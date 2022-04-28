РУС
Пленный оккупант рассказал о боях за Рубежное: У нас много убитых, половину выкосило сразу, кадыровцы бегут, как только их зажимают. ВИДЕО

"Вторая армия мира" не выдерживает боев с украинскими военными, кадыровцы бегут, россияне едут домой в пакетах.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, город Рубежное враг штурмует 3-4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы прорвать оборону, но те лишь несут потери, а живые убегают с поля боя.

"Пленный рашист все это подтверждает. Ничего ерзать на чужую землю! Всех захватчиков ждет только одно - то, что на фото. Луганская земля с удобрениями", - отмечает Гайдай.

Пленный оккупант рассказал о боях за Рубежное: У нас много убитых, половину выкосило сразу, кадыровцы бегут, как только их зажимают 01

Дальше он опубликовал допрос пленного врага.

"В Рубежном мы воюем около 10 суток, боевой дух у нас ужасен, люди не хотят служить, хотят вернуться домой, а руководство не позволяет. Они не позволяют нам даже позвонить, питание ужасно, мы в погребах живем, условий никаких нет, никакого обеспечения. Что семья передала из дома, то и носишь. Даже трусов с носками нет... Много (убитых оккупантов. - Ред.). Из 250 сразу же выкосило половину. Сейчас около 100 человек в нашем батальоне в Рубежном вместе с резервистами. Есть кадыровцы. Если их зажимают, двухсотят, трехсотят, они сразу убегают", - рассказывает он.

Смотрите: Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. Войска РФ наступают на Орехово, - глава Луганской ОВА Гайдай. ФОТО

армия РФ (20316) допрос (1374) пленные (2215) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6535)
Что бы попасть к мамкиной сиське...им для начала нужно отсосать украинской письки...
28.04.2022 12:00 Ответить
#Нехай_щастить_окупанту
В чорному, поліетиленовому мішку.
28.04.2022 11:58 Ответить
Щас кацапы посмотрят на фото и подумают, что в ВСУ появились новые бойцы - неведимки, он даже лиц под капюшоном нету, а одетые, потом что холодно
28.04.2022 12:00 Ответить
#Нехай_щастить_окупанту
В чорному, поліетиленовому мішку.
28.04.2022 11:58 Ответить
28.04.2022 15:06 Ответить
Ой щас заплакаю, какие условия трудные у ************, такие бедняжки, кушать не чего и домой к сиське хотят
28.04.2022 11:58 Ответить
Что бы попасть к мамкиной сиське...им для начала нужно отсосать украинской письки...
28.04.2022 12:00 Ответить
Разворовали видно уже всё , в марте хвастались что с носками и трусами проблем нет, почти в каждой квартире несколько пачек новых лежат , а вот то что там кацапские танки появились это не очень , раньше в Рубежном наши им жизни не давали, жаловались , что это самое страшное было
28.04.2022 12:24 Ответить
А як же ти хотів? - це, "гадьониш", Україна.
28.04.2022 11:59 Ответить
Щас кацапы посмотрят на фото и подумают, что в ВСУ появились новые бойцы - неведимки, он даже лиц под капюшоном нету, а одетые, потом что холодно
28.04.2022 12:00 Ответить
вполювали москалика,яка краса..
28.04.2022 12:08 Ответить
Українські НазГули
28.04.2022 12:11 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWBLsQ5Hv-nC3YStBp9z6mnSy_nhR4vdyRNHmno2eNAJrZ4C-P23i-gmXTNj23BDaHC4B4HKiyisoqCKRB0NJf0op9DfaKvpnjWhJhBojCpz28c-iJfzeKq4x8Ij5GhrRI&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1088196341768456&set=a.605475290040566 17 hrs ·

Мені подобається ця карта. Біля наших кордонів розташовано дуже багато нафтосховищ московії. Воно й не дивно. Тут проходить нафтопровід "Дружба", тому ще за СРСР збудували й ряд нафтосховищ для накопичення енергоресурсу. І два з них уже загорілися через неуважне куріння. Щось мені підказує, що неакуратний сторож щось нахомутає ще, принаймні, на двох дуже великих сховищах. Одне неподалік Орла, а друге у Воронежі. Тільки з Воронежем усе дуже складно - за давньою традицією розбомбити свій Воронеж мають самі ж рашики. Ви ж пригадуєте: "Сейчас мы едем захватывать Лондон, Киев и Чикаго. Но если всюду получим [п-ы], то пойдём бомбить свой город Воронеж".





28.04.2022 12:04 Ответить
все правильно: в кулькАх.
28.04.2022 12:54 Ответить
Ні фіга не правильно. Не існує в українській мові слова "кульок", є, наприклад, "кУлик" і ще кілька синонімів - користуйтеся на здоров'я. А редактору треба хоча б час від часу словником користуватися, а не видаляти слушні зауваження.
28.04.2022 17:55 Ответить
ваівать нє хотять, а мародьори з продотрядамі - ето пожалуйста...

Власти Красноярского края РФ будут забирать сельхозпродукцию из украинского Херсона. Так они решили «поддержать» свое сельское хозяйство.

Такая новость появилась на сайте регионального ЗакСа.
В сообщении говорится, что власти российского региона «приняли постановление о поставках сельхозпродукции из Украины». https://t.me/charter97_org/71433
28.04.2022 12:06 Ответить
ніколи такого не було (400 років), і ось знову
28.04.2022 12:12 Ответить
Значить потрібно спалити свої зерносховища, щоб козлорогим нічого не дісталось. Нехрін їх годувать- хай беруть, де хочуть.
28.04.2022 13:50 Ответить
свою дурную голову спали - можна конфисковать груз когда он повезут его на продажу
28.04.2022 18:19 Ответить
У даному випадку кацап може обратіться тільки до народу України щоб зберегли його нікчемне життя. Я не кажу про прощення, кацапам прощення ніякого небуде.
28.04.2022 12:14 Ответить
Кадыровцы храбрый но не надолго😆🤣😆🤣

Это понятно... По меркам России, кадыровцы - народ зажиточный... У всех в Чечне - хорошие дома и Гелентвагены в гараже...хорошее мат.обеспечение кадыровских банд.... Жены кадыровцев, не получают мешок картошки и пакет макарон, в виде МЕСЯЧНОГО ПАЙКА, как обычные жены, русских офицеров...
При такой красивой жизни, кому охота погибать на какой-то Украине?
28.04.2022 12:16 Ответить
Слив засчитан
28.04.2022 12:17 Ответить
От чесно відрубати ногу і руку булоб справедливо
28.04.2022 12:19 Ответить
Как все-таки в России в 21 веке сильно поменяллся смысл фразы, вполне обычной в военное время:
- Вам пакет!
28.04.2022 12:34 Ответить
На жалость давят, казлы!
28.04.2022 12:43 Ответить
Це ще не все, *****! Віділлються вам сльози українських матерів! Смерть загарбникам-рашистам!
28.04.2022 13:22 Ответить
*******, падлюка... лугандони люто ненавидять українське і вбивають українців з особою яростью
28.04.2022 13:23 Ответить
-'не ВІрю (с)
28.04.2022 13:56 Ответить
саме головне для луГанскава хахла малароса те, що він "ситий", йбтвмть
28.04.2022 14:01 Ответить
А нащо кадирівцям воювать? Це не їхня війна.
Вони більше як для устрашающого фактора використовуються росією.
28.04.2022 15:37 Ответить
А что он ещё может сказать?
28.04.2022 22:24 Ответить
бежать надо было из ордло заранее.
29.04.2022 04:45 Ответить
Не будут чеченцы за россию воевать, все понты
29.04.2022 06:28 Ответить
 
 