217 игрушек принесли на центральную площадь Каменского в знак памяти о погибших на войне детях. ФОТОрепортаж

На центральной площади Каменского прошла молчаливая акция "Опустошенные дворы". В память о маленьких жертвах войны выставили детские игрушки.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"217 украинских детей больше никогда не будут играть во дворе, не будут гонять на велосипеде, не будут просить у мамы купить новую игрушку. Их жизнь безжалостно сожрала страшная война. Это невозможно простить, потому что смерть детей не прощают", - отметил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Акцию организовали Центр молодежных инициатив и городской совет Каменского. Присоединились местные педагоги и школьники вместе с родителями.

"Название нашего мероприятия символично. Собрали те вещи, которыми детки обычно так любят играть во дворе. Но война делает эти дворы опустошенными", – поделилась одна из организаторов акции Ольга Винниченко.

Подобные акции уже проходили в разных городах Украины и мира. Присоединились Киев, Львов, Одесса, Винница, Нью-Йорк, Атланта, Берлин, Мюнхен, Брюссель, Будапешт, Сульцмат, Берлин.


























