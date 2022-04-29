Временная переправа открыта на ключевой трассе Житомирщины М-21, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Рядом с разрушенным в результате боевых действий мостом на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский завершено возведение временной переправы. Движение по ней уже открыто для транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора, передает Цензор.НЕТ.
"Дорога М-21 – одна из ключевых международных транспортных артерий Житомирщины с большой нагрузкой. Во время активных боевых действий в области подрыв моста остановил технику российских захватчиков. Когда Житомирщину освободили от россиян, дорожники начали возводить временный объезд", – информируют в агентстве.
Стоит отметить, что новосозданный объезд может пропускать транспорт одновременно в две стороны и выдерживать вес больших грузовиков. Это делает его полностью пригодным для перевозки гуманитарной помощи населению.
"Объезд будет функционировать, пока не будет построен новый мост. Искусственное сооружение нужно возводить с нуля, поскольку у подорванного моста повреждены вертикальные опоры", – рассказывают дорожники.
Также в УАД добавляют, что в настоящее время продолжается строительство еще одного объезда, который будет расположен на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч. Дополнительная информация о нем будет предоставлена позже.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда выделен миллиард гривен. Из них на работы в Житомирской области предоставлено 100 млн. грн.
