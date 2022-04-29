РУС
Временная переправа открыта на ключевой трассе Житомирщины М-21, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Рядом с разрушенным в результате боевых действий мостом на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский завершено возведение временной переправы. Движение по ней уже открыто для транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора, передает Цензор.НЕТ.

"Дорога М-21 – одна из ключевых международных транспортных артерий Житомирщины с большой нагрузкой. Во время активных боевых действий в области подрыв моста остановил технику российских захватчиков. Когда Житомирщину освободили от россиян, дорожники начали возводить временный объезд", – информируют в агентстве.

Стоит отметить, что новосозданный объезд может пропускать транспорт одновременно в две стороны и выдерживать вес больших грузовиков. Это делает его полностью пригодным для перевозки гуманитарной помощи населению.

"Объезд будет функционировать, пока не будет построен новый мост. Искусственное сооружение нужно возводить с нуля, поскольку у подорванного моста повреждены вертикальные опоры", – рассказывают дорожники.

Также в УАД добавляют, что в настоящее время продолжается строительство еще одного объезда, который будет расположен на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч. Дополнительная информация о нем будет предоставлена ​​позже.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда выделен миллиард гривен. Из них на работы в Житомирской области предоставлено 100 млн. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ утром нанесли ракетный удар по Коростеню, - мэр Москаленко. ВИДЕО

Це що? - з білорашки до Молдови дорогу рихтують для військ мордору???!!!
29.04.2022 18:45 Ответить
29.04.2022 21:58 Ответить
 
 