Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. Войска РФ наступают на Орехово, - глава Луганской ОВА Гайдай. ФОТО

Войска РФ наступают на Орехово, вражеский огонь усилился. В Луганской области четверо погибших, есть раненые.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что оккупанты уничтожили 17 жилых домов в мирных городах Луганщины.

"Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово. Удачи рашисты не имеют и продолжают нести потери. На Донбассе за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, двадцать две единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка", - говорится в сообщении.

Глава региона также уточнил, что обстрелы со стороны оккупантам велись по всем свободным городам.

Смотрите: В Луганской области из-за обстрелов уничтожено 13 домов, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Спасатели за сутки одолели 21 пожар в подконтрольных нам городам Луганской области.

Як вони можуть сподіватися на загарблення Сєвєродонецька , Лисичанська , а тим більш Слов"янська чи Краматорська , якщо вони Рубіжне вже місяц повністю захопити не можуть ?!
28.04.2022 08:57 Ответить
тому що атакуючі завжди можуть вибирати місце та час атаки. Глуха оборона не завжди добре, тим більше, орки свої втрати не рахують

IgorGirkin

@GirkinGirkin

·
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1519552619634728961 29 мин

Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах Олександрівка і Нова Зоря. У районах Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
28.04.2022 09:12 Ответить
Блін, дельта Дніпра рай для диверсійних груп. Чому ЗСУ їх не використовують? У свій час я ганявся по Дніпру за браконьерами і чорта з два міг їх усіх виловити. ЗСУ беріть браконьєрів у поміч і кошмарьте русню по обидва береги Дніпра, там же сотні проток і рукавів, там все у камишах.
28.04.2022 11:16 Ответить
Браконьєри не бувають патріотами.
Це люди, які живуть одним днем, не думають про завтра і яким пофіг на свою країну...
28.04.2022 12:33 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
28.04.2022 10:05 Ответить
Слава ЗСУ ! Усе відберемо ! Ворога знищемо.
28.04.2022 11:12 Ответить
 
 