В Херсоне раздавались мощные взрывы в районе телебашни, телеканалы оккупантов не работают. ВИДЕО

Во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы в районе телебашни.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", передает Цензор.НЕТ.

"Сообщается, что в Херсоне после взрывов в районе телебашни перестали работать телеканалы орков", - говорится в сообщении

Также в сети публиковали видео из временно оккупированного Херсона.

