Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенко, волонтеры ОО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї" приобрели партию новых пикапов и передали ее десантникам на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Два автомобиля уже на передовой, еще 16 сегодня отбыли на службу. Лидер политсилы Петр Порошенко подчеркнул, что волонтеры, как и в 2014 году, делают привычное дело.

"Мы успели завезти 5000 бронежилетов из финской брони, с демпферами, с антирекошетом, высокого качества, завезти радиостанции: цифровые, автомобильные, с ретрансляторами. Завезли тепловизоры, снайперское оборудование, завезли все то, чего не хватало нашим воинам", - отметил пятый президент.

"И вот дошло дело до техники. Общаясь с нашими военными, с представителями штурмовых групп, используя опыт 2014-2015 годов, мы приняли решение поставить новые автомобили, новые пикапы, которые гарантированно проходят несколько лет, полноприводные, мощные", - добавил Порошенко.

Закупленные автомобили пойдут в десантные бригады, в десантно-штурмовые войска.

"Здесь также стоят бронекапсулы, пулеметы. Они в таком виде уйдут на фронт", – рассказывает лидер "ЕС".

Он отметил, что это только начало программы: "Для нас принципиально, чтобы каждая бригада, которая сейчас воюет на фронте, была присоединена к этой программе, чтобы им была предложена в случае необходимости наша помощь. Начать по понятным причинам мы приняли решение с десантно- штурмовых. И начать именно с Востока и Юга".

Также, по его словам, в будущем ожидаются военные грузовики.

"Я думаю, что сейчас каждый украинец, особенно каждый чиновник, каждый депутат, каждый политик должен отчитаться, что именно он делал в каждый из 65 дней войны. Украинский народ объединен, и мы никому не позволим топтать украинскую землю, убивать украинских женщин и детей, надругаться над нашим государством", – отмечает Порошенко.

