Артснаряды для 155-мм гаубиц загружают на самолеты в США для доставки в Украину, - Генштаб ВСУ. ФОТО
Американские военные загружают боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм перед доставкой в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ, Министерство обороны США официально сообщает, что "авиационные техники Воздушных сил США загружают боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, которые направляются в Украину, в самолет C-17 Globemaster III на базе Воздушных сил США "Трэвис", Калифорния".
Напомним, 21 апреля Министерство обороны США сообщило, что входит в пакет военной помощи Украине, поддержанный 13 апреля:
– 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских снарядов;
- 72 тактических транспортных средства для буксировки 155-мм гаубиц;
- 121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;
- полевая техника и запчасти.
Потому что в таком случае это целеуказание для Параши.
А ще це означатиме, що рашка буде вимушена деякий час направляти більше винищувачів через лінію фронту (бо знайти дивізіон чи батарею М777-х, які гатять з-за 40 км - без цього неможливо - ракетами цього не досягти). Що призведе до різкого збільшення збитих рашкованських літаків. Бо, очевидно, всі батареї будуть в 3 шари прикриті БУК-ам тощо.
Дивимость на новини щодо збитих літаків - по цьому все стане зрозуміло.
За стандартами НАТО - снаряд повинен з 1го разу влучити в круг радіусом 5 метрів. Для цього - там навіть на тих гаубицях, що не самохідні - цифрова система управління вогнем, на всіх самохідних - бортова РЛС оцінювання траєкторії снаряда та навіть бортові метеостанції.
Про контрбатарейні радари, яких просто немає в рашки - слід казати окремо. Якщо хтось не розуміє, як Україна витримала позиційні бої 2015-2016 рокій - той просто тупий. Бо витримали тільки тому, що майже на кожен залп ************** арти швидко прилітала "отвєтка", координати для якої давали десятки контрбатарейних РЛС, наданих США.
Тож якщо перейти на аналогії, то ************* арта у порівнянні з артою НАТО - реально рогатки. Хоч і смертельні, якщо влучить. Але "влучить" там - це як в фільмі "Криминальне чтиво", момент про "божествєнноє вмєшатєльство".
Бажано звісно до річниці,але не обов'язково.
Підказка: 🟢🐘🍽️💩
10 000 снарядов - 20 000 двухсотых и 50 000 трёхсотых.
Надеюсь, это закончится быстрее, чем эта арифметика попадёт в школьные учебники.
Я взагалі не впевнен що стільки екскалібрів в когось є...