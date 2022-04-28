Пленный оккупант рассказал о боях за Рубежное: У нас много убитых, половину выкосило сразу, кадыровцы бегут, как только их зажимают. ВИДЕО

"Вторая армия мира" не выдерживает боев с украинскими военными, кадыровцы бегут, россияне едут домой в пакетах.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, город Рубежное враг штурмует 3-4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы прорвать оборону, но те лишь несут потери, а живые убегают с поля боя.

"Пленный рашист все это подтверждает. Ничего ерзать на чужую землю! Всех захватчиков ждет только одно - то, что на фото. Луганская земля с удобрениями", - отмечает Гайдай.

Дальше он опубликовал допрос пленного врага.

"В Рубежном мы воюем около 10 суток, боевой дух у нас ужасен, люди не хотят служить, хотят вернуться домой, а руководство не позволяет. Они не позволяют нам даже позвонить, питание ужасно, мы в погребах живем, условий никаких нет, никакого обеспечения. Что семья передала из дома, то и носишь. Даже трусов с носками нет... Много (убитых оккупантов. - Ред.). Из 250 сразу же выкосило половину. Сейчас около 100 человек в нашем батальоне в Рубежном вместе с резервистами. Есть кадыровцы. Если их зажимают, двухсотят, трехсотят, они сразу убегают", - рассказывает он.

Смотрите: Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. Войска РФ наступают на Орехово, - глава Луганской ОВА Гайдай. ФОТО