Железнодорожный мост через Северский Донец был взорван украинскими бойцами вместе с вагонами. ВИДЕО
Украинские бойцы нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через Северский Донец.
Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили Громадському в пресс-службе ООС.
Мост взорвали вместе с вагонами. Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно.
Взорванный ж/д мост на #Лиман из #Славянск'а между Райгородком и Брусино https://t.co/ThqVJsbPC4 pic.twitter.com/kxixHlzjwl— Necro Mancer (@666_mancer) April 29, 2022
Топ комментарии
+55 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий29.04.2022 21:52 Ответить Ссылка
+35 Валентина Саюн
показать весь комментарий29.04.2022 21:43 Ответить Ссылка
+21 Pavlo Tverdokhlib
показать весь комментарий29.04.2022 21:51 Ответить Ссылка
В Рубежном они уже месяц полкилометра пройти не могут. Так шо не трынди, бот
Головне не дати оточити Слов'янськ і Краматорськ, а також вийти на Лисичанськ. Тимчасово тримати рубіж по річці цілком логічно.
Соплі не розводь на форумі.
Но в целом передвижение замедлит,особенно если будут обстреливать
"У п'ятницю було підірвано залізничний міст через річку Сіверський Донець", - пише CNN, яке провело геолокацію та підтвердило справжність відео.
На ньому зображено міст, який впав у річку, судячи з усього, разом з російськими вантажними вагонами.https://mind.ua/news/20240589-zsu-pidirvali-mist-pid-slovyanskom-razom-z-rosijskimi-vagonami-yaki-namagalisya-distatisya-do-mista
Хоча всі у Києво-Святошинському районі були в курсі, що їх наші підірвали, аби орки у Київ не пробились.
в чём смысл тогда подрыва именно железнодорожного ?
вроде орки ещё бронепоезда не применяли
