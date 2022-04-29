Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожской области: Погиб один человек. ФОТОрепортаж

28 апреля российские военнослужащие произвели обстрелы сразу в нескольких районах области. В результате вооруженной атаки повреждена гражданская инфраструктура. Предварительно установлен один погибший человек.

Об этом в Telegram сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В минувшие сутки правоохранители зафиксировали обстрелы в поселках на территории Камышеваской и Гуляйпольской территориальных громад.

На месте происшествия работали полицейские и специалисты соответствующих взрывотехнических служб. Правоохранители осматривали территорию, документировали факты разрушений от обстрелов, фиксировали нанесенный ущерб.

Повреждены жилые дома местных жителей и гражданская инфраструктура. Обстреливая мирных жителей, оккупанты попали по зданию спального корпуса интерната Камышеваской громады.

В результате вражеского обстрела гражданской инфраструктуры Камышеваской ТГ пострадавших нет. Однако в Гуляйпольской ТГ пожилая женщина погибла от осколочных ранений.

По факту обстрелов начато уголовное производство.

Об этом в Telegram сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.






