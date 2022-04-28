РУС
11 144 23

Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова. ФОТО

Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Их 64 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск ВС РФ Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Благодарность от президента за "массовый героизм", а языком цивилизованного мира, за военные преступления, - это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которым они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат", - отмечает генпрокурор.

По ее словам, прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные "звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады ВС РФ:

•младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;

•рядовому Григорию Нарышкину;

•рядовому Василию Князеву;

•ефрейтору Семену Мальцеву;

•рядовому Сергею Пескареву;

•рядовому Альберту Раднаеву;

•ефрейтору Михаилу Кашину;

•ефрейтору Андрею Бизяеву;

•ефрейтору Дмитрию Сергиенко;

•сержанту Никите Акимову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Буче убивали мирных людей по спискам. Они заранее знали, к кому идут, – мэр Федорук

"В достаточно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении", - продолжает Венедиктова.

"Имеем доказательства, что, конечно, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику. Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена ​​следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать также журналисты "Следствие Инфо". Сейчас мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче", - резюмирует она.

Она также опубликовала фото подозреваемых оккупантов:

Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 01
Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 02
Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 03
Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 04
Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 05
Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 06
Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 07
Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 08
Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 09
Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова 10

армия РФ (20325) Буча (461) Венедиктова Ирина (726) подозрение (557)
Топ комментарии
+33
Я себе представлял именно подобные рожи даже до взгляда на фото. Это генетические мутанты.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:00 Ответить
+15
я ухею с такой "русской" армии - через одного цырен-оол какой-то..
показать весь комментарий
28.04.2022 14:03 Ответить
+14
Унтерменші. Генетичне сміття.

(неполіткоректно, але факт на обличчя, як кажуть самі москалі).
показать весь комментарий
28.04.2022 14:05 Ответить
тут вже і балаклава не допоможе...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:02 Ответить
руССкий - глаз узкий...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:04 Ответить
кашин - син *****... генетичні виродки
показать весь комментарий
28.04.2022 14:05 Ответить
Больше патрушев в детстве
показать весь комментарий
28.04.2022 14:18 Ответить
Бєнєдіктова!
З цими орками все зрозуміло. ЦЕ НЕ РІВЕНЬ ГЕНПРОКУРОРА УКРАЇНИ.
Ти не відволікайся від головного!

ХТО ЗДАВ РОЗМІНУВАВ ВИХОДИ З КРИМУ?

ХТО ЗДАВ ХЕРСОН?

ПРІЗВИЩА, ПЛІЗ!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:06 Ответить
По їблу читається, що манячило. Друга армія світу - це як повипускали з колонії маняків. Лише грабувати воювати з мирним населенням і жорстоке насилля, якісь дикі бомжі. Що для нормальної людини жахливо для них задоволення. Весь світ вже побачив ту "армію" і зрозуміли, що вбивати їх легше ніж допускати цих дикунів на свої території і не бояться. Ну окрім посіпак, як угорщина і т.д.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:06 Ответить
фізіогноміка це наука
показать весь комментарий
28.04.2022 14:07 Ответить
Выставить награду за их головы,местная гопота сама их на пере поставит.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:07 Ответить
Дрыщи с ручками спичками. Почему-то, именно дрыщи самые паскудные. Если рахиту недомерку попадает в руки власть\автомат, то тут же начинается террор. Дрыщи громче всех радуются, когда кому-то делают плохо и громче всех плачут, когда чувствуют опасность.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:07 Ответить
Ублюдки!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:10 Ответить
Табло у гобленов и орков характерное. Ломброзо был прав. Ничего нового. Они этим занимаются 500 лет. руский мир должен быть в этот раз ликвидирован. Сколько об этом писали.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:18 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 14:25 Ответить
Всю кацапію треба Стерелізувати інакше не стерти цих лишнехромосомих
показать весь комментарий
28.04.2022 14:26 Ответить
Найти и казнить!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:26 Ответить
просто чмошники..
показать весь комментарий
28.04.2022 14:35 Ответить
многие забеременевшие от этих козлов оставляют плод жить дальше, неужели никто не понимает какое гавно потом родится, ребенок будет копирочкой отца, такой же негодяй и сволочь и испортит жизнь своей маме...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:40 Ответить
горите в аду вечно раССеянские БЕСсласные уроды и мрази! чтоб вы повыздохли в страшных муках! чтоб вас на части рвало и палило огнем.чтоб вы, мерзкие твари, месяцами подыхали от незаживающих ран и гнили заживо. аминь.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:00 Ответить
очень хорошо сказал
показать весь комментарий
28.04.2022 15:41 Ответить
Уйобки рускі. На морді дауни.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:32 Ответить
 
 