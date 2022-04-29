Фосфорные снаряды, авиаудары, обстрелы из "Градов": ночью россияне пытались атаковать Донетчину. ФОТОрепортаж

Россияне снова применили фосфорные снаряды на Донетчине. Обстрелы продолжались всю ночь в нескольких направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне применили фосфорные снаряды. На этот раз в селе Соловьево Очеретинской громады. Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино - поврежден жилой дом и магазин. Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях", - говорится в отчете.





Известно, что по Авдеевке рашисты ночью стреляли из "Градов", на утро совершили авианалет и продолжили лупить из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Павел Кириленко сообщает, что ночью авиаудару подвергся и поселок Приволье Черкасской громады. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В Марьинской громаде - обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку.





Несмотря на постоянные обстрелы и намерения россиян атаковать, украинские военные надежно удерживают все свои позиции.