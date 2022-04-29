Двум коллаборантам, которых оккупанты назначили "руководителями" Херсона и области, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО
По материалам СБУ подозрение в госизмене получили двое граждан Украины, которых оккупанты назначили "руководителями" Херсона и области
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.
В сообщении отмечается: "В частности, речь идет о так называемом "председателе Херсонской обладминистрации" и "председателе Херсонской городской администрации".
После временной оккупации Херсона у российских военных возникли трудности с поиском коллаборантов и назначением их на руководящие должности. Ведь у местного населения есть проукраинская позиция и понимает абсолютную незаконность пребывания в Херсоне оккупационных войск.
В связи с этим российским спецслужбам пришлось "доставать" из кармана свою агентуру, не имеющую никакого авторитета среди херсонцев, и единственное, что связывает ее с областным центром – это прежний опыт работы в разных структурах города и области.
Таким лицом оказался житель Киева, до 1991 года проживавший в Херсоне. Именно его российские оккупационные войска 26 апреля 2022 объявили "руководителем городской администрации".
В этот же день оккупанты назначили "руководителем областной администрации" экс-главу Херсона с пророссийскими взглядами.
С начала полномасштабной войны он поддержал оккупацию города и возглавил так называемый "комитет спасения за мир и порядок". Кроме того, организовывал митинги в поддержку российской оккупации.
В настоящее время обоим фигурантам объявлено о подозрении по ст. 111 УКУ ("государственная измена").
Предателей ожидает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества".
таких "горбатых" только могильная лопата рыхтует
і взагалі-це що таке-підозра-- стали дуже подозрітельни чи як?
На палю.