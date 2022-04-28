РУС
Последствия обстрела оккупантами Очеретинской громады в Донецкой области: Только в одном поселке повреждено 27 домов. ФОТО

27 домов только в одном небольшом поселке Ласточкино Очеретинской громады в Донецкой области повредили россияне вчерашними обстрелами.

Три из этих домов подверглись прямому попаданию снарядов. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянно продолжаем эвакуацию жителей громады и поддерживаем условия для жизни тех, кто до сих пор остается на месте. Поддерживаем людей гуманитарной помощью, по возможности восстанавливаем поврежденные россиянами электросети, газопроводы и водопроводы. Активные боевые действия еще будут продолжаться, поэтому важно, чтобы как можно больше людей покинули линию фронта и Донецкую область в целом", - отмечает глава региона.

