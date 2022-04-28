На Харьковщине задержана женщина, которая передала врагу информацию о перемещении ВСУ. ФОТО
В Харьковском районе полицейские задержали женщину, предоставлявшую врагу тайную информацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.
Как отмечается, 58-летнюю жительницу поселка Васищево разоблачили сотрудники управления уголовного розыска ГУНП совместно с работниками отдела полиции №3 ХРУП №1.
Предварительно установлено, что подозреваемая через свой мобильный телефон в период с 26 по 27 апреля предоставляла своему брату, который находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с РФ, координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) , совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет", - говорится в сообщении.
Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, женщину передали сотрудникам СБУ.
Крім того є БІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНІ ЗРАДНИКИ... Є "ФСБ-шні консерви" досі при посадах...
от їх би варто би було..
"в назіданіє іншим"...
Вот бы захватить эту "реликвию", обоссать и сжечь. И всё это в ютубчик запилить, шоб у ваки еще больше полыхало
Правда, не долетела тряпочка, сгорела вместе с мощами в атмосфере...
..так, размышляю о пользе этого существа...
И ---- показательно публично
Ведь ещё информация стоила жизни защитникам
Украины и мирным жителям
Чем ещё жизнь-- дороже граждан Украины
А то получится --как нелю штепу судили судили и что ,
и харьковского топаза он в первый же день
Войны вылез из норы
життя !
Скільки наших дітей вже знищили орки із- за таких шльондр рашистських 😕