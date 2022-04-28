РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4136 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
18 253 15

Россия ударила ракетой по Запорожью. Есть пострадавшие, среди них ребенок, – ОВА. ФОТО

В Запорожской ОВА подтвердили утренние взрывы 28 апреля. Ракета оккупантов попала в частный сектор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

По предварительной информации повреждены два дома в частном секторе.

"Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля". Сейчас известно о трех пострадавших, один из них ребенок", - говорится в сообщении. Россия ударила ракетой по Запорожью. Есть пострадавшие, среди них ребенок, – ОВА 01Информацию обещают уточнить в ближайшее время.

Читайте: "Били током, отрезали палец, сломали 4 ребра": в Запорожье российские оккупанты 12 дней пытали участника АТО

Также читайте: В Запорожской области продолжаются бои на всей линии столкновения, - ОВА

Запорожье (2735) ракеты (3683) Запорожская область (3426)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Це ракетою яку кучма віддав в обмін на гарантії кацапів ...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:06 Ответить
+20
Саме та, повертають кацапи, а кучма десь дупу свою гріє
показать весь комментарий
28.04.2022 10:08 Ответить
+18
Підараси.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підараси.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:04 Ответить
Геноцид
показать весь комментарий
28.04.2022 10:04 Ответить
Тварі
показать весь комментарий
28.04.2022 10:05 Ответить
Це ракетою яку кучма віддав в обмін на гарантії кацапів ...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:06 Ответить
Саме та, повертають кацапи, а кучма десь дупу свою гріє
показать весь комментарий
28.04.2022 10:08 Ответить
А де Кучма сам? Так за москвою тягнув, коли був президентом - відстоював як міг всі їхні накази, а тут раз - і пропав десь.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:17 Ответить
в нього багатовекторність була...згадайте Тузлу...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:26 Ответить
Яку випустили з модифікованого стратегічного бомбардувальника ТУ95МС який Чучмо теж передав раші!
показать весь комментарий
28.04.2022 10:12 Ответить
После распада СССР большая часть ракет Х-55 и их самолетов-носителей осталась за пределами России, в частности,в Казахстане и на Украине, где находилось, соответственно, 40 Ту-95МС в Семипалатинске, 25 в Узине и 21 Ту-160 в Прилуках. Вместе с самолетами на украинских базах оставалось 1068 ракет Х-55. С Казахстаном удалось договориться достаточно быстро, обменяв тяжелые бомбардировщики на предложенные российской стороной истребители и штурмовики. К 19 февраля 1994г. все ТУ-95МС были перегнаны на дальневосточные аэродромы, где ими были оснащены 182-й и 79-й ТБАП. Переговоры с Украиной тянулись долго. В конечном итоге в счет долгов за газ украинской стороной были переданы три ТУ-95МС и восемь Ту-160, перелетевшие в Энгельс в феврале 2000г. В конце 1999 г. 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55 и Х-55СМ также было доставлено из Украины в Россию.

https://missilery.info/missile/x55
показать весь комментарий
28.04.2022 10:56 Ответить
Збори...ради...очікується заява Байдена...Де вже та тяжка зброя та ППО,бл... Дебілізм.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:13 Ответить
в асфальті
показать весь комментарий
28.04.2022 10:25 Ответить
Пока сюда оружией дойдет, пройдут недели. И оно отправится на фронт, а не частные секторы защищать. ПВО в городах и по периметру областей - это была забота нашей власти. Нам орали с осени про нападение параши, но никто не почесался заняться обороной страны. Вот и отхаркиваем кровью теперь.
показать весь комментарий
28.04.2022 12:10 Ответить
Так ми продовжуемо рахувати збитки. Бо за 30 років не придбали жодного літака. Ба навіть відмовились від наданих Канадою . У 2015 Ф-18. Бо за 30 років, маючи всі складові не спромоглися розробити та виробити жодного ЗРК. Навіть за роки з 14 по 22 лише ремонтували та вдосконалювали те що лишилося від СРСР. Бо за вісім років війни на виході з Криму не зроблено ніякого УРа чи чогось в тому роді. Зато відремонтували дороги, щоб швидше рухались танки!
показать весь комментарий
28.04.2022 10:35 Ответить
Одужання пораненим.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:22 Ответить
 
 