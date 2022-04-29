В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве погибла журналистка Вера Гирич. ФОТО

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева погибла жительница дома, сотрудница Радио Свобода Вера Гирич.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Александр Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немишаево, рассказывать как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь , а нашли ее только утром. Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю как рассказать, какого замечательного человека больше нет", - рассказал он.

