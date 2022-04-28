РУС
29 831 55

Наши воины взорвали железнодорожный мост близ Мелитополя, которым из Крыма везли технику и боеприпасы, - ССО. ФОТО

Воины ССО уничтожили важный инфраструктурный объект в тылу врага на юге Украины и замедлили обеспечение вражеских подразделений с крымского направления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Сил специальных операций.

В сообщении отмечается: "Разрушенный мост на фото - результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины. Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украина - в районы, оккупированные россиянами. Этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Полог, Токмака и Мариуполя.

Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта. После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины".

Наши воины взорвали железнодорожный мост близ Мелитополя, которым из Крыма везли технику и боеприпасы, - ССО 01

Мелитополь (619) мост (1040) уничтожение (7685) инфраструктура (257) ССО (559)
+41
ССО - майстри своєї справи !

Продовжуйте завдавати дошкульних ударів рашистам !
28.04.2022 21:17 Ответить
+33
Надо вообще там все мосты повзрывать , шоб ни в Крым ни из Крыма ничего не шло
а перешеек минами закидать дороги .
28.04.2022 21:19 Ответить
+28
Я вам скажу по секрету, що є ще один міст, через який орки цю зброю завозять до Криму ! А здогадайтеся де !?
28.04.2022 21:19 Ответить
ССО - майстри своєї справи !

Продовжуйте завдавати дошкульних ударів рашистам !
28.04.2022 21:17 Ответить
пані а ви є в фейсбуці? ви така креативна аж дух захоплює-
28.04.2022 21:21 Ответить
Геройство одних, есть последствия предательства других.
29.04.2022 00:17 Ответить
Красави! Слава ЗСУ!
28.04.2022 21:17 Ответить
а чего так долго тянули?
28.04.2022 21:25 Ответить
Якось невдобно було йти проти волі Зе який залишив цей міст для орків .
28.04.2022 21:32 Ответить
Тебе чекали.
28.04.2022 22:59 Ответить
Надо вообще там все мосты повзрывать , шоб ни в Крым ни из Крыма ничего не шло
а перешеек минами закидать дороги .
28.04.2022 21:19 Ответить
зачем взрывать все мосты, когда достаточно взорвать один Керч. мост
28.04.2022 21:41 Ответить
через Мариуполь ближе подвозить толку от того моста
28.04.2022 22:11 Ответить
Крымский мост под усиленной охраной наземной морской ПВО и плюс воздушной авиацией,да и ЗСУ нечем достать бабахнуть.
28.04.2022 23:22 Ответить
да да под усиленой охраной ПВО, крейсер москва был плавучим ПВО , достали?
29.04.2022 07:53 Ответить
Я вам скажу по секрету, що є ще один міст, через який орки цю зброю завозять до Криму ! А здогадайтеся де !?
28.04.2022 21:19 Ответить
Мені теж відомо про інший найголовніший міст, на нього потрібно з 10 нептунів або томагавків. Мож і літаками, але позбиваютт
28.04.2022 21:25 Ответить
Нептунів там потрібно набагато більше. А от точки-У вистачило б і однієї, якщо добре попасти....
показать весь комментарий
Не забувайте про дальність Точки У
показать весь комментарий
Де-де... В Улан-Уде...
28.04.2022 21:25 Ответить
а кто им мешает колоны через Мариуполь проводить
28.04.2022 21:26 Ответить
В Херсоне ещё ЖД мост, чуть дальше Антоновского.
28.04.2022 21:29 Ответить
Целый мост ровно в 10 метрах. Вторая колея целая.
28.04.2022 21:49 Ответить
Ми, то знаємо, може допоможеш? Я, бачу, ти вже біля воєнкомату.
28.04.2022 22:10 Ответить
Да вон же он, рядом со взорваным на фотографии, один пролет подорвали, а другой-нет.
29.04.2022 04:14 Ответить
Там корабли кацапские где-то в кучу сбились - самое время устроить пожар
28.04.2022 21:20 Ответить
Нє пожар, а правільно покуріть та затушити недопалок...
28.04.2022 21:46 Ответить
потренировались? давайте крымский (ж/д ветку)
28.04.2022 21:20 Ответить
Пусть теперь на горбу орки ящики таскают.И где эти сводолюбивые татары?
28.04.2022 21:20 Ответить
сидят по норам. как и в 14.
28.04.2022 21:30 Ответить
зробили поки що половину справи... там двуколійка, на фото видно підірвану тільки одну колію.
28.04.2022 21:20 Ответить
Слава нашим хлопцям!
А питати, чому цей міст не був замінований і підірваний на початку війни, не буду….
Не на часі?
28.04.2022 21:22 Ответить
Беримор , а почему мосты не были взорваны еще 2 месяца назад ? Потому что зеленые ....сы сэр
28.04.2022 21:37 Ответить
От Мелитополя до ст.Верхний Токмак там есть еще один железный очень важный мост,он находится возле ст Нызяны Запорожская обл.Черниговский район.сегодня там для охраны появился бронепоезд.у кого есть возможность передайте эту информацию ЗСУ или ССО
28.04.2022 21:23 Ответить
Передано
28.04.2022 23:02 Ответить
Не пройшло і пів дня з моменту вторгнення. Після цього вже ніхто не буде мати право говорити, що не підірвали мости?
28.04.2022 21:23 Ответить
точно - черепахи зеленые млять
28.04.2022 21:28 Ответить
Но ведь это только половина , вторая часть неповреждённая . Так что пока это ничего не даёт .
28.04.2022 21:23 Ответить
там лише ліва частина мосту зірвана- по правій і далі маскалі їздити зможуть, судячи з фото(
28.04.2022 21:23 Ответить
ты не панимаешь, по второй части ни возят оружие, то направление на Крым, зачем же его взрывать ?
29.04.2022 04:19 Ответить
Отлично. Мост для поездов намного сложнее восстановить будет. Но как это можно было сделать сейчас, там же сотни блокпостов по дорогам из мобилизированных музыкантов-сепарских, бухие все, но их реально сотни? Очень круто.
28.04.2022 21:24 Ответить
Цей міст, наскільки я розумію - поблизу села Нове Запорізської області, повине був бути зруйнований ще по обіді 24 лютого!

Хто винен у тому, що його зруйнували лише 28 квітня?

Головнокомандувач - ти зможеш відповісти?
28.04.2022 21:25 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
28.04.2022 21:28 Ответить
Там запитань сотні. Відповідей притомних жодної.
28.04.2022 21:31 Ответить
Є кілька притомних. Але "не на часі", "після перемоги" тощо
28.04.2022 22:05 Ответить
Украина может и не выдержать если президентом "до перемоги" останется зеленский
28.04.2022 22:14 Ответить
Хоча ні - судячи з фото, це скорше залізничний міст біля Акимовки...

Що не відміняє питання до Головнокомандуючого!
28.04.2022 21:37 Ответить
Все правильно,так і повинно бути,треба обливати всі ниточки!Ще б підірвати залізницю,та дороги між Кримом,та херсонщиною,а то команда "зелених"перед війною ту всю сторону раптово чомусь розмінували.Після війни запитаємо,чи не діло це всяких Єрмаків,та інших радників на вухо!))
28.04.2022 21:44 Ответить
Давно пора
28.04.2022 21:59 Ответить
Тихо прийшов, тихо пішов...
28.04.2022 22:14 Ответить
Это тренировка перед уничтожением на 9 мая крымского моста, ребята красавцы, так держать
28.04.2022 22:25 Ответить
Хоч щось з Криму взірвали.
28.04.2022 22:33 Ответить
На третьому місяці війни нарешті щось таки зробили із стратегічним мостом в тилу ворога
28.04.2022 23:22 Ответить
Надеемся что ВСУ и партнеры просчитали момент ликвидации моста когда основная часть войск противника уже попала в ловушку и теперь нужно поставки перерезать.
29.04.2022 00:58 Ответить
Я може щось не дуже розумію... Мені справді цікаво: так складно відновити рух на цьому жалюгідному шматку??
29.04.2022 01:00 Ответить
ТОЛЬКО ЧЕГО СРАЗУ ПЕРЕШЕЕК НЕ БАХНУЛИ !?
29.04.2022 05:11 Ответить
Роблять те, що 2 місяці тому мала зробити інші
29.04.2022 08:59 Ответить
 
 