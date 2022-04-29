РУС
Артснаряды для 155-мм гаубиц загружают на самолеты в США для доставки в Украину, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Американские военные загружают боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм перед доставкой в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ, Министерство обороны США официально сообщает, что "авиационные техники Воздушных сил США загружают боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, которые направляются в Украину, в самолет C-17 Globemaster III на базе Воздушных сил США "Трэвис", Калифорния".

Напомним, 21 апреля Министерство обороны США сообщило, что входит в пакет военной помощи Украине, поддержанный 13 апреля:

– 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских снарядов;
- 72 тактических транспортных средства для буксировки 155-мм гаубиц;
- 121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;
- полевая техника и запчасти.

+87
Орки отримають подарунки від ЗСУ до 9 травня
29.04.2022 18:34 Ответить
+58
29.04.2022 18:47 Ответить
+55
Дякуємо США. Дякуємо за підтримку і велику допомогу. Там де США - там правда, а там де Засрашка - там зло і смерть!т То не артснаряди, то вихователя для рашистів та "смиренна" рубашка для дикої орди.
29.04.2022 18:38 Ответить
Орки отримають подарунки від ЗСУ до 9 травня
29.04.2022 18:34 Ответить
Да це вкрай потрібно зробити саме на 9 травня!!!
29.04.2022 19:11 Ответить
на 8-ме, як у всьому цивілізованому світі. на 9-е факультативно
29.04.2022 19:39 Ответить
Я надеюсь, что это не сегодняшний и не вчерашний снимок?
Потому что в таком случае это целеуказание для Параши.
29.04.2022 18:34 Ответить
А ты не думай❗👍
29.04.2022 18:35 Ответить
Не думавши уже проголосовали 3 года назад. Может, хватит?
29.04.2022 20:03 Ответить
Эскалибуры уже уделали Т-90 сегодня.
29.04.2022 19:12 Ответить
Кацапські мерзенні свині-це все для вас,радуйтєсь...
29.04.2022 18:34 Ответить
Glory to AUKUSUA Alliance! як у нас в Харкові кажуть
29.04.2022 18:36 Ответить
Будет свинособачий фарш.
29.04.2022 18:36 Ответить
как раз к 9 мая
29.04.2022 18:53 Ответить
Якщо з'явились такі фото, це означає, що і гаубиці, і снаряди - вже в Україні. А це означає, що "подаруночки" кацапам з дистанцій в 30-40 км, з 100% ураженням - почнуть відправляти якраз під 9 травня.

А ще це означатиме, що рашка буде вимушена деякий час направляти більше винищувачів через лінію фронту (бо знайти дивізіон чи батарею М777-х, які гатять з-за 40 км - без цього неможливо - ракетами цього не досягти). Що призведе до різкого збільшення збитих рашкованських літаків. Бо, очевидно, всі батареї будуть в 3 шари прикриті БУК-ам тощо.

Дивимость на новини щодо збитих літаків - по цьому все стане зрозуміло.
01.05.2022 17:56 Ответить
Дякуємо США. Дякуємо за підтримку і велику допомогу. Там де США - там правда, а там де Засрашка - там зло і смерть!т То не артснаряди, то вихователя для рашистів та "смиренна" рубашка для дикої орди.
29.04.2022 18:38 Ответить
Не удивлюсь, если эти фото сделаны скажем неделю назад
29.04.2022 18:39 Ответить
Так и есть. Если американские РСЗО уже работают у нас на дамбасе то гаубицы тем более уже в Украине
показать весь комментарий
29.04.2022 18:50 Ответить
якось буде
29.04.2022 18:39 Ответить
Оркам прилетять гарні подаруночки від наших хлопців , настільки гарні, що кацапи не встигнуть навіть зацінити
29.04.2022 18:41 Ответить
155 це серйозно, на початку війни про такі речі навіть мови не було , але все змінюється все плинне
29.04.2022 18:42 Ответить
а 152с то ***** пукалка? про що не могли мріяти про арту? а що наша арта вся враз поіржавіла 24го? а 203 то як круто чи не дуже?весь цитрус натівської арти це СНАРЯДИ,от це дуже круто,а то розвели тут що мовляв ми до цього тільки з рогатками воювали
29.04.2022 21:13 Ответить
Є така річ, як "стандарти НАТО". Наша гаубиця 2С19, яка стріляє на 29км, якщо вітер попутний, кладе снаряд в круг радіусом 50+ метрів на максимальній дистанції. Саме тому, на відосах з полів боїв - вирви від снарядів розкидані на сотні метрів навкруги.

За стандартами НАТО - снаряд повинен з 1го разу влучити в круг радіусом 5 метрів. Для цього - там навіть на тих гаубицях, що не самохідні - цифрова система управління вогнем, на всіх самохідних - бортова РЛС оцінювання траєкторії снаряда та навіть бортові метеостанції.

Про контрбатарейні радари, яких просто немає в рашки - слід казати окремо. Якщо хтось не розуміє, як Україна витримала позиційні бої 2015-2016 рокій - той просто тупий. Бо витримали тільки тому, що майже на кожен залп ************** арти швидко прилітала "отвєтка", координати для якої давали десятки контрбатарейних РЛС, наданих США.

Тож якщо перейти на аналогії, то ************* арта у порівнянні з артою НАТО - реально рогатки. Хоч і смертельні, якщо влучить. Але "влучить" там - це як в фільмі "Криминальне чтиво", момент про "божествєнноє вмєшатєльство".
01.05.2022 18:08 Ответить
Дякуємо народу і адміністрації США за підтримку України.Разом переможемо.СЛАВА УКРАЇНІ і США
29.04.2022 18:47 Ответить
29.04.2022 18:47 Ответить
Засадить недокурку на весь советский штык, по самый затвор.
29.04.2022 19:27 Ответить
А з якого боку? Із заднього чи з переднього?
29.04.2022 20:00 Ответить
з обох,і різко щоб здетонували)))
29.04.2022 21:15 Ответить
НАТО досить прозоро натякнув Зе, що обміняти вже і Крим на мир з Росією не вийде. Захід хоче тепер мати гарантії безпеки і для себе - а такими гарантіями може бути тільки повний військовий розгром Росії. Так що, Найвеличніший, у мене для тебе погана новина...
29.04.2022 18:48 Ответить
а вони ж і Південь приготували були ввиді подарунку , і дорогу до дніпровської води, верещалка з шкури вилізла все завчасно зробила ... і все заради того щоб заглянути в очі дияволу і побачити там мир !!
29.04.2022 18:58 Ответить
Не мир,а гонорари та авторськи з ~ 200.мільйонів населеня!
29.04.2022 19:37 Ответить
Интересно,до кремля они достанут?Я бы хотел.
29.04.2022 18:49 Ответить
Дістануть! Коли вчергову палити мосву будемо!
Бажано звісно до річниці,але не обов'язково.
29.04.2022 19:40 Ответить
29.04.2022 18:51 Ответить
Ось, як насправді буде горіти "пердак" у окупантів! 😁🤣
29.04.2022 19:01 Ответить
Так ось він який - "аленькій цвяточек"
30.04.2022 12:04 Ответить
Думаю, що такі новини відстають від факту як мінімум на тиждень
29.04.2022 18:53 Ответить
Получили ЗСУ М777(Три семерочки) и остались от фраерков (РФ) ксивьі, корочки.
29.04.2022 18:54 Ответить
Московити думали що то радянський портвейн "777"!
29.04.2022 19:42 Ответить
"Три семёрки" асоціюються з одним артхаусним фільмом... Із тих, які побачив - і вже неможливо розбачити.
Підказка: 🟢🐘🍽️💩
29.04.2022 19:48 Ответить
три топора
29.04.2022 20:10 Ответить
влаштуємо по каZапосрані бєглий агонь
29.04.2022 18:54 Ответить
новость замечательное
29.04.2022 18:55 Ответить
а тем временем "на одном из крупнейших фармацевтических предприятий параши произошел хлопок. ПАО «Синтез» является одним из крупнейших фармацевтических предприятий параши, занимая первое место среди отечественных производителей по объему производимых антибиотиков. 21 апреля подобный инцидент произошел на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, где загорелся цех" ))
29.04.2022 19:00 Ответить
Фото радують душу і серце. Величезна подяка справжнім друзям України! Слава Україні і Сполученим Штатам! 💙💛 🇺🇦🇺🇸
29.04.2022 19:00 Ответить
Величезна подяка кожному громадянину США (це їх податки), та їхньому лідеру дядку Джо!
29.04.2022 19:05 Ответить
i hope this is only the beginning
29.04.2022 19:15 Ответить
"Hope" is not a very good word here. "I'm sure this is only the beginning" -- that's much better. 🤠
29.04.2022 19:24 Ответить
ЗСУ зобов'язуються вчасно та вучно передати їх расєянам!
29.04.2022 19:44 Ответить
попозже всё компенсируют из конфискованного у рузьге
29.04.2022 20:13 Ответить
один "эскалибур" - это в среднем два двухсотых и пять трёхсотых.
10 000 снарядов - 20 000 двухсотых и 50 000 трёхсотых.
Надеюсь, это закончится быстрее, чем эта арифметика попадёт в школьные учебники.
29.04.2022 19:16 Ответить
А хто саме нам 10 000 екскалібуров пообіцяв? Щось я такого не бачів... Канадійци дають невідомо скількі - начєбто все що лишилось після Афгану. А комусь вже намрієлось що ескалібуром сьогодні танк спалилі - відосік подивився ї висновкі діванного екперда зробив...
Я взагалі не впевнен що стільки екскалібрів в когось є...
29.04.2022 19:45 Ответить
Подарок путлеру
29.04.2022 19:17 Ответить
а ящики то сами пихают, не все пока радужно в этих Америках.
29.04.2022 19:25 Ответить
Груз дюже нежный.
29.04.2022 19:31 Ответить
Доигралась моль на скрипке --- больно музыку любило.
29.04.2022 19:26 Ответить
Кацапів чекає пекло
29.04.2022 19:34 Ответить
Про военную помощь американцев и других наших партнеров и перспективы войны Аркадий Бабченко во вчерашнем выступлении. Больше он кагбэ кацапам объяснял, но и многим нашим не грех послушать: https://www.youtube.com/watch?v=KaoBUgTcG5o
29.04.2022 20:00 Ответить
Бейте их всех!! И путлеру припасите !!!
30.04.2022 05:31 Ответить
От навіщо про це писати в ЗМІ? Щоб ворог точніше розраховував кроки?
30.04.2022 08:06 Ответить
 
 