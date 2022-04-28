Пленный оккупант рассказал о боях за Рубежное: У нас много убитых, половину выкосило сразу, кадыровцы бегут, как только их зажимают. ВИДЕО
"Вторая армия мира" не выдерживает боев с украинскими военными, кадыровцы бегут, россияне едут домой в пакетах.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, город Рубежное враг штурмует 3-4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы прорвать оборону, но те лишь несут потери, а живые убегают с поля боя.
"Пленный рашист все это подтверждает. Ничего ерзать на чужую землю! Всех захватчиков ждет только одно - то, что на фото. Луганская земля с удобрениями", - отмечает Гайдай.
Дальше он опубликовал допрос пленного врага.
"В Рубежном мы воюем около 10 суток, боевой дух у нас ужасен, люди не хотят служить, хотят вернуться домой, а руководство не позволяет. Они не позволяют нам даже позвонить, питание ужасно, мы в погребах живем, условий никаких нет, никакого обеспечения. Что семья передала из дома, то и носишь. Даже трусов с носками нет... Много (убитых оккупантов. - Ред.). Из 250 сразу же выкосило половину. Сейчас около 100 человек в нашем батальоне в Рубежном вместе с резервистами. Есть кадыровцы. Если их зажимают, двухсотят, трехсотят, они сразу убегают", - рассказывает он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В чорному, поліетиленовому мішку.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1088196341768456&set=a.605475290040566 17 hrs ·
Мені подобається ця карта. Біля наших кордонів розташовано дуже багато нафтосховищ московії. Воно й не дивно. Тут проходить нафтопровід "Дружба", тому ще за СРСР збудували й ряд нафтосховищ для накопичення енергоресурсу. І два з них уже загорілися через неуважне куріння. Щось мені підказує, що неакуратний сторож щось нахомутає ще, принаймні, на двох дуже великих сховищах. Одне неподалік Орла, а друге у Воронежі. Тільки з Воронежем усе дуже складно - за давньою традицією розбомбити свій Воронеж мають самі ж рашики. Ви ж пригадуєте: "Сейчас мы едем захватывать Лондон, Киев и Чикаго. Но если всюду получим [п-ы], то пойдём бомбить свой город Воронеж".
648648
45 Shares
Like
Share
Власти Красноярского края РФ будут забирать сельхозпродукцию из украинского Херсона. Так они решили «поддержать» свое сельское хозяйство.
Такая новость появилась на сайте регионального ЗакСа.
В сообщении говорится, что власти российского региона «приняли постановление о поставках сельхозпродукции из Украины». https://t.me/charter97_org/71433
Это понятно... По меркам России, кадыровцы - народ зажиточный... У всех в Чечне - хорошие дома и Гелентвагены в гараже...хорошее мат.обеспечение кадыровских банд.... Жены кадыровцев, не получают мешок картошки и пакет макарон, в виде МЕСЯЧНОГО ПАЙКА, как обычные жены, русских офицеров...
При такой красивой жизни, кому охота погибать на какой-то Украине?
- Вам пакет!
Вони більше як для устрашающого фактора використовуються росією.