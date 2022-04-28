РУС
39 469 63

В Херсоне раздавались мощные взрывы в районе телебашни, телеканалы оккупантов не работают. ВИДЕО

Во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы в районе телебашни.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", передает Цензор.НЕТ.

"Сообщается, что в Херсоне после взрывов в районе телебашни перестали работать телеканалы орков", - говорится в сообщении

Также в сети публиковали видео из временно оккупированного Херсона.

Смотрите также: В Херсоне оккупанты разгоняли проукраинский митинг слезоточивым газом и светошумовыми гранатами (дополнено). ВИДЕО

Автор: 

Херсон (3017)
Топ комментарии
+59
Добрий вечір, окупанти! В Бєлгороді також неспокійно)
27.04.2022 23:59 Ответить
27.04.2022 23:59 Ответить
+49
Х…ловська зомбопромивка мізків йде вслід за кацапським кораблем.
28.04.2022 00:01 Ответить
28.04.2022 00:01 Ответить
+48
Добрий вэчир, мы з Украины! Слава ЗСУ!
28.04.2022 00:05 Ответить
28.04.2022 00:05 Ответить
Пи..а оркам...
27.04.2022 23:58 Ответить
27.04.2022 23:58 Ответить
Ну вот. Прочитав новость я, грешным делом, понадеялся, что партизаны. Оказывается прилёт. Ну что же. Тоже приятно
27.04.2022 23:58 Ответить
27.04.2022 23:58 Ответить
Партизани теж не сплять.
28.04.2022 00:31 Ответить
28.04.2022 00:31 Ответить
Блейди?
28.04.2022 07:39 Ответить
28.04.2022 07:39 Ответить
Добрий вечір, окупанти! В Бєлгороді також неспокійно)
27.04.2022 23:59 Ответить
27.04.2022 23:59 Ответить
Знову?
28.04.2022 00:08 Ответить
28.04.2022 00:08 Ответить
Х…ловська зомбопромивка мізків йде вслід за кацапським кораблем.
28.04.2022 00:01 Ответить
28.04.2022 00:01 Ответить
Оркі розконсервують і підключать телепередавач ситеми "мацква",які колись прцювали на частотах 1-12 каналів УКХ. Було їх в кожному гарнізоні совєцьких окупаційних військ.
28.04.2022 00:34 Ответить
28.04.2022 00:34 Ответить
Неаккуратно курили, в результате чего произошел хлопок с задымлением
28.04.2022 00:05 Ответить
28.04.2022 00:05 Ответить
Бавовна
28.04.2022 00:07 Ответить
28.04.2022 00:07 Ответить
Добрий вэчир, мы з Украины! Слава ЗСУ!
28.04.2022 00:05 Ответить
28.04.2022 00:05 Ответить
Як що долітає до телевежі,то вже може долетіти і до горезвісного моста.
28.04.2022 00:06 Ответить
28.04.2022 00:06 Ответить
А ты подумал как нашим потом наступать
28.04.2022 00:08 Ответить
28.04.2022 00:08 Ответить
Я не Залужный, но предлагаю взять их армию в мешок. Через Крым по мосту и Вот эти все Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Курская, Белгородская области. А потом провести большой парад пленных по Хрещатику. Московию и Сибирь отдать Китайцам. Остальные земли их прежним владельцам или народам на этих землях проживающим. Путина вывезти в Мариуполь где организовать специальный процесс за геноцид украинцев,Чеченцев и Грузин.
28.04.2022 00:12 Ответить
28.04.2022 00:12 Ответить
а ты уже на фронте ? а то без тебя никак не могут взять их армию в мешок
28.04.2022 01:05 Ответить
28.04.2022 01:05 Ответить
А без тебя никак мост не взорвут😂
28.04.2022 01:19 Ответить
28.04.2022 01:19 Ответить
Згдоен - ти не Залужний, ти - ябарь Дуньки Кулакової.
28.04.2022 06:51 Ответить
28.04.2022 06:51 Ответить
кацапи при відступі його взірвуть самі згадаєте мої слова
28.04.2022 00:13 Ответить
28.04.2022 00:13 Ответить
Були фотки ще пару тижднів тому як орки його мінували.

Там питання як потім через Каховську дамбу перейти. Бажано щоб орда з Мелітополя валила в Ростов, а не в Крим, а для того тре перейти Дніпро і вернутися на Перекоп.
28.04.2022 00:19 Ответить
28.04.2022 00:19 Ответить
А ты думаешь они отступая не взорвут мост? В киевской области все мосты повзрывали отступая.
28.04.2022 00:16 Ответить
28.04.2022 00:16 Ответить
А ты подумал, что орки при отступлении его взорвут?
28.04.2022 00:17 Ответить
28.04.2022 00:17 Ответить
Якщо підірвати перед наступом, то орки будуть у мішку.
28.04.2022 00:24 Ответить
28.04.2022 00:24 Ответить
росияне при отступлении из Херсона полюбому взорвут мост! Но это лучше сделать сейчас, чтоб русня не перебрасывали подкрепление, чтоб город не разрушили как Мариуполь, чтоб мирные не погибали, мост надо взрывать и зачищать Херсон. На Крым наступать с запорожской области
28.04.2022 06:13 Ответить
28.04.2022 06:13 Ответить
Абсолютно верно.
28.04.2022 10:59 Ответить
28.04.2022 10:59 Ответить
Точка від Миколаїва до Антонівського полюбе долетить. Там 60 км. Була б "політична воля" у декого...
28.04.2022 00:11 Ответить
28.04.2022 00:11 Ответить
Ты думаеш русня этого не знает? В Херсоне Буки стоят. Это надо точки залпом пускать ракет 6, иначе одна-две просто не долетят до моста
28.04.2022 06:18 Ответить
28.04.2022 06:18 Ответить
Вроде дальнобойные импортные артиллерийскиеништяки достают
28.04.2022 07:28 Ответить
28.04.2022 07:28 Ответить
Навіщо імпортним ексклюзивом розкидатися, хіба наша вільха не дістане?
28.04.2022 07:42 Ответить
28.04.2022 07:42 Ответить
Точка У баллистическая ракета, у Буки тут до пиз...
28.04.2022 11:00 Ответить
28.04.2022 11:00 Ответить
Буки используются в качестве противоракетной обороны, если кто не знал. Самый старый совецкий Бук-М1 имеет возможность распознавания трёх классов целей: самолёта, вертолёта, баллистической ракеты. Это старые совецкие буки 80х годов, у русни есть еще Бук-М2 и Бук-М3
28.04.2022 12:11 Ответить
28.04.2022 12:11 Ответить
Якраз перед відступленням орки його 100% підірвуть.
28.04.2022 00:39 Ответить
28.04.2022 00:39 Ответить
Это ерунда, а вот если взорвут плотину в Новой Каховке, пол Херсонской области будут рыбачить прямо с чердаков
28.04.2022 14:25 Ответить
28.04.2022 14:25 Ответить
Знов хтось не там курнув))).Смерть кацапні
28.04.2022 00:09 Ответить
28.04.2022 00:09 Ответить
Плохо, что пво орков работает. Надо как то нейтрализовать. Часть ракет сбили, сволочи.
28.04.2022 00:10 Ответить
28.04.2022 00:10 Ответить
Ждёт в гости Switchblade.
28.04.2022 00:12 Ответить
28.04.2022 00:12 Ответить
В Херсоне проходит спецоперация по дескабеевизации и десоловьевизации
28.04.2022 00:11 Ответить
28.04.2022 00:11 Ответить
Херсону это и не нужно, всё равно более 90% населения за Украину и против орков, Помет и ********* смотрят только упоротые московитские твари, которых в Херсоне очень мало. Ракеты нужно было пулять по антоновскому мосту, чтоб перерезать новоордынцам нескончаемый поток техники и боеприпасов. Если бы этот ********* мост взорвали в первый же день войны, то Херсон бы был практически неприступной крепостью для орков и им бы пришлось ой как не сладко (это очень мягко выражаясь).
28.04.2022 01:20 Ответить
28.04.2022 01:20 Ответить
Алексей Копытько

Итого. Почитайте пост Министра обороны Алексея Резникова по результатам встречи в Рамштайне (в комменте).

Если тезисно:

• 40 стран, не только НАТО/ЕС. Были представители от Израиля, Японии, ещё нескольких интересных стран.

• Создан постоянный механизм для оказания нам военной помощи. Теперь специальные люди будут заниматься этим 24/7.

• Официально сменилась общая цель - не сдерживать российских нацистов, а разгромить их.

• Принято решение, что нам будут передавать вооружения натовского образца, «тяжесть» и технологичность этих вооружений будет постепенно расти. Это выводит нас из тупика, когда заканчивается приличное оружие советских образцов.

• Наши воины уже тихонько учатся обращаться с тяжелыми вооружениями и техникой в странах НАТО (есть смешные ситуации, когда наши сходу стреляют из натовских гаубиц лучше, чем инструкторы). Программы обучения будут расширены уже сейчас даже на те вооружения, которые нам пока не передают. Чтоб, когда они дозреют, мы уже были готовы.

• На повестке дня - формат долгосрочного сотрудничества, в т.ч. - производство оружия в будущем, место Украины в цепочках.

Традиционно призываю реалистично оценивать этот процесс и не верить постам, где взахлёб рассказывают, что НАТО передаст нам космические корабли уже завтра и в неограниченных количествах.

Нам предстоит ещё недели-месяцы сражаться преимущественно имеющимися силами. До тех пор, пока точечная помощь не станет на системные рельсы.

Главное - начался системный переход, во время которого Украине предстоит сохранить свои передовые производства и встроиться в цепочки там, где мы компетентны.

Это небыстро и непросто. Но это примерно тот путь, который обеспечил тотальную взаимную совместимость Швеции и Финляндии с НАТО. Когда политическое решение стало вопросом конъюнктуры и будет принято очень быстро.

Когда говорится, что защитники Мариуполя, Харькова, Авдеевки, протестующие жители Херсона и др. выигрывают нам время для формирования лучшего будущего - это надо воспринимать буквально.

Для нас это время течёт невыносимо медленно, каждая минута буквально оплачена кровью.

Делается всё возможное, чтобы ускорить партнёров, но это связанный процесс: они психологически готовы принять, что их оружие будет убивать страшных россиян, по мере того, как наша армия делает этих россиян менее страшными.
28.04.2022 00:18 Ответить
28.04.2022 00:18 Ответить
мне кажется, что прошло не 2 мес, а 2 года....
28.04.2022 00:34 Ответить
28.04.2022 00:34 Ответить
а казали шлях України до НАТО десятиліття повинні пройти до їх стандартів...йшов другий місяць війни
28.04.2022 01:24 Ответить
28.04.2022 01:24 Ответить
Судячи по всьому, це керована ракета з безпілотника.
Красівое.
28.04.2022 00:20 Ответить
28.04.2022 00:20 Ответить
угу керована авіабомба десь так фаб 250
безпілотник там хіба ціль підсвічував для керованої ракети.
п.с. доречі касаби в телевежу Києва своїми аналоговнетними гавноракетами не поцілили на відміну від наших спеців.
28.04.2022 00:34 Ответить
28.04.2022 00:34 Ответить
Чому ні? В ех приміщення на першому ярусі. Чи ви мали на увазі безпосередньо шпиль вежі?
28.04.2022 07:45 Ответить
28.04.2022 07:45 Ответить
Админи будь ласка ви хоть не ставте ссылки на цю инфопомийку труха !
28.04.2022 00:28 Ответить
28.04.2022 00:28 Ответить
Чернобаївка вже не на порядку денному, треба брати вище!
28.04.2022 00:32 Ответить
28.04.2022 00:32 Ответить
В Донецьку та Луганську потрібно теж телецентри зруйнувати. Пора цю зомбі пропаганду зносити
28.04.2022 00:36 Ответить
28.04.2022 00:36 Ответить
Не пропаганда виновато что на Донбассе более половины населения - даунбасеры, а то что там более половины населения кацапы и полукацапы. Зомбоящик сейчас практически никто не смотрит, кроме бабулек, но даже на большинство бабулек он не действует если бабульки украинки, а не московитки-новоордынки, которые без всякой рашкаванской пропаганды зомбированные украинофобские твари. Взрыв телебашни это самая беспантовая цель в Херсоне, так как более 90% горожан за Украину. Мне интересно куда две сбитые орками ракеты целили, очень жаль что они их сбили и теперь не узнать...
28.04.2022 01:10 Ответить
28.04.2022 01:10 Ответить
20 додаткових ділянок для розмінування і «Чонгар наш!» - за 2 мес.до войны!!!
28.04.2022 00:44 Ответить
28.04.2022 00:44 Ответить
28.04.2022 00:45 Ответить
28.04.2022 00:45 Ответить
погибшие и окруженные в Мариуполе Херсоне передают прювет всем "саперам" из кремлевской оппы
28.04.2022 01:19 Ответить
28.04.2022 01:19 Ответить
⚡️Украина должна сама решить, переносить ли сейчас боевые действия на территорию России, - госсекретарь США Энтони Блинкен

«Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны. Должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ? Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение»
28.04.2022 00:47 Ответить
28.04.2022 00:47 Ответить
Отступая кацапы мост взорвут однозначно. Канонаду от боев под Херсоном по любому слышно, прилет в Херсон заставил многих обосраться, если взлетит и мост, то начнут бежать в сторону Каховки даже не сменив трусы. В городе не военные, а нацгвардия, менты одним словом им передовую не обещали, только временный контроль за благосклонным населением, вот они первыми и начнут драпать.
28.04.2022 00:52 Ответить
28.04.2022 00:52 Ответить
Потрібно випередити і знищити шлях відходу. Не потрібно через Дніпро міст підривати - можна менший - через Конку.
28.04.2022 01:08 Ответить
28.04.2022 01:08 Ответить
Каналы уже работают. К сожалению, это больше похоже на провокацию от рф.
28.04.2022 00:59 Ответить
28.04.2022 00:59 Ответить
🥴
Кавунам-партизанам повага і шана!
Тримайтеся рідненькі, все буде Україна!
28.04.2022 06:42 Ответить
28.04.2022 06:42 Ответить
рашен-провокашн...тут же рашатв нарисовалось...с сюжетом снятым заранее...ничо нового
28.04.2022 01:23 Ответить
28.04.2022 01:23 Ответить
Якщо кацапи кажуть що "фсьйо ужє работаєт" - значить все розхєрачено конкретно .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
28.04.2022 01:56 Ответить
28.04.2022 01:56 Ответить
Нет. Реально всё работает, позавчера они отключали каналы, тренировались. Это дешёвая постановка была, ничего нового от лишнехромосомных.
28.04.2022 02:21 Ответить
28.04.2022 02:21 Ответить
Врете... Каналы работают.... Но взрывы были Пиз-ц полный....
28.04.2022 03:12 Ответить
28.04.2022 03:12 Ответить
Это тренировочные.....) взрывы... а вот настоящие боевые хлопки ещё ожидают Останкино и русню...
28.04.2022 06:28 Ответить
28.04.2022 06:28 Ответить
На самом деле каналы тв орков пропали за день до этого обстрела. Так что тут что-то мутное. Может сами орки и обстреляли.
28.04.2022 06:57 Ответить
28.04.2022 06:57 Ответить
но позавчера пропали не все каналы, а половина. А вот сегодня включил проверил все есть, орк тв вещает.
28.04.2022 07:03 Ответить
28.04.2022 07:03 Ответить
Ну кто мог подумать, что Херсонщина может так упорно бороться с рузьким миром? Наверное, потому, что часть жителей имеет корни из Западной Украины. Переселенцы. Просто снимаю шляпу.
28.04.2022 08:03 Ответить
28.04.2022 08:03 Ответить
 
 