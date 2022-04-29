РУС
11 265 14

На фотовыставке в Конгрессе США показали разрушенные россиянами украинские города. ФОТОрепортаж

Десятки фотографий последствий зверств и военных преступлений россиян в Буче, Ирпене, Мариуполе, других разбомбленных войсками РФ украинских городах вошли в экспозицию, открывшуюся в четверг в здании Конгресса США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, выставку официально открыли спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

На фотовыставке в Конгрессе США показали разрушенные россиянами украинские города 01
На фотовыставке в Конгрессе США показали разрушенные россиянами украинские города 02

"Это свидетельство тяжелого времени, которое переживает сейчас народ Украины", - отметила Пелоси, комментируя фото, представленные американскому Конгрессу.

Она отметила огромный героизм, с которым украинцы противостоят российской агрессии, а также мужество, с которым они переживают жестокость войны, развязанной кремлем.

"Нам говорили, что у россиян гораздо больше огневой мощи… Но по уровню мотивации украинцы их далеко опережают, и эти фотографии свидетельствуют об этом", - подчеркнула спикер Палаты представителей.

На фотовыставке в Конгрессе США показали разрушенные россиянами украинские города 03
На фотовыставке в Конгрессе США показали разрушенные россиянами украинские города 04

На фотовыставке в Конгрессе США показали разрушенные россиянами украинские города 05
На фотовыставке в Конгрессе США показали разрушенные россиянами украинские города 06

Она также обратила внимание, что Конгресс США прилагает все усилия, чтобы обеспечить твердую поддержку Украины, в том числе приняв законопроект о ленд-лизе в день, когда открылась фотовыставка.

Со своей стороны, Оксана Маркарова поблагодарила Конгресс и правительство Соединенных Штатов за поддержку, подчеркнув, что это важно для Украины и украинцев.

"Я бы хотела, чтобы эти фотографии показывали мою страну иначе", - сказала посол.

Она отметила, что Украина до войны была страной со счастливыми лицами людей, красивыми видами, своими достижениями и инновациями. Но российские войска разрушили города, искалечили судьбы мирных граждан и лишили многих детей жизни и будущего.

На фотовыставке в Конгрессе США показали разрушенные россиянами украинские города 07

Маркарова подчеркнула, что путинские войска чинят настоящий геноцид народа Украины, о чем свидетельствуют фотографии из Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Гостомеля и многих других украинских городов и сел.

"Вы можете видеть, как творятся ужасные убийства, похищения и заключения людей, пытки, изнасилования", - рассказала посол. Она подчеркнула, что трудно назвать, каких военных преступлений не совершила россия в суверенной и мирной Украине.

Однако Украина продолжает противостоять российскому нашествию, а также бороться за сохранение мирного мирового порядка. В этой связи Маркарова поблагодарила США и другие страны за поддержку.

Автор: 

выставка (450) Конгресс США (1262) Маркарова Оксана (290) Пелози Нэнси (56)
+23
Після ленд-лізу ми просто зобов'язані передати Штатам Коломойського.
29.04.2022 07:53 Ответить
+16
І Єрмака.
29.04.2022 08:01 Ответить
+3
По-перше, "дєрєвєнь" в Україні не буває.
По-друге, їй просто треба схуднути.
29.04.2022 08:43 Ответить
Хто ж його віддасть.
29.04.2022 08:06 Ответить
"Хто ж його посадить, він же - пам'ятник"
29.04.2022 08:13 Ответить
втіче у Ізраїль як тільки запахне гореним
29.04.2022 10:24 Ответить
Макарова пе в состоянии одеться прилично, деревенщина, только позорит украину
29.04.2022 08:16 Ответить
А мне нравится-мечта поэта!
29.04.2022 08:35 Ответить
По-перше, "дєрєвєнь" в Україні не буває.
По-друге, їй просто треба схуднути.
29.04.2022 08:43 Ответить
Та вона з "смолі наріта". Не чипайте, вони там ушидкі такі.
29.04.2022 09:00 Ответить
Сквозь эти одежды явно просматривается большое и доброе сердце Украинского Патриота!
29.04.2022 11:41 Ответить
07.09.2021
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311651-markarova-poasnila-comu-ukraini-ne-potriben-status-osnovnogo-souznika-poza-nato.html Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника поза НАТО.

Тоді гарантії безпеки від США не подобались... питання, кому?
29.04.2022 09:21 Ответить
І це вірно, бо дозволяє цивілізованим спільнотам якнайближче доторкнутися до війни.
Я 8 років бомбував один сайт з автоперегонів, за вказання Криму частиною рашки у розкладі трансляцій, і лише після фото з Бучі - прибрали
29.04.2022 09:30 Ответить
А почему посол Украина в Америке Макарова на одежду русских флагов нацепляла???
Колорадская ленточка наверное на спине?
29.04.2022 10:10 Ответить
Мені цікаво - ця "дипломатична туристка" довго ще буде "спідницю протирать" в США за наші гроші? Який вона "посол"? Людина "послом" визнається лише тоді коли у неї глава держави вірчі грамоти приймає А у неї їх другий рік приймать відмовляються - на хрена Білому дом мать під боком креатуру д"Єрмака?
09.07.2022 05:47 Ответить
 
 