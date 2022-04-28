РУС
Генеральный секретарь ООН Гутерриш посетил Бородянку: "Война ни в коем случае не может быть приемлема в ХХІ веке". ФОТО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил пострадавшую от российских захватчиков Бородянку в Киевской области.

Об этом сообщил в Твиттере Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война ни в коем случае не может быть приемлемой в ХХІ веке", - сказал Гутерриш во время посещения Бородянки.

Как сообщалось, 27 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину после посещения Москвы, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

Дивилась по німецьких смі,Бородянка, чорні будівлі, дивились усі в черзі до лікаря. Не думаю, що його візит щось змінить. До речі усі новини в Німеччині з України починаються,сьогодні українська звучала з Києва. Тримайтесь і бережіть Україну
(і ледь стримався щоб не кукурікати: ну здайтеся ви, ну капітулюйте, ну чого ви
***** уговаривают Украину прекратить войну?
Цього не було,не перебільшуйте
28.04.2022 12:54 Ответить
ты придурок?
це ти, 73/43%зебіл, запитуєш в самого себе?
Так скажу тобі прямо: ти - дебіл!
А хіба Україна її починала? Ми захищаємось і будемо продовжувати це робити, незважаючи на бажання ху*ла та його консерв.
может его заменить каким-нибудь девайсом, в целях экономии ресурсов, смартфоном или калькулятором?
Ну зря вы так...вон поела женщина от ООН в Запорожье решать вопрос коридора из Мариуполя...будет ли ***** сотрудничать не ясно Международный суд в ГАГЕ это структура ООН. Они меняют правила чтобы Россиюлишать права актов СБ ООН а именно если вето 10 суток обязана созывается Ассамблея СТРАН ООН. И ГОЛОСУЮТ ДОКУМЕНТ обязательный для всех....на который Раша накладка вето у Раши их дипломатов ООН НАСТОЯЩАЯ истерика припадок случился постепенно пересмотрят подходы в вопросах формирования СБ ООН например минимально если ставится резолюция в отношении Раши то она просто сидит на СБ ее мнение вообще никак не выражается в том числе и. Право на вето...
Раша - военный преступник - ей не место в СОВБЕЗЕ
Ви її звідти викинете?
Ты хоть знаки препинания ставь, ничего понять невозможно из этого потока мыслей.
я гадаю, це має бути щось на кшталт Сірі
Та ты шо? А шо ты для этого сделал? Твоя организация вроде как для этого и была создана, импотент беспомощный, ездит только болтает и бабки просерает фондовые
он - клерк, а "держатели акций" - 5 постоянных членов Сов Беза

систему надо ломать !
Клерк на зарплате . Раша пугает ООН , что перестанет платить им содержание
хотя зная рашу- он пистят , но не платят . Там надо ещё их платежи сверять
**************...
Обличчя Гутеріша
Калік теж не повинно бути у ХХІ столітті. І поганої породи не повинно бути. І у чоловіків не повинно бути поганих дружин, у дружин - поганих чоловіків, у батьків - поганих дітей, у дітей - поганих батьків... Ну, ви зрозуміли - Гутерріш, він за все хороше проти всього поганого. Дякуємо.
про шо воно шепче? війна вже йде, аж гай шумить
Тони курит ситуашку на раз, но писдеть мамка запрещает
якого х...оце .... тирлується в Києві а не поїде подивиться,що робиться в Маріуполі. Гнати цю виродь з України назад на свою оон.
Оце сказало воно... Потужно. Як у калюжу перднув.
Гутереш вчера высказал ГЕНИАЛЬНУЮ мысль : война не нужна ни росии , ни Украине !!! он ******* ООНОВЕЦ , кто в Украине РЕКЛАМИРОВАЛ войну с росией ???? УКРАИНА ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ СВОБОДУ НЕЗАВИСИМОСТЬ !!! надо было ***** это ДОКАЗЫВАТЬ !!!
сов. союз ВЫГНАЛИ из ЛИГИ НАЦИЙ за Финляндию !!!! ооновцы ПРИЩИ на теле Земля !!! ее совет безопастности МЕРТВЫЙ институт , ни каких РЫЧАГОВ на агрессора не имеют !!!! оон ПОЗОРИЩЕ , залитое КРОВЬЮ невинных людей !!!
ГУТТЕРЕШ ещё за Сирию должен ответить - там тоже были военные преступления раши и никто рашу из совбеза не выгнал
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

Генеральный секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) Социалистической партии Португалии (1992-2002), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8 премьер-министр Португалии (1995-2002), председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB Социалистического интернационала (1999-2005), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2 верховный комиссар ООН по делам беженцев (2005-2015).

Санкт-Петербург, 7 июня 2019 года
Некоторые последние награды
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Туркмения 11 декабря 2020 годаЮбилейная медаль «25 лет Нейтралитета Туркменистана»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83#cite_note-17 [17]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F Киргизия 21 сентября 2017https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%C2%BB Орден «Достук» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83#cite_note-15 [15]
Соціалісти, - це такі собі дрібні фашистики на мінімалках.
Гутьєрреш дивиться і весь його вигляд говорить:" Боже, ну за що це мені? Ще трішки - і я пішов би на пенсію. І ї...іться як хочете. Але ж ні...."
Нікчема!!!!!!
пустое трепло **********!
Йому варто було відвідати спочатку Київ та Бородянку і потім їхати до москалів, а не навпаки.
Вумный б*ядь! А ще забув свазать, шо сонце повинно гріти і світити...
