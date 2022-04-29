РУС
Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенко, волонтеры ОО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї" приобрели партию новых пикапов и передали ее десантникам на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Два автомобиля уже на передовой, еще 16 сегодня отбыли на службу. Лидер политсилы Петр Порошенко подчеркнул, что волонтеры, как и в 2014 году, делают привычное дело.

"Мы успели завезти 5000 бронежилетов из финской брони, с демпферами, с антирекошетом, высокого качества, завезти радиостанции: цифровые, автомобильные, с ретрансляторами. Завезли тепловизоры, снайперское оборудование, завезли все то, чего не хватало нашим воинам", - отметил пятый президент.

"И вот дошло дело до техники. Общаясь с нашими военными, с представителями штурмовых групп, используя опыт 2014-2015 годов, мы приняли решение поставить новые автомобили, новые пикапы, которые гарантированно проходят несколько лет, полноприводные, мощные", - добавил Порошенко.

Закупленные автомобили пойдут в десантные бригады, в десантно-штурмовые войска.

"Здесь также стоят бронекапсулы, пулеметы. Они в таком виде уйдут на фронт", – рассказывает лидер "ЕС".

Он отметил, что это только начало программы: "Для нас принципиально, чтобы каждая бригада, которая сейчас воюет на фронте, была присоединена к этой программе, чтобы им была предложена в случае необходимости наша помощь. Начать по понятным причинам мы приняли решение с десантно- штурмовых. И начать именно с Востока и Юга".

Также, по его словам, в будущем ожидаются военные грузовики.

"Я думаю, что сейчас каждый украинец, особенно каждый чиновник, каждый депутат, каждый политик должен отчитаться, что именно он делал в каждый из 65 дней войны. Украинский народ объединен, и мы никому не позволим топтать украинскую землю, убивать украинских женщин и детей, надругаться над нашим государством", – отмечает Порошенко.

Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников 01
Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников 02
Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников 03
Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников 04
Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников 05
Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников 06
Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников 07
Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников 08

+99
Президенту Порошенку щира подяка за підтримку нашоі арміі і за любов
до України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
29.04.2022 18:21 Ответить
+83
Гетьман Украины.
29.04.2022 18:23 Ответить
+72
Порох красавчик.
Если бы,Порошенко был у власти,он бы войны с орками не допустил.
29.04.2022 18:21 Ответить
Страница 2 из 2
мільярдер Зеленський наскільки скупий, що мало того, що нічого не віддав для армії, так він ще і піариться безкоштовно за рахунок держави, створивши єдиний канал новин, чи марафон. З того часу, як створили цей сепарський канал, бо там всі ведучі із сепарських каналів, я його ніразу не дивився. Щоб знати правду є фейсбук і "цензор нет".
29.04.2022 21:28 Ответить
Пороху респект!
29.04.2022 19:18 Ответить
Респект Пороху!
29.04.2022 19:22 Ответить
Підтримую Пороха і його реальну фінансову підтримку військових! Бачу і вірю!

Підтримую навіть піар-фото-відео Зеленського де він розкаже як за власні накопичені кошти і за рахунок надходжень від трансляцій кінопродукції в Мордорі до і під час війни (але для нього це не бізнес на крові, це щось інше, ну як у Сірьожі Лєщенка дружини) придбав хоч щось для армії. Але для Зеленського війна - це не привід для такого "піару", та й взагалі видно для нього мне правильно "підтримувати війну" в такий спосіб. Він звик тільки отримувати, але не давати нічого, бо "должен только своим родителям".
29.04.2022 19:23 Ответить
Тест
29.04.2022 19:25 Ответить
Респект Сивочолому. Думаю, з ним усе було б значно швидше.
29.04.2022 19:28 Ответить
Як допомогав Порох армії, так і допомогає, подяка йому за це, як і всім хто допомагає, а не тільки заглядує у штани тим , хто допомагає.
Невдячність -великий гріх

Виліз облизувач найвеличнішого.
А облизати нічого.
Хоч копійку найвеличніший дав для ВСУ?
29.04.2022 19:57 Ответить
Не дождетесь!
29.04.2022 20:11 Ответить
Як допомогав Порох армії, так і допомогає, подяка йому за це, як і всім хто допомагає, а не тільки заглядує у штани тим , хто допомагає.
Невдячність -великий гріх

Виліз облизувач найвеличнішого.
А облизати нічого.
Хоч копійку найвеличніший дав для ВСУ?
29.04.2022 20:13 Ответить
Воно почало з другого пункту.
Мабуть треба було його ставити першим!
29.04.2022 19:52 Ответить
Мало. Зеленский передав би в сотні разів більше. Але йому ніколи.
29.04.2022 19:39 Ответить
Велика дяка, Петре Олексійовичу! Все буде Україна. А також Армія. Мова. Віра.
29.04.2022 19:41 Ответить
Молодець Олексійович!
29.04.2022 19:47 Ответить
Цікаво а що заважає шльомє так піариться?
Мабуть кількість каналів ТБ,де йому срку вилизують,бо інші канали закриті.
29.04.2022 20:10 Ответить
там де фінансування там і автомобілі
29.04.2022 21:54 Ответить
Чергова подяка.
29.04.2022 20:18 Ответить
Ах да. Ты же проголосовала за "простоперестатьстрелять"? Помогло?
Если бы такой, как Зеленский, выиграл выборы в 2014, то Украины бы уже не было. Причем не просто Донбасса и Крыма не было, а совсем бы не было.
29.04.2022 23:01 Ответить
Респект Пороху!
30.04.2022 08:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 