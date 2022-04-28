Войска РФ нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области: есть попадание в промышленное предприятие и жилые кварталы, трое погибших, трое раненых. ФОТО 18+
Сегодня утром войска РФ нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Трое погибших, трое раненых. Все - гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку. Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены по меньшей мере 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить" , - отмечает он.
По словам Кириленко, снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения.
"Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!" - резюмирует глава региона.
