На Харьковщине задержана женщина, которая передала врагу информацию о перемещении ВСУ. ФОТО

В Харьковском районе полицейские задержали женщину, предоставлявшую врагу тайную информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, 58-летнюю жительницу поселка Васищево разоблачили сотрудники управления уголовного розыска ГУНП совместно с работниками отдела полиции №3 ХРУП №1.

Предварительно установлено, что подозреваемая через свой мобильный телефон в период с 26 по 27 апреля предоставляла своему брату, который находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с РФ, координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) , совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет", - говорится в сообщении.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, женщину передали сотрудникам СБУ.