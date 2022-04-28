Рашисты обстреляли пгт Покотиловка в Харьковской области: Погибли двое гражданских, семеро получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты около 10 часов обстреляли пгт Покотиловка Харьковского района, в результате чего погибли два человека, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

28 апреля 2022 года около 10 часов военнослужащие ВС РФ обстреляли пгт Покотиловка Харьковского района.

В результате обстрела российских оккупантов погибли двое мужчин. Еще семь мирных жителей получили ранения.

Повреждены около 30 жилых домов и школа.

