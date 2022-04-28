Генеральный секретарь ООН Гутерриш посетил Бородянку: "Война ни в коем случае не может быть приемлема в ХХІ веке". ФОТО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил пострадавшую от российских захватчиков Бородянку в Киевской области.

Об этом сообщил в Твиттере Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война ни в коем случае не может быть приемлемой в ХХІ веке", - сказал Гутерриш во время посещения Бородянки.

Как сообщалось, 27 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину после посещения Москвы, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.