Двум коллаборантам, которых оккупанты назначили "руководителями" Херсона и области, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

По материалам СБУ подозрение в госизмене получили двое граждан Украины, которых оккупанты назначили "руководителями" Херсона и области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.



В сообщении отмечается: "В частности, речь идет о так называемом "председателе Херсонской обладминистрации" и "председателе Херсонской городской администрации".



После временной оккупации Херсона у российских военных возникли трудности с поиском коллаборантов и назначением их на руководящие должности. Ведь у местного населения есть проукраинская позиция и понимает абсолютную незаконность пребывания в Херсоне оккупационных войск.



В связи с этим российским спецслужбам пришлось "доставать" из кармана свою агентуру, не имеющую никакого авторитета среди херсонцев, и единственное, что связывает ее с областным центром – это прежний опыт работы в разных структурах города и области.

Таким лицом оказался житель Киева, до 1991 года проживавший в Херсоне. Именно его российские оккупационные войска 26 апреля 2022 объявили "руководителем городской администрации".



В этот же день оккупанты назначили "руководителем областной администрации" экс-главу Херсона с пророссийскими взглядами.



С начала полномасштабной войны он поддержал оккупацию города и возглавил так называемый "комитет спасения за мир и порядок". Кроме того, организовывал митинги в поддержку российской оккупации.



В настоящее время обоим фигурантам объявлено о подозрении по ст. 111 УКУ ("государственная измена").



Предателей ожидает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества".

