В Саратовской области РФ во время учений столкнулись два вертолета, один упал и сгорел. ФОТО

2 учебных вертолета, по предварительным данным, столкнулись в Саратовской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РИА-Новости" сообщили в экстренных службах.

Впрочем, в мэрии Саратова изданию заявили про упавший один вертолет, в нем находилось несколько человек - один найден живым, других ищут.

Позже в мэрии города отметили: "Упавший в Саратове вертолет сгорел, в нем погиб один человек, одному удалось спастись, поиски третьего продолжаются".

Также смотрите: Уничтожили "гордость" росавиации. В Запорожской области бойцы ВСУ за сутки сбили 3 вражеских вертолета, - Минобороны. ВИДЕО