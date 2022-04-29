Россияне 10 раз обстреляли города в Луганской области, продолжаются бои за Орехово, - Гайдай. ФОТОрепортаж
В Луганской области под огнем российских оккупантов оказались Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье, Попасная, а также продолжаются бои за Орехово.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горской громаде обстрелы почти не прекращаются.
В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек.
Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь – гасили несколько часов.
"Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного.
Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", - сообщил Гайдай.
