваті, наволоч.
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27.04.2022 18:23
+13
не смог сдержать слёз....рашисты,будьте вы прокляты,сатанинское отродье!
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27.04.2022 18:35
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шо там арестович казав, про те, чому не попередили людей, хоча самі знали((((
от, як!!!!!!!??????
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27.04.2022 18:20 Ответить
У зелених курв іде все по х** по плану, здають території і людей. Ми всі повинні ще бути вдячні Зеленському, що він не дав наказ знищувати власних громадян для можливості воювати з РФ. Люська як відомо не бреше, далі цитати цього підера:

За його словами, влада вирішила не говорити українцям, що війна неминуча, тому що почався б масовий вихід біженців і вони б "забили всі дороги".

"Це було б 8, 10, 12 мільйонів людей. І армія не пройшла б в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це дуже бажана ситуація для військового керівництва РФ. У такому випадку ми, напевно, одразу б програли цю війну і лівобережжя все. ... Жодним чином ми б не впоралися з цією ситуацією і єдиний вихід - танками давити наших же громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. І тепер питання: яке рішення потрібно було ухвалити? Або замовчати або залишити паралізовану країну і напевно здати лівобережжя", - пояснив він. Джерело:
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27.04.2022 19:31 Ответить
зебільні виродки навіть не спроможні згадати, що коли війна началася, то нічого такого - "було б 8, 10, 12 мільйонів людей. І армія не пройшла б в райони оборони. Це повний параліч доріг." НЕ БУЛО..
чі арестович буде запевняти всіх що БУВ "єдиний вихід - танками давити наших же громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости" ??

так ось, ДО війни було 4 місяца .. а це безліч часу що побудувати оборону та НЕ "давити свій народ танками"

але зелені потвори замість підготовки до війни - шлялися місяцами по курортам на сейшели, буковелі та ржали що "не можемо дати гроші на ЗСУ бо це "непринятно, нам головне на дорогах заробляти"...
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27.04.2022 20:07 Ответить
як можна було не попередити людей????як можна було розмінувати Чонгар????? от тепер смерть цих людей - на руках зеслуг. і хай не розказують, що це НАТО винувате. це ВИ винуваті, наволоч.
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27.04.2022 18:23 Ответить
А запам"ятовувати бота з типовим для свнсбк погонялом ваня-ваня навіть не треба.
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27.04.2022 19:11 Ответить
не смог сдержать слёз....рашисты,будьте вы прокляты,сатанинское отродье!
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27.04.2022 18:35 Ответить
Яке вибач? Це не можна вибачити. Про вибачення не можне говорити. Це навіть не підлість. Вибач і що? нема питань? все гаразд? Можна жити далі? А дитина?

Об'єднати всіх добровольців. запросити зброю *******, технологічну. Стінгери, захист від ворожих літаків. Джавеліни, захист від броньованої техніки. Снайпери не обов'язково досвідчені, прямий постріл дістанція 300 - 600 м. Кулемети: легкі, та важкі на пікапах. Позашляховики.

Чотири добровольця на одне авто зі зброєю: ак, стінгери, джавеліни, кулемет, снайперська зброя, дрони бойові, та розвідувальні, бк.

До Маріуполя дістанеться меньше половини, але життя дітей того варте.

Перша ротація не меньш 1000 добровольців, яка дістанется до міста. Це не меньш 2000 початкового складу. Відповідно екіпаж 4 людини на одне авто. Загалом, початкова кількість авто - 500 позашлявиків. Також 100 авто материального забезпечення, запасні, для євакуаціі поранених.

Вздовж шляху підрозділів - ппо. пересування не колоною, а лавою типу кавалеріі.

Заради дітей. Заради беззахісних, безневинних. Заради нашого майбутнього. Заради людяності.

Це потрібно зробити місяц тому. Не гаючи часу. Єднаймося. Усі. Небайдужі. Не балачки - діі.

СЛАВА НАЦІІ.
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27.04.2022 19:08 Ответить
вєлічайший і його zeпартія у той час розривалися між заспокоюванням переляканих Західними розвідками інвесторів, великим будівництвом і репетиціями шоу травневих шашликів.

Тож справді малеча, вибачайте що на вас просто часу не вистачало через занятість будуванням держави для вашого майбутнього, якого вам вже не бачити.
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27.04.2022 20:30 Ответить
Царство Небесне...
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27.04.2022 22:01 Ответить
Вопросов много, и особенно к зелени со всей его сворой! И эти вопросы будут заданы! И про разминирование Юга, и про тормоза с поставками вооружения, и за выдернутые из обороны деньги, что б дать заработать Коломойскому на битуме из Беларуси, и про преследован е комондиров и воинов, которые осмелились сделать выстрел в сторону русни в период зеперемирия, и много-много вопросов еще! И хер вас спасет популярнасть, ради которой вы до сих пор идете на жертвы!!!
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27.04.2022 23:57 Ответить
Інформація про бажання парашкі приєднати окуповані теріторії да себе,і слова зеленьського про зійдемось десь посередини розквітають новими фарбами.
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28.04.2022 09:48 Ответить
 
 