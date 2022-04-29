РУС
59 151 65

Железнодорожный мост через Северский Донец был взорван украинскими бойцами вместе с вагонами. ВИДЕО

Украинские бойцы нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через Северский Донец.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили Громадському в пресс-службе ООС.

Мост взорвали вместе с вагонами. Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно.

Железнодорожный мост через Северский Донец был взорван украинскими бойцами вместе с вагонами 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наші воїни підірвали залізничний міст поблизу Мелітополя, яким з Криму везли техніку та боєприпаси, - ССО. ФОТО

Взорванный ж/д мост на #Лиман из #Славянск'а между Райгородком и Брусино https://t.co/ThqVJsbPC4 pic.twitter.com/kxixHlzjwl

— Necro Mancer (@666_mancer) April 29, 2022

железная дорога (1428) мост (1040) Лиман (326)
+55
Вже думаємо...
29.04.2022 21:52
+35
Початок є,давайте і Кримський.
29.04.2022 21:43
+21
Будуть лупашити при переправах, як під Мощуном.

Головне не дати оточити Слов'янськ і Краматорськ, а також вийти на Лисичанськ. Тимчасово тримати рубіж по річці цілком логічно.
29.04.2022 21:51
Значить Лиман будуть залишати противнику і відходити за Сіверський Донець
29.04.2022 21:43
Стратег?
29.04.2022 21:50
Ну если мост между Славянском и Лиманом и его подорвали ,чтобы не достался противнику перевозить боеприпасы и пополнение живой силы тогда значит да получается наши отступают или собираются отступать из Лимана
29.04.2022 21:55
кацапа, ваших будуть на перегній переробляти
29.04.2022 22:20
Нажаль, Лиман, Ямпіль та Озерне вже здані оркам, тільки про це ніде не пишуть. Просто Арестович потім скаже, що це маневрена оборона, і потім усе повернемо.
29.04.2022 22:50
нипинди!!!! Лиман не здан...в Ямполе орков так же нет,на окраине села они, но в него не заходят.
29.04.2022 23:49
Не сочиняй. Даже коцапы пишут, что до Лимана и Ямполя ещё не продвинулись, а только пытаются. Широкие вообще пишет, что нихера у них не выходит - бои на окраинах Ямполя, а до Лимана ещё чухать и чухать
30.04.2022 02:20
Кто бы сомневался... Сейчас просто уничтожается национально-патриотическое движение. Перемалывают в войне. Чтобы потом не кому было возмущаться на Банковой. И тогда они договорятся по середине. Будет это по Полтавской области. Или по Днепру. А западная помощь это только чтобы они не договорились по Збруч .как хочет путин. Северодонецк-Лисичанская группировка войск зсу уже в оперативном окружении. А все что москали захватили уже никто ничего не вернут. Как сказал глава луганской вца Гайдай, будем освобождать луганскую область дипломатическим путем -то есть никогда.
30.04.2022 10:34
Написано, что мост между Лиманом и Райгородком (не Славянском).
показать весь комментарий
После Райгородка 5 Км и Славянс
29.04.2022 23:06
И шо? От Ирпеня и Стоянки до Киева тоже было 5 км. Смогли их их преодолеть рашисты?
В Рубежном они уже месяц полкилометра пройти не могут. Так шо не трынди, бот
30.04.2022 02:24
В Рубежном уже все . Везде орки если про город . Ещё остались ВСУ на окраине на выезд на Северодонецк и с. Забиркино.
30.04.2022 10:30
Будуть лупашити при переправах, як під Мощуном.

Головне не дати оточити Слов'янськ і Краматорськ, а також вийти на Лисичанськ. Тимчасово тримати рубіж по річці цілком логічно.
29.04.2022 21:51
Точно так, тезко.
29.04.2022 21:54
Через ту ріку ще є кілька мостів,надіюсь коли не буде виходу,їх не лишатимуть цілими як на півдні.
29.04.2022 22:14
Оставить укрепрайоны, создававшиеся 8 лет и отойти в голую степь - по Вашему это успех? Учитывая, шо свинособаки натянули уже с белгородской обл кучу понтонно-мостовых переправ
29.04.2022 22:54
Шеф всьо пропало ?
Соплі не розводь на форумі.
30.04.2022 00:05
Утонут ваши понтоны вместе с коцапами, как ваша "масква"
30.04.2022 02:27
Теж незрозумілий для мене підрив. А навіщо ще й з вагонами - зайві наче є.
29.04.2022 21:52
Думаю чтобы подольше задержать противника заставив разбирать завалы ,вытаскивать вагоны и восстанавливать мост
29.04.2022 21:57
Хрень не несите, поставят понтон и все, его нереально восстановить в короткий срок
29.04.2022 22:56
В вагонах была взрывчатка , наверно,
29.04.2022 22:37
Господи, ну якщо ти дебіл, то краще мовчи, не будь посміховиськом.
29.04.2022 22:11
Початок є,давайте і Кримський.
29.04.2022 21:43
Вже думаємо...
29.04.2022 21:52
Украинцы мечтают о подрыве Крымского моста .
29.04.2022 22:39
29.04.2022 22:46
Кацапсіна, інакше й бути не може!
29.04.2022 21:51
Тепер підняти ферми для ремонту буде вкрай проблематично.
29.04.2022 21:52
Фермы поднимать никто не будет,если надо кинут времянку,есть специальный мост в инженерных войсках.
Но в целом передвижение замедлит,особенно если будут обстреливать
29.04.2022 22:11
КрасівоЄ!
29.04.2022 21:50
Перед взрывом должен прилетать дрон, который обеспечит качественную картинку. Особенно, с керченским мостом.
29.04.2022 21:50
Навіщо було підривати, яещо Лиман за нами?
29.04.2022 21:51
Видать уже нет раз мост подорвали или наши собираются его оставлять
29.04.2022 21:58
Вже три доби як не за нам
29.04.2022 22:59
Перед собой никто мост взрывать не будет. Сначала через него отступают, потом взрывают.
30.04.2022 00:10
Я правильно понял, что Лиман уже сдали, если кацапские вагоны шли по мосту на Славянск?
29.04.2022 21:53
Вагони наші (як зайва перешкода). А автомобільний міст цілий, вони паралельно йшли через Донець.
29.04.2022 21:56
Значит собираются сдавать?
29.04.2022 22:24
Вже здали, три доби як, тільки не кажуть поки ще, як за Ізюм
29.04.2022 23:03
Звідкиля інфа? З більш менш достовірних джерел ніде не бачив такі підтвердження.
30.04.2022 00:22
Не трынди, бот. Сами коцапы пишут, что до Лимана ещё не смогли продвинуться
30.04.2022 02:29
зачем ты кацап тупой врешь думаешь все такие тупые как ты?
30.04.2022 05:13
Какой идиот будет обеспечивать войска по жд в нескольких километрах от вражеских войск, когда есть обычная дорога?
29.04.2022 22:28
є пітвердженя від ООС, тому дурнем виставив себе ти.Повним, доречі.
29.04.2022 22:30
Умник это инфа от Генштаба, автомобильный мост стоит.
29.04.2022 22:40
Силами українських військових під Слов'янськом підірвано залізничний міст саме в той час, коли російські війська намагалися просуватися до міста.

"У п'ятницю було підірвано залізничний міст через річку Сіверський Донець", - пише CNN, яке провело геолокацію та підтвердило справжність відео.

На ньому зображено міст, який впав у річку, судячи з усього, разом з російськими вантажними вагонами.https://mind.ua/news/20240589-zsu-pidirvali-mist-pid-slovyanskom-razom-z-rosijskimi-vagonami-yaki-namagalisya-distatisya-do-mista
29.04.2022 22:56
Це не російські вантажні вагони. Бо цей міст на території, що контролюється нашими військами
29.04.2022 23:12
можуть бути російкими вагонами легесенько. Укрзалізниця націоналізувала більше 2000 російських вагонів, які на момент 24.02. були на території України.
29.04.2022 23:46
Була пару тижнів тому схожа публікація, в якій цензор.нет приписав підрив мостів через р.Ірпінь оркам.
Хоча всі у Києво-Святошинському районі були в курсі, що їх наші підірвали, аби орки у Київ не пробились.
29.04.2022 22:11
На телеграм каналах свинособак они пишут что ВСУ подорвало мост.У них сильно бомбит от этого.
29.04.2022 22:15
Зачем думать-гадать, что, да как, военным виднее, и им нечего указывать. Вам диванным воякам, этого не понять.
29.04.2022 22:21
Это значит ВСУ уже 2 моста подорвали В ЗОНЕ БОЕВИХ действий
29.04.2022 22:34
В комментах стратеги и тактики уровня Гудериана и Манштейна не меньше. Особенно Volodimir L.
29.04.2022 22:36
так вроде автомобильный мост с которого ведётся съёмка пока целый
в чём смысл тогда подрыва именно железнодорожного ?
вроде орки ещё бронепоезда не применяли
29.04.2022 22:38
ВСУ подорвали мост с российскими вагонами на Донбассе.
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/gensek-ook-v-poslanii-k-ukraintsam-myi-ne-sdadimsya-i-udvoim-usiliya.htm https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/gensek-ook-v-poslanii-k-ukraintsam-myi-ne-sdadimsya-i-udvoim-usiliya.htm

29.04.2022 23:04
Взагалі, його підірвали ще на початку тижня. Кацапів вчора у Лімані не було, в мене друзі звідти віїзджали. Але до фронту звідти вжене дуже далеко.
29.04.2022 23:09
Вчера как раз орки уже взяли северный лима
29.04.2022 23:21
Не сочиняй, бот. Коцапы сегодня пишут, что до Лимана не дошли. Сами коцапы написали, что у них там сотни убитых, нечем до Лимана идти
30.04.2022 02:34
Це про генсека оон, а не про міст...
29.04.2022 23:23
норм. Жаль в Херсоне и НовКаховке не повзрывали в первый же день.
30.04.2022 02:39
 
 