Пожары в Москве: горит здание медцентра, ночью сгорели 7 автомобилей. ВИДЕО+ФОТО
Столица страны-агрессора снова в огне. В разных концах Москвы горели здание медцентра и куча автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком.
В Москве загорелось здание медицинского центра. Пожар произошел на западе российской столицы.
Информацию о пожаре в четырехэтажном здании еще строящегося медицинского центра подтвердило министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.
Также стало известно о еще одном мощном пожаре в другом районе столицы страны-агрессора. На улице Кустанайской на юге Москвы за одну ночь на площади 40 кв.м сгорело семь автомобилей. Причина пожара пока неизвестна.
Недалеко от места пожара расположена крупнейшая медицинская клиника РФ, Федеральный научно-клинический центр ФМБА России.
В последние дни в Москве и окрестностях произошло несколько серьезных пожаров. Так, 20 апреля горел подвал фестивальной площадки у мэрии города.
22 апреля загорелся целый квартал в городе Королев, который расположен в нескольких километрах от московской кольцевой дороги.
А 25 апреля на кольцевой российской столице сгорел крупный торговый центр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Слава Україні!!!
Уже и та москва горит
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnvvAnBdmOFc%26fbclid%3DIwAR3TyGVOgW0PnD2l-OrFCR_E8F7WhHKiguXLdTilIUyAIy3D8gePNcQfMzg&h=AT06VEM4huoivqEARaEznjQW3tJjrvGs2FW2euCkr-PdLgBnXJp_Tefnf7Bq_gxJ9fY-UwB0dO1X245ri4SO9XKGGWfIqu37ONeo_BObheMRWccktuG-mAYhPBr4pkBUQCM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT14JUlLFmjvtjLFb9Uw79YppF8n6AJ8nK-lgNBk2alkghwm3fF76PlCy2f5aQ110umlLOAYl1fQeYRVea2klsq9G_xdTqpvWc3t_N7rBxsFTzW832xeTT4D_NKqaw61p73ZG4bu3ffpGOQNkmRkENu9pA https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc
як закопують касабскі трупаки
як москалі догори сракою пливуть по дніпру
як горить касабія
Авіакатастрофа гвинтокрила сталася на території природного парку «Кумисна поляна». Про це повідомляють «Ізвєстія».
Повітряне судно, яке, за інформацією ЗМІ, належить Саратовському вищому авіаційному військовому училищу, здійснювало навчальний політ.
Внаслідок падіння із трьох осіб, які перебувають на борту, загинуло двоє - бортмеханік і курсант. Вижив пілот, який устиг вистрибнути із гелікоптера на парашуті.
Жертв могло бути і більше, оскільки гвинтокрил упав неподалік від кафе, де були люди.
Після падіння вертоліт спровокував пожежу в лісопосадці, уже локалізовану МНСниками.
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
Я думаю, що для Єнота буде багато роботи
Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
Вот так мардву нужжа разводить.