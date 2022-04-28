Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к зверствам в Буче, - Венедиктова. ФОТО

Разоблачены 10 военнослужащих РФ, которые причастны к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Их 64 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск ВС РФ Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Благодарность от президента за "массовый героизм", а языком цивилизованного мира, за военные преступления, - это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которым они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат", - отмечает генпрокурор.

По ее словам, прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные "звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады ВС РФ:

•младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;

•рядовому Григорию Нарышкину;

•рядовому Василию Князеву;

•ефрейтору Семену Мальцеву;

•рядовому Сергею Пескареву;

•рядовому Альберту Раднаеву;

•ефрейтору Михаилу Кашину;

•ефрейтору Андрею Бизяеву;

•ефрейтору Дмитрию Сергиенко;

•сержанту Никите Акимову.

"В достаточно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении", - продолжает Венедиктова.

"Имеем доказательства, что, конечно, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику. Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена ​​следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать также журналисты "Следствие Инфо". Сейчас мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче", - резюмирует она.

Она также опубликовала фото подозреваемых оккупантов:



















