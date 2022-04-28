РУС
6 578 5

Рашисты обстреляли пгт Покотиловка в Харьковской области: Погибли двое гражданских, семеро получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты около 10 часов обстреляли пгт Покотиловка Харьковского района, в результате чего погибли два человека, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

28 апреля 2022 года около 10 часов военнослужащие ВС РФ обстреляли пгт Покотиловка Харьковского района.

В результате обстрела российских оккупантов погибли двое мужчин. Еще семь мирных жителей получили ранения.

Повреждены около 30 жилых домов и школа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковский район, есть погибшие и раненые, - Синегубов

Рашисты обстреляли пгт Покотиловка в Харьковской области: Погибли двое гражданских, семеро получили ранения 01
Рашисты обстреляли пгт Покотиловка в Харьковской области: Погибли двое гражданских, семеро получили ранения 02
Рашисты обстреляли пгт Покотиловка в Харьковской области: Погибли двое гражданских, семеро получили ранения 03
Рашисты обстреляли пгт Покотиловка в Харьковской области: Погибли двое гражданских, семеро получили ранения 04

обстрел (29050) прокуратура (5058) Харьковщина (5577)
Кацапи- нелюди.
28.04.2022 17:40 Ответить
А суки, щоб на парашу так метеорит впав. Розколовся і накуй параша.
28.04.2022 17:41 Ответить
Аргентина?. **** ти. Я, і до тебе доберусь.
28.04.2022 17:42 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання параненим.
28.04.2022 18:34 Ответить
просто бессмысленная агрессия
28.04.2022 19:31 Ответить
 
 