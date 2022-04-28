Россия, шантажирующая мир ядерной бомбой, превращается во вторую Северную Корею, - Порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала MSNBC отметил, что шантаж ядерным оружием превращает Россию во вторую Северную Корею. Порошенко подчеркнул – Путин хочет запугать Украину, но ему не стоит верить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Fmr. Ukrainian President @poroshenko on the threat of nuclear war from Russia: "Don't trust Putin. Don't trust Russia. Don't be afraid of Russia."@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/MJd7fA7qYC — José Díaz-Balart Reports (@JDBalartMSNBC) April 27, 2022

"Мне известно только о двух странах в мире, которые угрожают миру ядерной войной. И названия этих стран Северная Корея и Россия. Сегодня мы наблюдаем за пошаговой трансформацией России в Северную Корею. Ведь в мире нет другой страны, которая бы говорила о ядерной войне с позиции его возможности", – констатирует Порошенко.

"Угроза ядерной войной – это последний козырь в кармане Путина. Таким образом он хочет запугать нас, чтобы мы, в Украине, сдались. А потому ответ мой очень простой – не бойтесь Путина. Не доверяйте Путину и его угрозам. Он блефует. Ведь он понимает, что последствия точно будут", – убежден Порошенко.

"В этом январе пять ядерных государств согласовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей, и потому она недопустима. Следует ли нам понимать, что даже здесь, как и в случае с Будапештским меморандумом, Россия нарушает свое слово?" Это является дополнительным подтверждением того, что Путину веры нет. Не верьте России, но и не бойтесь ее", – подчеркнул Порошенко.

"Также хотел бы сказать и Лаврову, и Путину, и кто бы там ни был в России: не пытайтесь скрыть свою варварскую войну в Украине за угрозами ядерной войной. Все в мире знают, что именно вы начали весь этот ужас", – резюмирует Порошенко.