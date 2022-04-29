РУС
Смертность молодых бурятов после вторжения РФ в Украину выросла в 2,7 раза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди бурятских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет смертность после начала полномасштабного российского вторжения выросла на 70%, а среди мужчин до 30 лет – на 270% (в 2,7 раза).

Об этом пишет российское издание "Люди Байкала", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, на войне в Украине погибли 102 жителя Бурятии. Среди субъектов РФ больше потерь - только в Дагестане. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга среди погибших почти нет.

Родственники ликвидированных бурятских оккупантов говорят, что пойти на контракт в армию заставило отсутствие нормальной работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты идентифицировали более 50 российских оккупантов из Бурятии, которые совершали зверства на Киевщине. ВИДЕО+ПЕРЕЧЕНЬ

Имена жителей Бурятии, нашедших свою смерть в Украине, публикуют только районные газеты или паблики в соцсетях. Затем некрологи перепечатываются в региональных СМИ. Журналистам неофициально запрещено запрашивать число погибших и общаться с их родственниками. А родственникам власти настоятельно рекомендуют не говорить с представителями СМИ.

Прощание с ликвидированными в Украине бурятскими оккупантами в Улан-Уде проходит в здании спортивного комплекса "Лукодром", где дети учатся стрелять из луков. Тренировки на время прощания не прерывают – они продолжаются в соседнем зале. По словам журналистов, из-за того, что тела привозят через несколько недель или через месяц после гибели, в помещении чувствуется сильный трупный запах. Родители детей-спортсменов очень недовольны.

Смотрите также: "Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - украинцы пленили еще одну военную армию РФ. ВИДЕО

Фотографировать и снимать видео на похоронах запрещено. Военные объясняют запрет тем, что "хакеры из Украины воруют информацию и делают фейки".

Смертность молодых бурятов после вторжения РФ в Украину выросла в 2,7 раза 01

Спорткомплекс "Лукодром", в котором происходит прощание

Смертность молодых бурятов после вторжения РФ в Украину выросла в 2,7 раза 05

Топ комментарии
+74
дебурЯтизация
показать весь комментарий
29.04.2022 14:29 Ответить
+48
Это прекрасно.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:29 Ответить
+41
показать весь комментарий
29.04.2022 14:39 Ответить
ноги сами пускаются в пляс
показать весь комментарий
29.04.2022 16:43 Ответить
Не пойняв шота, - буряк чи бурят?
показать весь комментарий
29.04.2022 16:48 Ответить
это уже винегрет
показать весь комментарий
29.04.2022 17:11 Ответить
Боже, яке свято !!!
показать весь комментарий
29.04.2022 16:57 Ответить
Їбанати,що тут скажеш,живи собі в своїй бурятії спокійно,пий бурячиху їж ягель,ні **** повоювати захотілось!
показать весь комментарий
29.04.2022 17:10 Ответить
За унитазами приехали, но не всем повезло...
показать весь комментарий
25.06.2022 22:25 Ответить
Да йух с ними, с этими смердящими бурятами! Их самки тюленей еще таких выпердышей высрут.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:06 Ответить
На 270% - це у 3,7 раза.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:29 Ответить
Самые отмороженные именно буряты. Звероподобная и тупейшая нация. Мне видится аналогия, у Гитлера тоже были такие вояки, но те были с Тибета.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:23 Ответить
у гитлера были мадьяры, которые издевались над населением, но они ни с тибета явно. А мадьяры это угорщина, которая сегодня двумя ногами и рукам за рашистов
показать весь комментарий
30.04.2022 22:22 Ответить
Кто к нам с мечом прийдёт , тот и от него и погибнет
показать весь комментарий
29.04.2022 22:15 Ответить
На видео... подскажите, чё-за трек?
показать весь комментарий
29.04.2022 22:23 Ответить
110 это только тех что довезли
а сколько нечего везти или не собираются
показать весь комментарий
29.04.2022 23:46 Ответить
та навіть якщо оті всі вузькозаді передохнуть, то більше повітря буде та менше чурок-вбивць... влада бурятії в разі смерті чурки повинна покласти в гроб кожного бурята унітаз, що в разі реінкарнації міг би ним користуватись, а не ходити в залі на 7-му поверсі за чум...
показать весь комментарий
30.04.2022 05:17 Ответить
Кобзон: «Вы бурят? … Как я ряд! Проходите прямо в ад.»
показать весь комментарий
30.04.2022 09:49 Ответить
Говорят 200х бурятов не хотят забирать с собой, потому они самовозгораются и портят стиральные машины, будки собачью и все награбленное
показать весь комментарий
30.04.2022 09:51 Ответить
Если бы бурят мог встать - он бы ползал.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:53 Ответить
