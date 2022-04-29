Артснаряды для 155-мм гаубиц загружают на самолеты в США для доставки в Украину, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Американские военные загружают боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм перед доставкой в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ, Министерство обороны США официально сообщает, что "авиационные техники Воздушных сил США загружают боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, которые направляются в Украину, в самолет C-17 Globemaster III на базе Воздушных сил США "Трэвис", Калифорния".





Напомним, 21 апреля Министерство обороны США сообщило, что входит в пакет военной помощи Украине, поддержанный 13 апреля:

– 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских снарядов;

- 72 тактических транспортных средства для буксировки 155-мм гаубиц;

- 121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;

- полевая техника и запчасти.