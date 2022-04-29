РУС
Двум коллаборантам, которых оккупанты назначили "руководителями" Херсона и области, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

По материалам СБУ подозрение в госизмене получили двое граждан Украины, которых оккупанты назначили "руководителями" Херсона и области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.

В сообщении отмечается: "В частности, речь идет о так называемом "председателе Херсонской обладминистрации" и "председателе Херсонской городской администрации".

После временной оккупации Херсона у российских военных возникли трудности с поиском коллаборантов и назначением их на руководящие должности. Ведь у местного населения есть проукраинская позиция и понимает абсолютную незаконность пребывания в Херсоне оккупационных войск.

В связи с этим российским спецслужбам пришлось "доставать" из кармана свою агентуру, не имеющую никакого авторитета среди херсонцев, и единственное, что связывает ее с областным центром – это прежний опыт работы в разных структурах города и области.

Читайте: Двое коллаборантов по приказу россиян расстреляли двух мирных жителей Большой Дымерки в Киевской области, - Офис Генпрокурора

Таким лицом оказался житель Киева, до 1991 года проживавший в Херсоне. Именно его российские оккупационные войска 26 апреля 2022 объявили "руководителем городской администрации".

В этот же день оккупанты назначили "руководителем областной администрации" экс-главу Херсона с пророссийскими взглядами.

С начала полномасштабной войны он поддержал оккупацию города и возглавил так называемый "комитет спасения за мир и порядок". Кроме того, организовывал митинги в поддержку российской оккупации.

В настоящее время обоим фигурантам объявлено о подозрении по ст. 111 УКУ ("государственная измена").

Предателей ожидает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества".

Также читайте: Мэру-коллаборанту оккупированного Херсона сообщили о подозрении, - Нацполиция

Двум коллаборантам, которых оккупанты назначили руководителями Херсона и области, сообщено о подозрении, - СБУ 01
Двум коллаборантам, которых оккупанты назначили руководителями Херсона и области, сообщено о подозрении, - СБУ 02

СБУ (20328) Херсон (3020) коллаборационизм (904) Херсонская область (5127)
Топ комментарии
+16
А зачем Сальдо лицо замазали?? Вот он герой

29.04.2022 19:25 Ответить
+11
Для чого замальовувати шашечками увесь цей непотріб, нехай країна знає своїх "героїв", тим більше що цього рига Сальдо скільки не замальовуй все одно всі впізнають.
29.04.2022 19:27 Ответить
+10
Схема как со Штепой не работает, надо переходить к другим методам
29.04.2022 19:24 Ответить
Схема как со Штепой не работает, надо переходить к другим методам
29.04.2022 19:24 Ответить
Треба застосовувати прецедент "шаргородського":

https://censor.net/ua/news/3337652/u_novoayidari_znayishly_vbytym_mistsevogo_kolaboranta_sharogradskogo_gur_mo
29.04.2022 19:33 Ответить
А зачем Сальдо лицо замазали?? Вот он герой

29.04.2022 19:25 Ответить
єво просто пьіталі в застєнках СБУ!
29.04.2022 19:31 Ответить
ба, знакомые все лица!

таких "горбатых" только могильная лопата рыхтует
29.04.2022 19:34 Ответить
Дали бан после этого поста! Может совпадение но нечего плохого не делал последнее время. Админ может рука скользнула? Ну серьезно за что Янки забанили?
29.04.2022 19:54 Ответить
☠️💩🐐🐲Утилизироватьсальдо мразь сальдо и всех гнид ‼️‼️‼️‼️
29.04.2022 22:55 Ответить
Для чого замальовувати шашечками увесь цей непотріб, нехай країна знає своїх "героїв", тим більше що цього рига Сальдо скільки не замальовуй все одно всі впізнають.
29.04.2022 19:27 Ответить
Они там очень испугались, може мы и достанем сначала?
29.04.2022 19:30 Ответить
однофамилец Сальдо обратился в паспортный стол с заявлением о смене фамилии на фамилию Бульдо.
29.04.2022 19:33 Ответить
Сальдо = Итого
29.04.2022 19:44 Ответить
сегодня целый день куча народу трендят об одном и том же, но фразы очень похожи, источника я не обнаружил........
29.04.2022 19:35 Ответить
А эксперды говорят, что нашим летчикам научиться летать на них потребуются годы...
показать весь комментарий
та ну их *****....., хотя, тут же не известно еще сколько этих готовили, но точно не *годы*..... а со слов одного из наших пилотов, пару дней назад, следует, что за 2-3 недели справятся.....
показать весь комментарий
а вальнути з гранатомета набагато краще підозри...
і взагалі-це що таке-підозра-- стали дуже подозрітельни чи як?
29.04.2022 19:43 Ответить
зачем шайбы замазывать, народ должен знать героев в лицо
29.04.2022 19:43 Ответить
Бо, можливо, "мудрий" нарід ще за них голосуватиме.
29.04.2022 19:52 Ответить
На хрен их знать ⁉️Закопать при дороге , за все зверства ,которым они способствовали
29.04.2022 22:59 Ответить
Падли ... ПРОДАЖНІ.
На палю.
29.04.2022 19:53 Ответить
а просто припистохать их там нельзя ?? а то долго ждать , сбегут же в парашню.. моторылу с толтым в даунецке завалили когда захотели , и захара тоже.
29.04.2022 20:22 Ответить
Колаборант во время войны есть законная цель. Как вражеский солдат или офицер. Поетому выводы должны быть как в Кременной
29.04.2022 20:37 Ответить
Сколько вам говорить! Не прячьте их лица! Помните, их ищет милиция? Они должны трястись от страха от возмездия!
29.04.2022 21:04 Ответить
 
 