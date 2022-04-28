Пожары в Москве: горит здание медцентра, ночью сгорели 7 автомобилей. ВИДЕО+ФОТО

Столица страны-агрессора снова в огне. В разных концах Москвы горели здание медцентра и куча автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком.

В Москве загорелось здание медицинского центра. Пожар произошел на западе российской столицы.

Информацию о пожаре в четырехэтажном здании еще строящегося медицинского центра подтвердило министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Также стало известно о еще одном мощном пожаре в другом районе столицы страны-агрессора. На улице Кустанайской на юге Москвы за одну ночь на площади 40 кв.м сгорело семь автомобилей. Причина пожара пока неизвестна.

Недалеко от места пожара расположена крупнейшая медицинская клиника РФ, Федеральный научно-клинический центр ФМБА России.

В последние дни в Москве и окрестностях произошло несколько серьезных пожаров. Так, 20 апреля горел подвал фестивальной площадки у мэрии города.

22 апреля загорелся целый квартал в городе Королев, который расположен в нескольких километрах от московской кольцевой дороги.

А 25 апреля на кольцевой российской столице сгорел крупный торговый центр.