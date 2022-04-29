Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, повреждены дома, пострадавших нет, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупант обстреляли Большую Костромку и Малую Костромку на Днепропетровщине.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в шестой раз за сегодня обстреляли Зеленодольскую громаду. Под удары "Ураганов" попали Большая Костромка и Малая Костромка.

Повреждены несколько жилых домов. Людей не зацепило", - говорится в сообщении.

