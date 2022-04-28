РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4136 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 726 34

Россия, шантажирующая мир ядерной бомбой, превращается во вторую Северную Корею, - Порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала MSNBC отметил, что шантаж ядерным оружием превращает Россию во вторую Северную Корею. Порошенко подчеркнул – Путин хочет запугать Украину, но ему не стоит верить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Fmr. Ukrainian President @poroshenko on the threat of nuclear war from Russia: "Don't trust Putin. Don't trust Russia. Don't be afraid of Russia."@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/MJd7fA7qYC

— José Díaz-Balart Reports (@JDBalartMSNBC) April 27, 2022

"Мне известно только о двух странах в мире, которые угрожают миру ядерной войной. И названия этих стран Северная Корея и Россия. Сегодня мы наблюдаем за пошаговой трансформацией России в Северную Корею. Ведь в мире нет другой страны, которая бы говорила о ядерной войне с позиции его возможности", – констатирует Порошенко.

"Угроза ядерной войной – это последний козырь в кармане Путина. Таким образом он хочет запугать нас, чтобы мы, в Украине, сдались. А потому ответ мой очень простой – не бойтесь Путина. Не доверяйте Путину и его угрозам. Он блефует. Ведь он понимает, что последствия точно будут", – убежден Порошенко.

Россия, шантажирующая мир ядерной бомбой, превращается во вторую Северную Корею, - Порошенко 01

"В этом январе пять ядерных государств согласовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей, и потому она недопустима. Следует ли нам понимать, что даже здесь, как и в случае с Будапештским меморандумом, Россия нарушает свое слово?" Это является дополнительным подтверждением того, что Путину веры нет. Не верьте России, но и не бойтесь ее", – подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает "молниеносными ударами" за вмешательство в войну в Украине: "У нас есть инструменты, которыми никто не может похвастаться". ВИДЕО

"Также хотел бы сказать и Лаврову, и Путину, и кто бы там ни был в России: не пытайтесь скрыть свою варварскую войну в Украине за угрозами ядерной войной. Все в мире знают, что именно вы начали весь этот ужас", – резюмирует Порошенко.

Автор: 

армия РФ (20316) Лавров Сергей (2350) Порошенко Петр (19646) путин владимир (31964) россия (96899) ядерное оружие (1386)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
А ты как надоел. Растворись в пространстве имени спама.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:54 Ответить
+15
Природнім шляхом він з'явився на світ на відміну від тебе
показать весь комментарий
28.04.2022 11:37 Ответить
+15
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670&__cft__[0]=AZWkieTLfoR3amOgZV9H1wNcGY6KuGkENatI5PqNnTup1wp-nAj8u6yP9xxxk8SRVknMDofmuST7Bg7aKuNxWb-wbjP_Ma83MQIH6e5rCR5R3iu3XoDQ0Z5XVzgXm6roJC8&__tn__=-UC%2CP-R Вячеслав Ковтун

https://www.facebook.com/photo?fbid=4990241991096309&set=pcb.4990242081096300 1 hr ·

УКРАЇНА ВХОДИТЬ ДО РЕЙТИНГУ НАЙСИЛЬНІШИХ ДЕРЖАВ СВІТУ! ТАКОЮ АРМІЮ ЗАЛИШИВ ПІСЛЯ СЕБЕ ПАН ПОРОШЕНКО.



11

1 Share



Like



Share

показать весь комментарий
28.04.2022 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ты как надоел. Растворись в пространстве имени спама.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:54 Ответить
Тобі більше подобається сойдемся где-то по средине?
показать весь комментарий
28.04.2022 11:01 Ответить
Окрім зашарпаних кацапських методичок, ватопідпілля нічим не забезпечують?
показать весь комментарий
28.04.2022 11:12 Ответить
Лезет вонь из кожи.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:16 Ответить
Митися не пробували?
показать весь комментарий
28.04.2022 12:36 Ответить
КНДР ні на кого не нападала принаймні
показать весь комментарий
28.04.2022 11:05 Ответить
До 450 тисяч загиблих від вибухів та подальших хвороб, насамперед-онкології, та лише близько 12% вцілілих будов-це нічого страшного, "пусть шмальнет" ? Якими можуть бути масштаби смертей та руйнувань, якщо ***** зважиться на обстріли найбільших міст України-невідомо. Я не кажу, що треба боятися та розганяти паніку, але ж і розкидуватися такими закликами-не потрібно.
показать весь комментарий
28.04.2022 12:59 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 11:14 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 11:16 Ответить
А скоро так и будет. Корея-то закуклена была всю жизнь, и научилась выживать, а как выживет паРаша под санкциями, которая даже гвозди не производит?
показать весь комментарий
28.04.2022 12:15 Ответить
Напомни кто укатал в асфальт все ключевые военные программы страны? Например Нептун или Гром 2? Или Ольху?
показать весь комментарий
28.04.2022 12:21 Ответить
РАЙ подав заявку вступу до НАТО.
Після заяви пукіна шо всі росіяни попадуть в рай.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:17 Ответить
Звідки воно вилізло?
показать весь комментарий
28.04.2022 11:20 Ответить
Природнім шляхом він з'явився на світ на відміну від тебе
показать весь комментарий
28.04.2022 11:37 Ответить
Це звичайне зебидло , яке думає , що вони при владі назавжди 😠
показать весь комментарий
28.04.2022 12:31 Ответить
Зесрань болотна , ти підеш на@ уй, а Порошенко залишиться , мразь ти
притрушена 😡
показать весь комментарий
28.04.2022 12:28 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003316729670&__cft__[0]=AZWkieTLfoR3amOgZV9H1wNcGY6KuGkENatI5PqNnTup1wp-nAj8u6yP9xxxk8SRVknMDofmuST7Bg7aKuNxWb-wbjP_Ma83MQIH6e5rCR5R3iu3XoDQ0Z5XVzgXm6roJC8&__tn__=-UC%2CP-R Вячеслав Ковтун

https://www.facebook.com/photo?fbid=4990241991096309&set=pcb.4990242081096300 1 hr ·

УКРАЇНА ВХОДИТЬ ДО РЕЙТИНГУ НАЙСИЛЬНІШИХ ДЕРЖАВ СВІТУ! ТАКОЮ АРМІЮ ЗАЛИШИВ ПІСЛЯ СЕБЕ ПАН ПОРОШЕНКО.



11

1 Share



Like



Share

показать весь комментарий
28.04.2022 11:41 Ответить
Така ж сама істерика була на Ющенка. Бо і Ющенко і Порошенко є етнічними українцями.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:51 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXypfJ0d0IfbeyYmHCLeAllbunoFlP12L-9Np3If3lPgrTw4Qga50WLGZQWLrmTVITDivwp-Qrfff9k8C7RPzthCuyPnUm3zC10UOtZI8gG3301qypz4hFE8GCc-HreWyXuXTohrtayMTn5ZN0GSfR51nquUWsX0pNGrbxnCt7HRg&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл : Слуги разом із доважком з Голосу внесли законопроєкт, який усім спершу дуже сподобається. Бо в ньому йдеться про заборону всім, хто БУЛИ членами антиукраїнських партій балотуватися до органів влади. При тому не зазначається про аналіз, чи саме на той час партія вже мала антиукраїнську позицію та вела відповідну діяльність, чи ні. Ті, хто не особливо думають почали задоволено потирати руки, мовляв, тепер медведчуківські й регіоналівські не пройдуть у наступну Раду. То я вас дуже розчарую. Усі вони зможуть балотуватися.

Але зрозуміло, що уим хочуть заборонити політичну діяльність Петрові Порошенку (значить у слуг все мега погано)) . Бо зараз уніфіковані помийки розносять наклепи саме на нього.

Тому варто уточнити:

- 1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро. А хто був тоді лідером партії? Ні, не Медведчук. А соратник Ющенка Василь Онопенко. Медведчука там не було, вони з суркісами пізніше почали рейдерство. Але Порошенка вже там не було, бо він створив свою "Солідарність".

- А тепер про Партію регіонів. Тут узагалі маніпуляція. У травні 2000 року Порошенко та очолювана ним партія "Солідарність" стали співзасновниками Партії регіонального відродження "Трудова солідарність України". На той час партія належала до числа державницьких і протикомуністичних. А коли виникла всім відома Партія регіонів? Правильно. В кінці 2001 року. А де в той час перебував Петро Порошенко? Ще раз правильно: він остаточно визначився з ідеологічним спрямуванням та став співзасновником Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" й очолив виборчий штаб блоку.

Так що всі оці заявочки і вкиди політнечистот на вентилятор прилетять тому, хто зі своїм кварталом веселили московських найманців у Горлівці, поки у Словянську катували Володимира Рибака, прилетять тим, хто зараз в час московського вторгнення отримує криваві роялті від всяких СВАТІВ і ПАПІКІВ.

показать весь комментарий
28.04.2022 11:53 Ответить
Ой, а кто же это такой молодой Яныка поддерживает и агитирует за него? А ему запретят идти в президенты по новому закону?
показать весь комментарий
28.04.2022 12:23 Ответить
Після війни розберемося , як і де воювали слуги уроди і куди йшла шалена фінансова допомога зі всього світу !

А поки що , продовжуйте поливати брудом Пороха і Патріотів нашоі краіни , але пам'ятайте , що дістанемо всіх 😡
показать весь комментарий
28.04.2022 12:38 Ответить
Зараз зебіли понавдягали вишиванок і хизуються ними на телеекранах 24/7 і роблять вид, що ніхто не побачить їх злочинів. Зараз зе-гниди всупереч санкціям, реєструють кацапські буксекерські контори в Україні, видають багатомільярдний рефінанс рашистським банкам, а рашистські посіпаки - бойко, льовочкін, суркіси, шуфрик, королевська дуже затишно почувають себе у раді. Кому війна, а зе-гнидам - торгівля і бізнес на крові.
показать весь комментарий
28.04.2022 12:22 Ответить
Нічого , все фіксуємо і нічого не пробачимо , так як настав час , очистити
Украіну від злодюг і бидла , яке звикло жити на широку ногу , за рахунок украінців !
показать весь комментарий
28.04.2022 12:53 Ответить
 
 