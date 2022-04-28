Российские оккупанты разбрасывали на территории "Азовстали" свои агитки: "Все по "учебнику" Геббельса! Ничего нового". ФОТО

Российские оккупанты разбросали на территории "Азовстали" в Мариуполе свои агитки, в которых угрожают украинским защитникам уничтожением в случае отказа сдаться.

Об этом рассказал один из защитников Мариуполя Иван Богдан и опубликовал одну из таких агиток, передает Цензор.НЕТ.

"Все по "учебнику" Геббельса! Ничего нового. Хотя нет, стоп, принтер цветной. А вот масштаб маленький. Не хватит для использования бумажки по назначению. Ну не жлобы!?! На фото агитационные материалы из РФ, которые они разбрасывали на территории комбината Азовсталь (Мариуполь, Украина). Как у нас говорят: текст сумбурного содержания. Смерть врагам!!!" – заявил украинский воин.