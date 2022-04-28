Рашисты обстреляли пгт Покотиловка в Харьковской области: Погибли двое гражданских, семеро получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты около 10 часов обстреляли пгт Покотиловка Харьковского района, в результате чего погибли два человека, еще 7 получили ранения.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
28 апреля 2022 года около 10 часов военнослужащие ВС РФ обстреляли пгт Покотиловка Харьковского района.
В результате обстрела российских оккупантов погибли двое мужчин. Еще семь мирных жителей получили ранения.
Повреждены около 30 жилых домов и школа.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковский район, есть погибшие и раненые, - Синегубов
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одужання параненим.