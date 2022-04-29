На фотовыставке в Конгрессе США показали разрушенные россиянами украинские города. ФОТОрепортаж

Десятки фотографий последствий зверств и военных преступлений россиян в Буче, Ирпене, Мариуполе, других разбомбленных войсками РФ украинских городах вошли в экспозицию, открывшуюся в четверг в здании Конгресса США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, выставку официально открыли спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.





"Это свидетельство тяжелого времени, которое переживает сейчас народ Украины", - отметила Пелоси, комментируя фото, представленные американскому Конгрессу.

Она отметила огромный героизм, с которым украинцы противостоят российской агрессии, а также мужество, с которым они переживают жестокость войны, развязанной кремлем.

"Нам говорили, что у россиян гораздо больше огневой мощи… Но по уровню мотивации украинцы их далеко опережают, и эти фотографии свидетельствуют об этом", - подчеркнула спикер Палаты представителей.











Она также обратила внимание, что Конгресс США прилагает все усилия, чтобы обеспечить твердую поддержку Украины, в том числе приняв законопроект о ленд-лизе в день, когда открылась фотовыставка.

Со своей стороны, Оксана Маркарова поблагодарила Конгресс и правительство Соединенных Штатов за поддержку, подчеркнув, что это важно для Украины и украинцев.

"Я бы хотела, чтобы эти фотографии показывали мою страну иначе", - сказала посол.

Она отметила, что Украина до войны была страной со счастливыми лицами людей, красивыми видами, своими достижениями и инновациями. Но российские войска разрушили города, искалечили судьбы мирных граждан и лишили многих детей жизни и будущего.

Маркарова подчеркнула, что путинские войска чинят настоящий геноцид народа Украины, о чем свидетельствуют фотографии из Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Гостомеля и многих других украинских городов и сел.

"Вы можете видеть, как творятся ужасные убийства, похищения и заключения людей, пытки, изнасилования", - рассказала посол. Она подчеркнула, что трудно назвать, каких военных преступлений не совершила россия в суверенной и мирной Украине.

Однако Украина продолжает противостоять российскому нашествию, а также бороться за сохранение мирного мирового порядка. В этой связи Маркарова поблагодарила США и другие страны за поддержку.