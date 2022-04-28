Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. Войска РФ наступают на Орехово, - глава Луганской ОВА Гайдай. ФОТО
Войска РФ наступают на Орехово, вражеский огонь усилился. В Луганской области четверо погибших, есть раненые.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что оккупанты уничтожили 17 жилых домов в мирных городах Луганщины.
"Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово. Удачи рашисты не имеют и продолжают нести потери. На Донбассе за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, двадцать две единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка", - говорится в сообщении.
Глава региона также уточнил, что обстрелы со стороны оккупантам велись по всем свободным городам.
Спасатели за сутки одолели 21 пожар в подконтрольных нам городам Луганской области.
Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах Олександрівка і Нова Зоря. У районах Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
Це люди, які живуть одним днем, не думають про завтра і яким пофіг на свою країну...