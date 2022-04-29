Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников. ФОТОрепортаж
Фонд Порошенко, волонтеры ОО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї" приобрели партию новых пикапов и передали ее десантникам на фронт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Два автомобиля уже на передовой, еще 16 сегодня отбыли на службу. Лидер политсилы Петр Порошенко подчеркнул, что волонтеры, как и в 2014 году, делают привычное дело.
"Мы успели завезти 5000 бронежилетов из финской брони, с демпферами, с антирекошетом, высокого качества, завезти радиостанции: цифровые, автомобильные, с ретрансляторами. Завезли тепловизоры, снайперское оборудование, завезли все то, чего не хватало нашим воинам", - отметил пятый президент.
"И вот дошло дело до техники. Общаясь с нашими военными, с представителями штурмовых групп, используя опыт 2014-2015 годов, мы приняли решение поставить новые автомобили, новые пикапы, которые гарантированно проходят несколько лет, полноприводные, мощные", - добавил Порошенко.
Закупленные автомобили пойдут в десантные бригады, в десантно-штурмовые войска.
"Здесь также стоят бронекапсулы, пулеметы. Они в таком виде уйдут на фронт", – рассказывает лидер "ЕС".
Он отметил, что это только начало программы: "Для нас принципиально, чтобы каждая бригада, которая сейчас воюет на фронте, была присоединена к этой программе, чтобы им была предложена в случае необходимости наша помощь. Начать по понятным причинам мы приняли решение с десантно- штурмовых. И начать именно с Востока и Юга".
Также, по его словам, в будущем ожидаются военные грузовики.
"Я думаю, что сейчас каждый украинец, особенно каждый чиновник, каждый депутат, каждый политик должен отчитаться, что именно он делал в каждый из 65 дней войны. Украинский народ объединен, и мы никому не позволим топтать украинскую землю, убивать украинских женщин и детей, надругаться над нашим государством", – отмечает Порошенко.
Підтримую навіть піар-фото-відео Зеленського де він розкаже як за власні накопичені кошти і за рахунок надходжень від трансляцій кінопродукції в Мордорі до і під час війни (але для нього це не бізнес на крові, це щось інше, ну як у Сірьожі Лєщенка дружини) придбав хоч щось для армії. Але для Зеленського війна - це не привід для такого "піару", та й взагалі видно для нього мне правильно "підтримувати війну" в такий спосіб. Він звик тільки отримувати, але не давати нічого, бо "должен только своим родителям".
Мабуть треба було його ставити першим!
Мабуть кількість каналів ТБ,де йому срку вилизують,бо інші канали закриті.
Если бы такой, как Зеленский, выиграл выборы в 2014, то Украины бы уже не было. Причем не просто Донбасса и Крыма не было, а совсем бы не было.