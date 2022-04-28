Сотни раций, тепловизоров и ПНБ: Techiia Foundation передала крупную партию снаряжения для ВСУ. ФОТОрепортаж

Общественная организация Techiia Foundation и ее руководитель Олег Крот передали на нужды Вооруженных Сил Украины большую партию снаряжения, включающую сотни раций, тепловизоров и приборов ночного видения.

Об этом в сообщении на Facebook сообщил волонтер Александр Карпюк (Serg Marco), передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что от организации бойцы ВСУ получили: 350 раций, 150 тепловизоров, коллиматорные прицелы с функцией ночного видения и кронштейны. Также сотня приборов ночного видения PVS-14 и PVS-31 3 были розданы непосредственно военным в подразделениях.

Карпюк рассказал, что общая стоимость закупки составила более 2 млн у.е.

"И сейчас по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо", – говорит волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении отбиты 3 атаки россиян, уничтожены 75 оккупантов, 1 БМП и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко добавил, что недавно в область прибыла партия генераторов, касок и бронежилетов.

"Спасибо Techiia Foundation и ее руководителю Олегу Кроту. Вместе мы сила! Продолжаем работать на победу!", – пишет он.

Также партия помощи поступила и в Харьковскую область. Туда организация направила 500 бронежилетов и 500 касок.

"Не стоит лишний раз напоминать, насколько защитное снаряжение сегодня необходимо как на передовой обороне, так и службам городов, работающих под обстрелами", – подчеркнул глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Напомним, ранее в представительстве Государственной пограничной службы сообщили, что от ГО Techiia Foundation в районы ведения активных военных действий была доставлена партия важных для выполнения боевых задач вещей.