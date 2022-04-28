РУС
На Харьковщине задержана женщина, которая передала врагу информацию о перемещении ВСУ. ФОТО

В Харьковском районе полицейские задержали женщину, предоставлявшую врагу тайную информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, 58-летнюю жительницу поселка Васищево разоблачили сотрудники управления уголовного розыска ГУНП совместно с работниками отдела полиции №3 ХРУП №1.

Предварительно установлено, что подозреваемая через свой мобильный телефон в период с 26 по 27 апреля предоставляла своему брату, который находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с РФ, координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении.

На Харьковщине задержана женщина, которая передала врагу информацию о перемещении ВСУ 01

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) , совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет", - говорится в сообщении.

Читайте: В Дергачах на Харьковщине от взрывов российских снарядов погибли два человека, - горсовет

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, женщину передали сотрудникам СБУ.

+39
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:53 Ответить
+31
надеюсь, по дороге в суд у нее случится инфаркт или что-то еще смертельно-колющее. Пора уже заканчивать с ватой в нашей Украине
показать весь комментарий
28.04.2022 09:54 Ответить
+31
Подібні тварюки навіть гірші за орків.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:54 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:53 Ответить
А скільки таких ще є ...... тисячі...
показать весь комментарий
28.04.2022 11:09 Ответить
надеюсь, по дороге в суд у нее случится инфаркт или что-то еще смертельно-колющее. Пора уже заканчивать с ватой в нашей Украине
показать весь комментарий
28.04.2022 09:54 Ответить
не наш метод..

Крім того є БІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНІ ЗРАДНИКИ... Є "ФСБ-шні консерви" досі при посадах...

от їх би варто би було..

"в назіданіє іншим"...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:08 Ответить
Подібні тварюки навіть гірші за орків.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:54 Ответить
Ретушируй-не ретушируй, а тупое @бло ватницы не скрыть.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:55 Ответить
"Бабка с красной тряпкой" Бабка с красной тряпкой это символ русской агрессии. Русские придумали причину почему они бомбят города и убивают мирных украинцев, насилуют женщин и детей. Причина - бабка с красной тряпкой которую нужно срочно защитить (Семён Скрепецкий)
показать весь комментарий
28.04.2022 09:55 Ответить
Там кацапы бегают с тряпкой и подымают ее над окупированными населенными пунктами, которую якобы подымали над Рейхстагом.

Вот бы захватить эту "реликвию", обоссать и сжечь. И всё это в ютубчик запилить, шоб у ваки еще больше полыхало
показать весь комментарий
28.04.2022 10:00 Ответить
Разве они эту тряпку не в космос отправили, роботу Фёдору, чтоб на МКС махал?
Правда, не долетела тряпочка, сгорела вместе с мощами в атмосфере...
показать весь комментарий
28.04.2022 11:22 Ответить
Им что - сложно еще сотню-другую тряпок нарезать и объявить их "теми самыми"?
показать весь комментарий
28.04.2022 12:25 Ответить
Это как надо любить ГОВНО, что бы с ним сотрудничать...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:59 Ответить
Сделать наколку на лбу "Слава Україні" и перебросить через границу.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:00 Ответить
И Тризуб на всю спину
показать весь комментарий
28.04.2022 10:03 Ответить
Пикселизация тут не поможет, и сквозь ретушь видна коровья рожа.

показать весь комментарий
28.04.2022 10:07 Ответить
Не ображай худобу таким порівнянням, від худоби є велика користь на відміну від цієї істоти.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:24 Ответить
Думаю, кацапы с удовольствием бы жрали холодец из этой ватницы.
..так, размышляю о пользе этого существа...
показать весь комментарий
28.04.2022 11:25 Ответить
Навіть незважаючи, що її іпало заретушували, проглядається мордяка як і у всіх любителів узького міра. Вони близнюкі, всі однакові, як наші синяки алкаші.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:07 Ответить
Вбивця.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:09 Ответить
Чому такі люди мають громадянство України?І не кажіть, що це не на часі.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:12 Ответить
То есть за смерть нескольких наших защитников всего ДВЕНАДЦАТЬ лет? По законам военного времени - расстрел
показать весь комментарий
28.04.2022 10:12 Ответить
Голову б ей отрезать с..ке.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:48 Ответить
Недотрахана самка-алкоголічка, породження батьків-алкоголіків-зоофілів.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:54 Ответить
Чого так багато можна і дати три роки умовно. А якщо серьозно то в воєнний час таким давати довічне без права амністії. а ще краще незатримувати а прибити на місці.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:07 Ответить
Згiдна на 200%
показать весь комментарий
30.04.2022 09:52 Ответить
Але спочатку вибийте їй прикладом усі зуби.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:18 Ответить
По условиях военного времени смертная казнь
И ---- показательно публично
Ведь ещё информация стоила жизни защитникам
Украины и мирным жителям
Чем ещё жизнь-- дороже граждан Украины
А то получится --как нелю штепу судили судили и что ,
и харьковского топаза он в первый же день
Войны вылез из норы
показать весь комментарий
28.04.2022 11:33 Ответить
коренная ватчанка
показать весь комментарий
28.04.2022 12:01 Ответить
ну посадят ее, а дальше? Убивать нужно сразу при попытке к бегству
показать весь комментарий
28.04.2022 12:03 Ответить
Так і будуть по одному на тиждень висмикувати, чи вже час працювати по спискам прихожан московського паханату
показать весь комментарий
28.04.2022 12:15 Ответить
"Это я этот паршивый овца 12 лет на свой налог кормить буду?"
показать весь комментарий
28.04.2022 12:47 Ответить
Таку мразоту потрібно знищувати фізично , так як воно немає права на
життя !
Скільки наших дітей вже знищили орки із- за таких шльондр рашистських 😕
показать весь комментарий
28.04.2022 12:59 Ответить
Дайте її в руки батькам загиблих наших ВОЇНІВ.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:52 Ответить
Не злите людей !Стреляйте паскуд на месте !
показать весь комментарий
28.04.2022 16:53 Ответить
 
 