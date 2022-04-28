Россия ударила ракетой по Запорожью. Есть пострадавшие, среди них ребенок, – ОВА. ФОТО
В Запорожской ОВА подтвердили утренние взрывы 28 апреля. Ракета оккупантов попала в частный сектор.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
По предварительной информации повреждены два дома в частном секторе.
"Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля". Сейчас известно о трех пострадавших, один из них ребенок", - говорится в сообщении. Информацию обещают уточнить в ближайшее время.
