Воины 72-й ОМБр освободили населенный пункт и взяли в плен нескольких оккупантов. ФОТО
Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев освободили населенный пункт в зоне своей ответственности и захватили в плен нескольких оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "Еще одно освобожденное от захватчиков село. Наши бойцы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли в своей зоне ответственности.
Кроме возвращения территорий, пополнили и количество обменного фонда.
Бойцы говорят, что, несмотря на желание поступить с ними так, как они с нашими гражданскими, обращились с пленными в соответствии со всеми международными конвенциями. Как и принято в цивилизованной стране".
Молдцы ребята! Слава Украине!!!
они сами с кем угодно могут пошутить.)
а чому вони не шевеляться ?
кажете фотографія, ну-ну......
Слава Українським Воїнам! 💙💛🇺🇦