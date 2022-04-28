В Херсоне раздавались мощные взрывы в районе телебашни, телеканалы оккупантов не работают. ВИДЕО
Во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы в районе телебашни.
Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", передает Цензор.НЕТ.
"Сообщается, что в Херсоне после взрывов в районе телебашни перестали работать телеканалы орков", - говорится в сообщении
Также в сети публиковали видео из временно оккупированного Херсона.
Топ комментарии
+59 Oleksandr Onys
показать весь комментарий27.04.2022 23:59 Ответить Ссылка
+49 Tema9
показать весь комментарий28.04.2022 00:01 Ответить Ссылка
+48 Неопознанный объект
показать весь комментарий28.04.2022 00:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там питання як потім через Каховську дамбу перейти. Бажано щоб орда з Мелітополя валила в Ростов, а не в Крим, а для того тре перейти Дніпро і вернутися на Перекоп.
Итого. Почитайте пост Министра обороны Алексея Резникова по результатам встречи в Рамштайне (в комменте).
Если тезисно:
• 40 стран, не только НАТО/ЕС. Были представители от Израиля, Японии, ещё нескольких интересных стран.
• Создан постоянный механизм для оказания нам военной помощи. Теперь специальные люди будут заниматься этим 24/7.
• Официально сменилась общая цель - не сдерживать российских нацистов, а разгромить их.
• Принято решение, что нам будут передавать вооружения натовского образца, «тяжесть» и технологичность этих вооружений будет постепенно расти. Это выводит нас из тупика, когда заканчивается приличное оружие советских образцов.
• Наши воины уже тихонько учатся обращаться с тяжелыми вооружениями и техникой в странах НАТО (есть смешные ситуации, когда наши сходу стреляют из натовских гаубиц лучше, чем инструкторы). Программы обучения будут расширены уже сейчас даже на те вооружения, которые нам пока не передают. Чтоб, когда они дозреют, мы уже были готовы.
• На повестке дня - формат долгосрочного сотрудничества, в т.ч. - производство оружия в будущем, место Украины в цепочках.
Традиционно призываю реалистично оценивать этот процесс и не верить постам, где взахлёб рассказывают, что НАТО передаст нам космические корабли уже завтра и в неограниченных количествах.
Нам предстоит ещё недели-месяцы сражаться преимущественно имеющимися силами. До тех пор, пока точечная помощь не станет на системные рельсы.
Главное - начался системный переход, во время которого Украине предстоит сохранить свои передовые производства и встроиться в цепочки там, где мы компетентны.
Это небыстро и непросто. Но это примерно тот путь, который обеспечил тотальную взаимную совместимость Швеции и Финляндии с НАТО. Когда политическое решение стало вопросом конъюнктуры и будет принято очень быстро.
Когда говорится, что защитники Мариуполя, Харькова, Авдеевки, протестующие жители Херсона и др. выигрывают нам время для формирования лучшего будущего - это надо воспринимать буквально.
Для нас это время течёт невыносимо медленно, каждая минута буквально оплачена кровью.
Делается всё возможное, чтобы ускорить партнёров, но это связанный процесс: они психологически готовы принять, что их оружие будет убивать страшных россиян, по мере того, как наша армия делает этих россиян менее страшными.
Красівое.
безпілотник там хіба ціль підсвічував для керованої ракети.
п.с. доречі касаби в телевежу Києва своїми аналоговнетними гавноракетами не поцілили на відміну від наших спеців.
«Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны. Должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ? Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение»
Кавунам-партизанам повага і шана!
Тримайтеся рідненькі, все буде Україна!
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍