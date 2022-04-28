Наши воины взорвали железнодорожный мост близ Мелитополя, которым из Крыма везли технику и боеприпасы, - ССО. ФОТО
Воины ССО уничтожили важный инфраструктурный объект в тылу врага на юге Украины и замедлили обеспечение вражеских подразделений с крымского направления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Сил специальных операций.
В сообщении отмечается: "Разрушенный мост на фото - результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины. Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украина - в районы, оккупированные россиянами. Этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Полог, Токмака и Мариуполя.
Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта. После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины".
Продовжуйте завдавати дошкульних ударів рашистам !
а перешеек минами закидать дороги .
А питати, чому цей міст не був замінований і підірваний на початку війни, не буду….
Не на часі?
Хто винен у тому, що його зруйнували лише 28 квітня?
Головнокомандувач - ти зможеш відповісти?
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
Що не відміняє питання до Головнокомандуючого!