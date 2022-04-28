В Саратовской области РФ во время учений столкнулись два вертолета, один упал и сгорел. ФОТО
2 учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в Саратовской области РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РИА-Новости" сообщили в экстренных службах.
Впрочем, в мэрии Саратова изданию заявили про упавший один вертолет, в нем находилось несколько человек - один найден живым, других ищут.
Позже в мэрии города отметили: "Упавший в Саратове вертолет сгорел, в нем погиб один человек, одному удалось спастись, поиски третьего продолжаются".
Продажі виросли б.
Третий пошел партизанить а что?
Йду вип'ю,чарину(мілілітрів зо сто (не плутати з грамами,це чисто кацапське мірило об'єму)), вишуканої української горівцюні, звареної з кращих сортів вінницького ,добірного зерна. Яке(зерно), не на шкоду, а на здоров'я, вирощене-викохане на кращих чорноземах Землі. (доречі, ціцюні, у вінницьких дівчат, такіж вродливі,як і земля).
Ось.
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!
Дебіли бл**дь.....Не жалко нікого!!!