Наши воины взорвали железнодорожный мост близ Мелитополя, которым из Крыма везли технику и боеприпасы, - ССО. ФОТО

Воины ССО уничтожили важный инфраструктурный объект в тылу врага на юге Украины и замедлили обеспечение вражеских подразделений с крымского направления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Сил специальных операций.

В сообщении отмечается: "Разрушенный мост на фото - результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины. Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украина - в районы, оккупированные россиянами. Этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Полог, Токмака и Мариуполя.

Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта. После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины".

