Россияне 10 раз обстреляли города в Луганской области, продолжаются бои за Орехово, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В Луганской области под огнем российских оккупантов оказались Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье, Попасная, а также продолжаются бои за Орехово.

Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горской громаде обстрелы почти не прекращаются.

В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек.

"Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного.

Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", - сообщил Гайдай.

