Воины 72-й ОМБр освободили населенный пункт и взяли в плен нескольких оккупантов. ФОТО

Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев освободили населенный пункт в зоне своей ответственности и захватили в плен нескольких оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Еще одно освобожденное от захватчиков село. Наши бойцы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли в своей зоне ответственности.

Кроме возвращения территорий, пополнили и количество обменного фонда.

Бойцы говорят, что, несмотря на желание поступить с ними так, как они с нашими гражданскими, обращились с пленными в соответствии со всеми международными конвенциями. Как и принято в цивилизованной стране".

Воины 72-й ОМБр освободили населенный пункт и взяли в плен нескольких оккупантов 01

Бригаді Чорних Запорожців-респект...
показать весь комментарий
27.04.2022 19:40 Ответить
Аккуратно положили по всем правилам конвенции)
Молдцы ребята! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
27.04.2022 19:42 Ответить
на травичку..Щоб мняко було..але чому не літерою V ?
показать весь комментарий
27.04.2022 20:15 Ответить
Чтобы от техники не отвлекать. Техника - БМП, по моему - тоже трофей.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:38 Ответить
ні,беха в пікселі нашому,просто трохи затюнена)))
показать весь комментарий
27.04.2022 20:50 Ответить
Зате під гусеницями.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:21 Ответить
С Чёрными Запорожцами не пошутить.
они сами с кем угодно могут пошутить.)
показать весь комментарий
27.04.2022 19:42 Ответить
Не пошутишь.)
показать весь комментарий
27.04.2022 19:43 Ответить
Ну, пошутить с Черными Запорожцами может каждый. Далеко не каждый сможет от них убежать.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:44 Ответить
рашковани точно полонені, а жмури ?
а чому вони не шевеляться ?
кажете фотографія, ну-ну......
показать весь комментарий
27.04.2022 19:43 Ответить
наче живі, верхні ратиці зв'язані за спиною
показать весь комментарий
27.04.2022 19:45 Ответить
живі... на обмін..
показать весь комментарий
27.04.2022 19:49 Ответить
... на фото дуже складно "шевелитися"........
показать весь комментарий
27.04.2022 19:55 Ответить
Ні, в них колір живого м'яса, а не дохлого
показать весь комментарий
27.04.2022 19:58 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
27.04.2022 19:44 Ответить
а можна вперед пару метрів проїхати?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:44 Ответить
та навіть не проїхати...а необережно і ненавмисно з "ручніка" ))) зняти ))))
показать весь комментарий
27.04.2022 19:57 Ответить
Почекай. Їм тут ще бетонні роботи виконувати на відновленні України.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:59 Ответить
А одного орка шо вже в чорний кульок оділи?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:45 Ответить
таке приемно дивитись вічно
показать весь комментарий
27.04.2022 19:45 Ответить
Гарно...
показать весь комментарий
27.04.2022 19:45 Ответить
так! ))) красівоє !!!
показать весь комментарий
27.04.2022 19:59 Ответить
......што там за пигмеи-недоноски под бтром на фоне наших воинов?.....
показать весь комментарий
27.04.2022 19:45 Ответить
русские чудо-богатыри.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:56 Ответить
Двоє по центру неправильно лежать, не по ходу гусениць.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:47 Ответить
а ті для "психической атаки" )))))
показать весь комментарий
27.04.2022 20:00 Ответить
Хорошо легут. Или лежат? (как правильно?) Практически по стойке "смирно")
показать весь комментарий
27.04.2022 19:48 Ответить
правильно-стоят параллельно земле.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:18 Ответить
У звільненому селі треба спитати за цих орків, може кому шкоди завдали...
показать весь комментарий
27.04.2022 19:49 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
27.04.2022 19:51 Ответить
А який населений пункт? Хоча б напрям. Раз вже звільнили то навіщо таємниці. Орки і так знають щоо їх звідти вибили.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:53 Ответить
З якою ціллю цікавитесь, Нічний Мисливцю з реєстрацією 19 квітня поточного року?
показать весь комментарий
27.04.2022 20:35 Ответить
Просто цікаво. На Херсонщині коли звільнили села - нічого не приховували. Це ж не прильоти ракет, яка тут таємниця. Повторюся, орки і так знають де їм дали 3.14зди. А щодо реєстрації - то я взагалі-то на сайті вже років вісім. І не вам з реєстрацією 2021 роки мене записувати в шпіони. Не там ворогів шукаєте.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:58 Ответить
Дякую за відповідь.Та не шукаю я шпигунів на Цензорі.Їх і так в ОПі досить є.Деколи, не дивлячись на війну, хочеться просто пожартувати. Між іншим я теж на сайті років з п"ять . А це став реєструватись через ГУГЛ десь в першій декаді березня. Добре що паролі запам"тав. А старий вихід через ФЕЙСБУК заглючив з невідомих причин чи якимись чином забанили.
показать весь комментарий
28.04.2022 00:16 Ответить
Я представляю - какой ужас они сейчас испытывают.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:58 Ответить
У штанях.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:01 Ответить
отож их и поклали рожами вверх...чтобы загаженные портки не демаскировали местность )))
показать весь комментарий
27.04.2022 20:01 Ответить
Дякуємо нашим захисникам. Бережи вас Боже. Ви Герої. Але дуже велике прохання - не беріть тих потвор у полон, вони на це не заслуговують!
показать весь комментарий
27.04.2022 20:12 Ответить
Хотілось би побачити наступні фото, коли вже бойова машина по них трішки проїхалась)
показать весь комментарий
27.04.2022 20:13 Ответить
Чорні, Запорожці і Ліс. Ці слова чудово сполучаються одне з одним

Слава Українським Воїнам! 💙💛🇺🇦
показать весь комментарий
27.04.2022 20:19 Ответить
То нлау а не джевелин причем большая часть отстрелянные уже, в конце с винтовок времен второй мировой поржал
показать весь комментарий
27.04.2022 20:59 Ответить
а шо ето 4 тєла і у всіх різна форма?
показать весь комментарий
27.04.2022 21:43 Ответить
русня
показать весь комментарий
27.04.2022 22:45 Ответить
Это рашистские «чёрные дембеля».
показать весь комментарий
28.04.2022 19:38 Ответить
 
 