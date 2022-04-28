РУС
8 757 6

Сотни раций, тепловизоров и ПНБ: Techiia Foundation передала крупную партию снаряжения для ВСУ. ФОТОрепортаж

Общественная организация Techiia Foundation и ее руководитель Олег Крот передали на нужды Вооруженных Сил Украины большую партию снаряжения, включающую сотни раций, тепловизоров и приборов ночного видения.

Об этом в сообщении на Facebook сообщил волонтер Александр Карпюк (Serg Marco), передает Цензор.НЕТ.

Сотни раций, тепловизоров и ПНБ: Techiia Foundation передала крупную партию снаряжения для ВСУ 01

Он отметил, что от организации бойцы ВСУ получили: 350 раций, 150 тепловизоров, коллиматорные прицелы с функцией ночного видения и кронштейны. Также сотня приборов ночного видения PVS-14 и PVS-31 3 были розданы непосредственно военным в подразделениях.

Сотни раций, тепловизоров и ПНБ: Techiia Foundation передала крупную партию снаряжения для ВСУ 02

Карпюк рассказал, что общая стоимость закупки составила более 2 млн у.е.

"И сейчас по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо", – говорит волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении отбиты 3 атаки россиян, уничтожены 75 оккупантов, 1 БМП и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко добавил, что недавно в область прибыла партия генераторов, касок и бронежилетов.

"Спасибо Techiia Foundation и ее руководителю Олегу Кроту. Вместе мы сила! Продолжаем работать на победу!", – пишет он.

Сотни раций, тепловизоров и ПНБ: Techiia Foundation передала крупную партию снаряжения для ВСУ 03

Также партия помощи поступила и в Харьковскую область. Туда организация направила 500 бронежилетов и 500 касок.

"Не стоит лишний раз напоминать, насколько защитное снаряжение сегодня необходимо как на передовой обороне, так и службам городов, работающих под обстрелами", – подчеркнул глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Напомним, ранее в представительстве Государственной пограничной службы сообщили, что от ГО Techiia Foundation в районы ведения активных военных действий была доставлена партия важных для выполнения боевых задач вещей.

помощь (8061) Харьковщина (5577) Резниченко Валентин (475) ВСУ (6846) Синегубов Олег (561) Днепропетровская область (4356)
Велике спасибі
28.04.2022 13:03 Ответить
Techiia Foundation! ❤️❤️❤️
💙💛🇺🇦💪🔱
28.04.2022 13:08 Ответить
Велике побажання: щоб вся допомога максимально швидко потрапляла до наших воїнів. А не зникала десь у ділків. Бо читати на Цензорі що"волонтерка Юсупова розшукує кошти на придбання квадрокоптерів і тепловізорів для захисників на фронті" на третьому місяці війни мені боляче. І така ситуація є незрозумілою при такій підтримці наших партнерів.
28.04.2022 13:20 Ответить
Зайди на Волонтерську гарячу лінію - там таких об'яв тисячі на день, одна іншої красномовніша...
28.04.2022 18:23 Ответить
Заховають на складах, а потім продадуть. Ну не вірю я їм, нашим "псевдоволонтерам", пов'язаним з можновладцями!
28.04.2022 14:02 Ответить
Ну ось прізвище начебто прям бери та арештовуй... Але ні, все не чорнобіле)
Пацюки таких прізвищ не мають... Маскуються)
14.07.2022 19:07 Ответить
 
 