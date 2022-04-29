Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, повреждены дома, пострадавших нет, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупант обстреляли Большую Костромку и Малую Костромку на Днепропетровщине.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты в шестой раз за сегодня обстреляли Зеленодольскую громаду. Под удары "Ураганов" попали Большая Костромка и Малая Костромка.
Повреждены несколько жилых домов. Людей не зацепило", - говорится в сообщении.
Люди строили себе дома , тратили деньги
Тут кацапские идиоты спокойно рушат дома украинцам и НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЮТ
НЕ ПОРА ЛИ РУШИТЬ ДОМА КАЦАПАМ ???? Пусть будут в той же шкуре