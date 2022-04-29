Илон Маск, кроме Starlink, передал Украине станции Tesla Powerwall, - Федоров. ФОТО

Сегодня две амбулатории в Бородянке и в Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

"Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации", - пишет Федоров.