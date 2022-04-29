10 932 17
Илон Маск, кроме Starlink, передал Украине станции Tesla Powerwall, - Федоров. ФОТО
Сегодня две амбулатории в Бородянке и в Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.
"Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации", - пишет Федоров.
Топ комментарии
+20 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий29.04.2022 10:17 Ответить Ссылка
+12 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий29.04.2022 10:45 Ответить Ссылка
+6 Green sheet
показать весь комментарий29.04.2022 10:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З Ілоном збудувати 4 заводи в Україні:
1. Видуботку літію 50/50
2. Збагачення літію
3. Виробництво батарей до авто.
4. Зборки самих авто
ВВП країни тільки за рахунок цього росте удвічі
https://www.tesla.com/powerwall
В комплектi
"Мое обращение к моему издателю @galinapadalko, ее читателям, коллегам и всем украинцам. Мы верим в вас и вашу борьбу за свободу. Вы вдохновляете мир своим мужеством. Ты победишь! #StandWithUkraine. - написала Мэй Маск.
https://www.depo.ua/uploads/371942/conversions/7b6fbd4c592d356e087a0f1053751007-wide-big.jpg