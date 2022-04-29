РУС
Илон Маск, кроме Starlink, передал Украине станции Tesla Powerwall, - Федоров. ФОТО

Сегодня две амбулатории в Бородянке и в Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Читайте также: Байден запросил у Пентагона $16 млрд для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели", - Остин


Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

"Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации", - пишет Федоров.

+20
Ілону Маску-черговий респект...
29.04.2022 10:17 Ответить
+12
Мэй Маск (мама Илона) ... в вышиванке (украинского дизайнера) :
"Мое обращение к моему издателю @galinapadalko, ее читателям, коллегам и всем украинцам. Мы верим в вас и вашу борьбу за свободу. Вы вдохновляете мир своим мужеством. Ты победишь! #StandWithUkraine. - написала Мэй Маск.

https://www.depo.ua/uploads/371942/conversions/7b6fbd4c592d356e087a0f1053751007-wide-big.jpg
29.04.2022 10:45 Ответить
+6
Вы еще координаты дайте бл...
показать весь комментарий
29.04.2022 10:18 Ответить
29.04.2022 10:17 Ответить
Ілон Маск обовʼязково зайде на форум цензор.нет та дізнається про вашу думку
29.04.2022 11:12 Ответить
Якщо Ілон не зайде на форум, я також передам йому подяку від УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 😉
29.04.2022 11:46 Ответить
проекти нових будинків як приватних, так і багатоквартирних мають бути з дахом і стінами із сонячних панелей та повербанків Ілона (без права продаж у мережу надлишків). На будинки 2 види котлів індивідуального опалення- газ та електро. Кацапи мають за все сплатити.
З Ілоном збудувати 4 заводи в Україні:
1. Видуботку літію 50/50
2. Збагачення літію

3. Виробництво батарей до авто.
4. Зборки самих авто

ВВП країни тільки за рахунок цього росте удвічі
29.04.2022 12:15 Ответить
Вы еще координаты дайте бл...
29.04.2022 10:18 Ответить
Мало рашістам унітазов "Церсаніт"..
29.04.2022 10:20 Ответить
А що ти там робиш?
29.04.2022 10:25 Ответить
Федорову треба меньше про Маска згадувати, у нього і так"рейтинг" високий, а якщо стане ще вище, Наш найвеличнійший образиться, і може навіть заборонити співпрацю з Ілоном...
29.04.2022 10:24 Ответить
от якби ще той Starlink був не такий дорогий...наразі, хоча він і присутній в Україні, українцям він такий же не доступний.
29.04.2022 10:26 Ответить
Powerwall is an integrated battery system that stores your solar energy for backup protection, so when the grid goes down your power stays on. Your system detects outages and automatically recharges with sunlight to keep your appliances running for days.
https://www.tesla.com/powerwall

В комплектi
29.04.2022 10:33 Ответить
Дякуємо, пане Маск!
29.04.2022 10:39 Ответить
29.04.2022 10:45 Ответить
вопиющий акт оголтелой русафобии
29.04.2022 10:46 Ответить
Закажите ему НАКОНЕЦ украинский телекомуникационый спутник, который уже не первое десятилетие никак не выведут на геостационарную орбиту, помимо телекомуникации было бы не плохо еще иметь дополнительные опции (визуальное наблюдение Земли камерами с высокочеткой оптикой, метео-мониторинг и другое оборудование для научных данных и иследований)!
29.04.2022 10:46 Ответить
Можно выпросить геостационарную орбита 27°E или 34°E (вроде пока незанятые), Украина располагается между 21-м и 41-м меридианом к востоку от Гринвича!
29.04.2022 11:16 Ответить
Samoe interesnoe uznaem tolko kogda Ukraina otchistit svoju teritoriju ot roZZijskix fashisto-nacistov... Maks serjozno zanilsa etim delom, a unevo vsjo obichno poluchaetsja otlichno... A poka nam pubblicno znat eto i nenado.
29.04.2022 11:35 Ответить
 
 