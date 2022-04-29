РУС
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
6 343 9

Фосфорные снаряды, авиаудары, обстрелы из "Градов": ночью россияне пытались атаковать Донетчину. ФОТОрепортаж

Россияне снова применили фосфорные снаряды на Донетчине. Обстрелы продолжались всю ночь в нескольких направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне применили фосфорные снаряды. На этот раз в селе Соловьево Очеретинской громады. Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино - поврежден жилой дом и магазин. Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях", - говорится в отчете.

Фосфорные снаряды, авиаудары, обстрелы из Градов: ночью россияне пытались атаковать Донетчину 01

Фосфорные снаряды, авиаудары, обстрелы из Градов: ночью россияне пытались атаковать Донетчину 02
Фосфорные снаряды, авиаудары, обстрелы из Градов: ночью россияне пытались атаковать Донетчину 03

Известно, что по Авдеевке рашисты ночью стреляли из "Градов", на утро совершили авианалет и продолжили лупить из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Читайте также: Вследствие обстрела оккупантами на Донетчине погибли три человека, еще трое ранены, - Кириленко

Павел Кириленко сообщает, что ночью авиаудару подвергся и поселок Приволье Черкасской громады. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В Марьинской громаде - обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку.

Фосфорные снаряды, авиаудары, обстрелы из Градов: ночью россияне пытались атаковать Донетчину 04
Фосфорные снаряды, авиаудары, обстрелы из Градов: ночью россияне пытались атаковать Донетчину 05

Несмотря на постоянные обстрелы и намерения россиян атаковать, украинские военные надежно удерживают все свои позиции.

Автор: 

обстрел (29084) Донецкая область (10538) Кириленко Павел (646)
Правила форума Совет форумчан
короче, бамбасу пдц!
29.04.2022 12:12 Ответить
Кацапи- недюдь.
29.04.2022 12:16 Ответить
'8 лєт бамбас бамбілі' і він був цілий а за 2 місяці знищили його майже увесь-сєктанти ***** ******* ! В кацапів з їхньою логікою вже нема і ніколи не буде майбутнього. Це хворий народ
29.04.2022 12:32 Ответить
Спілкуюсь з росіянцями у чатрулєтці. І вот ето вот "дамбілі бамбас 8 лєт", ето, как "абирвалг" у ніх. В'їлося так, не відмиєш. Розбуди кацапчика серед ночі і спитай "ваше жизнєнноє крєдо?", а воно як заверещить "дамбілібамбас!!!" Боже, яке кончене)
29.04.2022 12:32 Ответить
.
29.04.2022 12:49 Ответить
ссуки, сволочі
нічого, недовго їм залишилось
29.04.2022 12:53 Ответить
ЗСУ впервые применили американские установки M270 MLRS. Наши воины отработали по оккупантам в Донецкой области.
В комплекте каждой такой установки 12 227-мм ракет, бьющих на дальность до 120 км, площадь поражения до 25 гектаров.
29.04.2022 12:59 Ответить
Пруф добавляется обычно к таким новостям.
29.04.2022 13:11 Ответить
Ну Чечню он также стирали с лица земли,но тогда у рашни были деньги чтобы ее отстроить и платить дань своей шлюхе-Кадырову.Сейчас денег нет и не будет.Какой смысл в их наступлении?ХЗ
29.04.2022 19:04 Ответить
 
 