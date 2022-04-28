РУС
10 996 13

Войска РФ нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области: есть попадание в промышленное предприятие и жилые кварталы, трое погибших, трое раненых. ФОТО 18+

Сегодня утром войска РФ нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Трое погибших, трое раненых. Все - гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку. Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены по меньшей мере 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить" , - отмечает он.

По словам Кириленко, снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения.

"Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!" - резюмирует глава региона.

За Нью-Йорк ох ви орки від ЗСУ і Байдена відгребете.
+13
Зато какой заголовок. вата дрочит в экстазе. Ударили по Нью-Йорку
+13
Украине не будет в безопасности, пока кацапы существуют.
Зато какой заголовок. вата дрочит в экстазе. Ударили по Нью-Йорку
За Нью-Йорк ох ви орки від ЗСУ і Байдена відгребете.
срочно новость на стол Байдену,если дед уже с воздухом здороваеться то легко может подумать что ньюйорщину бомбят,сразу ядерные томагавки на масквабад полетят)
Ахаха.
Впевнений ці кінчені вдарили туди по мирних лише із-за назви - в них же немає цілі, як і мозку.
Не мели дурниць - вони луплять по всім містам і селам, до яких можуть дістати.
Украине не будет в безопасности, пока кацапы существуют.
по CNN надо новость показать...
А там фенольный завод...если бы попали то там была бы экологическая катастрофа...
разбудите ктонить деда джо,тут город побратим бомбят,мож дедуля спросони нажмёт красную кнопку и ипанёт уже по оркам
Ну у соловйова чи у тої ********** обіцяли перший удар завдати по Нью-Йорку.
Потому и били там, что на карте увидели "Нью-Йорк".
Без слів "на Донеччині" новина звучала б ґапокаліптично.
Не здивуюся, якщо у кацапських медіа совінформбюро так і написали без уточнення, щоб у бавовни трапився оргазм...
