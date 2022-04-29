Смертность молодых бурятов после вторжения РФ в Украину выросла в 2,7 раза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди бурятских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет смертность после начала полномасштабного российского вторжения выросла на 70%, а среди мужчин до 30 лет – на 270% (в 2,7 раза).

Об этом пишет российское издание "Люди Байкала", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, на войне в Украине погибли 102 жителя Бурятии. Среди субъектов РФ больше потерь - только в Дагестане. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга среди погибших почти нет.

Родственники ликвидированных бурятских оккупантов говорят, что пойти на контракт в армию заставило отсутствие нормальной работы.

Имена жителей Бурятии, нашедших свою смерть в Украине, публикуют только районные газеты или паблики в соцсетях. Затем некрологи перепечатываются в региональных СМИ. Журналистам неофициально запрещено запрашивать число погибших и общаться с их родственниками. А родственникам власти настоятельно рекомендуют не говорить с представителями СМИ.

Прощание с ликвидированными в Украине бурятскими оккупантами в Улан-Уде проходит в здании спортивного комплекса "Лукодром", где дети учатся стрелять из луков. Тренировки на время прощания не прерывают – они продолжаются в соседнем зале. По словам журналистов, из-за того, что тела привозят через несколько недель или через месяц после гибели, в помещении чувствуется сильный трупный запах. Родители детей-спортсменов очень недовольны.

Фотографировать и снимать видео на похоронах запрещено. Военные объясняют запрет тем, что "хакеры из Украины воруют информацию и делают фейки".

Спорткомплекс "Лукодром", в котором происходит прощание







