Воины 72-й ОМБр освободили населенный пункт и взяли в плен нескольких оккупантов. ФОТО

Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев освободили населенный пункт в зоне своей ответственности и захватили в плен нескольких оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Еще одно освобожденное от захватчиков село. Наши бойцы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли в своей зоне ответственности.

Кроме возвращения территорий, пополнили и количество обменного фонда.

Бойцы говорят, что, несмотря на желание поступить с ними так, как они с нашими гражданскими, обращились с пленными в соответствии со всеми международными конвенциями. Как и принято в цивилизованной стране".

