Российские оккупанты разбрасывали на территории "Азовстали" свои агитки: "Все по "учебнику" Геббельса! Ничего нового". ФОТО

Российские оккупанты разбросали на территории "Азовстали" в Мариуполе свои агитки, в которых угрожают украинским защитникам уничтожением в случае отказа сдаться.

Об этом рассказал один из защитников Мариуполя Иван Богдан и опубликовал одну из таких агиток, передает Цензор.НЕТ.

"Все по "учебнику" Геббельса! Ничего нового. Хотя нет, стоп, принтер цветной. А вот масштаб маленький. Не хватит для использования бумажки по назначению. Ну не жлобы!?! На фото агитационные материалы из РФ, которые они разбрасывали на территории комбината Азовсталь (Мариуполь, Украина). Как у нас говорят: текст сумбурного содержания. Смерть врагам!!!" – заявил украинский воин.

Российские оккупанты разбрасывали на территории Азовстали свои агитки: Все по учебнику Геббельса! Ничего нового 01

Российские оккупанты разбрасывали на территории Азовстали свои агитки: Все по учебнику Геббельса! Ничего нового 02

+28
краще б свої трупи поприбирали.. розкидати -це неважко
28.04.2022 15:17 Ответить
+23
Від Гуляйполя до Маріуполя - 120 км.
Прорватися поки що не має можливості.
Але підтримати вогнем СМЕРЧ, HIMARS, Байрактар - цілком можливо!
28.04.2022 15:23 Ответить
+23
28.04.2022 15:26 Ответить
краще б свої трупи поприбирали.. розкидати -це неважко
28.04.2022 15:17 Ответить
Не думаю, что защитники Мариуполя сдадутся. Скорее дадут последний бой, чем добровольно пойдут в кацапские пыточные, подняв руки.
28.04.2022 15:33 Ответить
Гугл переводчик очень палитца. Не зачёт тебе, хи-хи.
28.04.2022 15:41 Ответить
У свинособак заканчивается мясо, кокошникоголовый? Маякни куратору, пусть тебя просветит
28.04.2022 15:52 Ответить
Азов не здасться -бо знають що їх просто поріжуть у полоні, хіба морпіхи можуть сподіватися на полон
28.04.2022 15:27 Ответить


28.04.2022 15:29 Ответить
да ты мудак кацапский, все не уймешся?
28.04.2022 15:38 Ответить
Від Гуляйполя до Маріуполя - 120 км.
Прорватися поки що не має можливості.
Але підтримати вогнем СМЕРЧ, HIMARS, Байрактар - цілком можливо!
28.04.2022 15:23 Ответить
HIMARS может изменить ситуацию для обороны азовстали❗👍
28.04.2022 16:11 Ответить
Може, якщо командування побажає застосувати на Маріупольському напрямку. Поки такого бажання не помічав. Чомусь Маріупольський гарнізон, судячи з доступної інформації, не був запакований Нлавами, Джавелінами і Стінгерами, що можна і потрібно було зробити в перші дні, до оточення.
28.04.2022 17:55 Ответить
нет "верховный главнокомандующий" Херсонскую обл.
показать весь комментарий
Даже как то интересно а Крым и ордло просрали или ето не то?
показать весь комментарий
конечно просрали. Крым просырали пока не было у нас президента, а на телефоне Обама и Меркель висели и говорили не провоцируйте россию. Кто как и почему просырал все известное если мозг не зеленый.
показать весь комментарий
Просрали. Просрали Мариуполь и Херсон. В Киевской области Киев обороняли Стугнами, которые вывезли Пашинский и Черновол. По киевской Оболони ( район города Киев) ездили рашисты на танчике. А самое главное просрали людей.
показать весь комментарий
"Просрали. Просрали Мариуполь и Херсон."
Усё пропало, недолуге, з клікухою замість реального ПІБ?

"По киевской Оболони ( район города Киев) ездили рашисты на танчике."
Особисто бачив?
Чуєш, діванний, трендіти не треба,
перше - не на танчику,
друге не "ездили", а заїхали аж на метрів 500 від початку Києва по вул. Богатирський, де їх успішно утилізували тероборона.

Той твипадок, коли краще жувати.
28.04.2022 21:19 Ответить
28.04.2022 15:26 Ответить
Схоже на Ляврова, але він же представник усього мордору и особистий шут пуйла
показать весь комментарий
Смерть із зброєю в руках чи під тортурами рашистів - тут немає вибору.
показать весь комментарий
Не вірю,що немає виходу....
показать весь комментарий
Черчилль же знайшов
показать весь комментарий
Який Черчиль такой і вихід. Ярослава Журавля забули? Здачу Золотого? Херсон? Чонгар?
показать весь комментарий
Черчилль выводил свои войска из Франции, вместе с ними войска союзников. Мариуполь это Украина.
показать весь комментарий
може лише в мене виникає якась підозра про імовірність існування домовленість здати Мариуполь та Херсон? Яку зривають своїми життями герої Азову та мешканці Херсону. Єрмак та Ко яких підозрювали нікуди ж не ділися..хоч і радяться під патріотів. Постійно говорють скільки важкої зброї нам надав Захід, але не чутно де ж її використовують?
показать весь комментарий
А есть у тебя хоть какие-нибудь вменяемые аргументы для обоснования этой "конспирологической версии"?
показать весь комментарий
Аргументів ..є. 1. Керівництво ЗСУ виправдовувалось чому не мінували чи мінували але не підірвали мости на Чонгарі. І пояснення були абсурдні, https://crimea.suspilne.media/ua/news/7630 що це тому що ворог начебто був у 15 разів сильніший?
2. https://espreso.tv/dosi-ne-zrozumilo-chomu-ne-pidirvali-mosti-u-chongari-ta-khersoni-yuriy-butusov Чому не підірвали міст у Херсоні ніхто взагалі не знає
3. Президент неодноразово наголошувал що він "дозволив" Азову залишити Маріуполь але вони цього не роблять?
4. Азов постійно наголошує на необхідності деблокади, а президент каже що це не можна зробити без важкої зброї та авіації.
5. Вже май же недію чуємо про постачання артилериії в т.ч. самохідної, ракет та навіть літаків....АЛЕ нічого не чуємо про їх застосування біля Маріуполя та Харкова....і можна продовжувати дуже довго
показать весь комментарий
Ти ж в Київі , ти ж там поруч, так запитай у Зеленського де виїхала вся техніка та зброя з вояками з півдня 24-30 лютого... і ще спитай навіщо Київу зараз дев'ята лінія оборони((
показать весь комментарий
це риторична пропозиція. Поки війна і воєнний стан запитати не вийде. А певну лінію оборони в Києві треба мати. Добре пам*ятаю 25-28.02 коли біля каждого штабу Тероборони стояли черги по 500 -1000 чоловік та на Оболоні і Голосіїво роздавали автомати всім прямо з камазів. А окопи були лише на перетені Богатирської .. Треба визнати що від виличних боїв нас врятув лише підрив мостів ...та річка Ірпінь))
показать весь комментарий
А ти на карту не дивився?!
Як сталося шо за тиждень орки віджали південь України по теріторії більше ніж ЛДНР та Крим разом взяті?!
І це ж по темпам окупації значно швидше ніж вони окупували ЛДНР в 2014 році, при тому шо "армії в 2014 році у нас небуло", і ми всі роки аж до лютого 2022 були впевнені шо "з Криму і миша не проскочить" - як нам вчосували з адміністрації президента та навіть військові фахівці, і "армія України зараз зовсім не та шо в 2014 році"...
показать весь комментарий
если даже не попытаются деблокировать Мариуполь, то доверие к ним булет ноль
показать весь комментарий
в Київі на восьмій і дев'ятій лінії оборони не бачив , ніт ?
показать весь комментарий
Оце почитайте. Нажаль, але все викладене сходиться з реаліями.
20 April, 14:55 Тарас Чорновіл:
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.

показать весь комментарий
Додавили фрицев❗👍
показать весь комментарий
ну,значит нужно обменять азовцев на то,от чего расея не откажется..
пусть ГУР креативно подумает..
показать весь комментарий
Давно надо было уже подумать.У них считанные дни!
показать весь комментарий
Крым?
показать весь комментарий
"Сегодня впервые M270 MLRS отработали по рашистам в районе Донецкой области

В пакете двенадцать 227-мм ракет, идущих на дальность до 120 км, площадь поражения до 25 гектаров.

Как работает М270 хорошо показано на видео (не в Украине)."

Вопрос. Почему не помогают Мариуполю? Дальность как раз позволяет.
показать весь комментарий
Ответ: потому что у тебя и других диванных экспертов часть информации в основном из сми, соцсетей, ну максимум сарафанное радио от нескольких военных, которые где-то там на кухне служат. А у Генштаба - полная картина перед глазами. Доходчиво пояснил или еще разжевать?
показать весь комментарий
Эти дебилы так долго врали про нацистов, что сами в эту чушь поверили. Вот только те, для кого эти листовки предназначаются - прекрасно знают, что никаких нацистов у нас нет.
показать весь комментарий
В Гааге места хватит и пучеглазому хрипуну - пусть выступит с номером "Как я просрал оборону юга страны".
показать весь комментарий
Коли звертаєшся до кількох осіб "ви" пишеться з маленької літери, підараси тупі!
показать весь комментарий
