Пожары в Москве: горит здание медцентра, ночью сгорели 7 автомобилей. ВИДЕО+ФОТО

Столица страны-агрессора снова в огне. В разных концах Москвы горели здание медцентра и куча автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком.

В Москве загорелось здание медицинского центра. Пожар произошел на западе российской столицы.

Информацию о пожаре в четырехэтажном здании еще строящегося медицинского центра подтвердило министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Также стало известно о еще одном мощном пожаре в другом районе столицы страны-агрессора. На улице Кустанайской на юге Москвы за одну ночь на площади 40 кв.м сгорело семь автомобилей. Причина пожара пока неизвестна.

Недалеко от места пожара расположена крупнейшая медицинская клиника РФ, Федеральный научно-клинический центр ФМБА России.

В последние дни в Москве и окрестностях произошло несколько серьезных пожаров. Так, 20 апреля горел подвал фестивальной площадки у мэрии города.

22 апреля загорелся целый квартал в городе Королев, который расположен в нескольких километрах от московской кольцевой дороги.

А 25 апреля на кольцевой российской столице сгорел крупный торговый центр.

москва (3095) пожар (6020)
Топ комментарии
+45
москва палає - щастя більшого нема...
28.04.2022 15:14 Ответить
+27
- Кутузов, зачем ты москву сжёг?
- Слава Україні!!!
28.04.2022 15:39 Ответить
+21
благодатный огонь должен охватить весь мордор, роль хвороста в котором будут исполнять ватники и их ракеты.
28.04.2022 15:16 Ответить
москва палає - щастя більшого нема...
28.04.2022 15:14 Ответить
что бы спасти раб ССию, нужно спалить маскву (с) полководец Кутузов
28.04.2022 15:22 Ответить
- Кутузов, зачем ты москву сжёг?
- Слава Україні!!!
28.04.2022 15:39 Ответить
28.04.2022 17:00 Ответить
я би купив такий мангал
28.04.2022 20:21 Ответить
він поганий, бо мацква всеодно залишається стояти
28.04.2022 23:31 Ответить
"хлопает" на рашке
28.04.2022 15:40 Ответить
да таджики бавовну подвезли
28.04.2022 16:44 Ответить
Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва спаленная пожаром... масонам отдана
28.04.2022 16:00 Ответить
Пасха закончилась а Благодатный Огонь все сходит и сходит ..
28.04.2022 16:46 Ответить
Маасква, по ком звенят твои колокола....
28.04.2022 15:14 Ответить
Мне кажется крышу битумом смолили да технику безопасности проигнорили, ничего интересного.
28.04.2022 15:16 Ответить
Як завжди п'яний кацап нєправільно, вірніше правильно, покуріл...
28.04.2022 15:19 Ответить
Украденное бабло списали под шум войны. Во всём "злые бендеравцы" виноваты. Беспроигрышный вариант.
28.04.2022 15:16 Ответить
благодатный огонь должен охватить весь мордор, роль хвороста в котором будут исполнять ватники и их ракеты.
28.04.2022 15:16 Ответить
28.04.2022 15:24 Ответить
28.04.2022 17:24 Ответить
Файно.
28.04.2022 15:17 Ответить
А "москва" уже горела, жаль, конечно, не столица...

Уже и та москва горит

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnvvAnBdmOFc%26fbclid%3DIwAR3TyGVOgW0PnD2l-OrFCR_E8F7WhHKiguXLdTilIUyAIy3D8gePNcQfMzg&h=AT06VEM4huoivqEARaEznjQW3tJjrvGs2FW2euCkr-PdLgBnXJp_Tefnf7Bq_gxJ9fY-UwB0dO1X245ri4SO9XKGGWfIqu37ONeo_BObheMRWccktuG-mAYhPBr4pkBUQCM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT14JUlLFmjvtjLFb9Uw79YppF8n6AJ8nK-lgNBk2alkghwm3fF76PlCy2f5aQ110umlLOAYl1fQeYRVea2klsq9G_xdTqpvWc3t_N7rBxsFTzW832xeTT4D_NKqaw61p73ZG4bu3ffpGOQNkmRkENu9pA https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc
28.04.2022 15:17 Ответить
горит второй вавивилон. еще и падет, и будет разрушен так, что люди будут говорить: здесь был когда-то "великий город"
28.04.2022 15:18 Ответить
можна вічно дивитися
як закопують касабскі трупаки
як москалі догори сракою пливуть по дніпру
як горить касабія
28.04.2022 15:19 Ответить
Більш красівоє ніж палаюча москальщина, можуть бути лише дохлі кацапи
28.04.2022 15:19 Ответить
28.04.2022 15:59 Ответить
Знову все на білорусів спихнуть!
28.04.2022 15:21 Ответить
Там сейчас еще и торговый центр горит...
28.04.2022 15:21 Ответить
Не тільки в нас ці кати повинні палити, все йде бумерангом і ще більш потужним, але ж дика орда не знає законів природи, що в житті за все треба платити в кілька разів дорожче.
28.04.2022 15:24 Ответить
У Саратовській області Росії розбився вертоліт


Авіакатастрофа гвинтокрила сталася на території природного парку «Кумисна поляна». Про це повідомляють «Ізвєстія».

Повітряне судно, яке, за інформацією ЗМІ, належить Саратовському вищому авіаційному військовому училищу, здійснювало навчальний політ.

Внаслідок падіння із трьох осіб, які перебувають на борту, загинуло двоє - бортмеханік і курсант. Вижив пілот, який устиг вистрибнути із гелікоптера на парашуті.

Жертв могло бути і більше, оскільки гвинтокрил упав неподалік від кафе, де були люди.

Після падіння вертоліт спровокував пожежу в лісопосадці, уже локалізовану МНСниками.
28.04.2022 15:30 Ответить
А пилот падла быстро с ориентировался...парашют схватил и сиганул..
28.04.2022 15:51 Ответить
Яка сумна новина!
28.04.2022 16:04 Ответить
Які гарні новини . Чудовий день!!!!
28.04.2022 15:35 Ответить
Щось це "строящееся здание" якесь облізле
28.04.2022 15:52 Ответить
когда кремль сгорит вместе с ******?верим,надеемся,ждём!
28.04.2022 15:54 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
28.04.2022 15:56 Ответить
Якщо ******** горить зараз, то що тоді буде у них 9 травня?
Я думаю, що для Єнота буде багато роботи

28.04.2022 15:57 Ответить
28.04.2022 16:06 Ответить
подготовка к параду
28.04.2022 16:51 Ответить
Міністерство охорони здоров"я попереджає - куріння шкодить вашому здоров"ю.
28.04.2022 17:12 Ответить
Да понятно, наворовались и заметают, т.е. сжигают , следы. Так сгорит половина рашки. Туда ей и дорога
28.04.2022 17:20 Ответить
Гори , гори ясно , щоби не погасло
28.04.2022 17:26 Ответить
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
Вот так мардву нужжа разводить.
28.04.2022 17:37 Ответить
Таджиків жалко.
28.04.2022 19:21 Ответить
А чого їх шкодувати? Таджики ментально близькі з афганцями, а не кацапами.
28.04.2022 20:12 Ответить
расея должна быть разрушена.
28.04.2022 17:39 Ответить
ГОРИ ГОРИ ЯСНО ...)))
28.04.2022 19:22 Ответить
Бог Нептун одну "Москву" потопив, Бог Перун іншу Москву спопелить жовто-блакитним полум"ям!
28.04.2022 20:14 Ответить
Хай краще Кремль згорить зі всією Червоною площею і кремлівською стіною, Пітер теж можна.
28.04.2022 22:35 Ответить
 
 