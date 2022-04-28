РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7646 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 029 1

В Луганской области из-за обстрелов уничтожено 13 домов, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В результате обстрелов населенных пунктов Луганской области за минувшие сутки уничтожены 13 домов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Мощные обстрелы Лисичанска – там уничтожены 13 домов. Город страдал от огня россиян на протяжении всех суток 27 апреля. (…) Возгорания из-за обстрелов проходят почти на всей территории (города – ред.), а это практически 100 кв. км. Так, минувшей ночью произошло попадание в два дома – потушили. Гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу все дома. А уже к вечеру россияне попали еще в три", - написал Гайдай в телеграм-канале.

Также он сообщил, что "три дома занялись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи". Всего за сутки в области был ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрела.

Смотрите: В Попасной продолжаются уличные бои, но из-под обстрелов удалось вывезти 58 человек, - Гайдай. ФОТО

В Луганской области из-за обстрелов уничтожено 13 домов, - Гайдай 01
В Луганской области из-за обстрелов уничтожено 13 домов, - Гайдай 02
В Луганской области из-за обстрелов уничтожено 13 домов, - Гайдай 03
В Луганской области из-за обстрелов уничтожено 13 домов, - Гайдай 04
В Луганской области из-за обстрелов уничтожено 13 домов, - Гайдай 05

обстрел (29023) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6535)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доклады о достижениях рашенфашистов уже достали! Пора как то менять концепцию...
показать весь комментарий
28.04.2022 08:35 Ответить
 
 