51 422 48

После штурма позиций ВСУ в Луганской области выжили только семь десантников РФ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Украинские защитники отбили атаку российских оккупантов в Луганской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Орки хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк".

Сегодня позиции наших войск штурмовали десантники вражеской армии, их гостеприимно встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Выжить после встречи удалось только семи оккупантам, остальные были ликвидированы.

Наши защитники показали фото личных вещей, которые были у ликвидированных захватчиков. Примечательно, что там есть православные иконки и обереги. С ними рашисты приехали в Украину убивать", - говорится в сообщении.

После штурма позиций ВСУ в Луганской области выжили только семь десантников РФ, - Гайдай 01

После штурма позиций ВСУ в Луганской области выжили только семь десантников РФ, - Гайдай 02
После штурма позиций ВСУ в Луганской области выжили только семь десантников РФ, - Гайдай 03
После штурма позиций ВСУ в Луганской области выжили только семь десантников РФ, - Гайдай 04
После штурма позиций ВСУ в Луганской области выжили только семь десантников РФ, - Гайдай 05

Автор: 

Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6543)
Топ комментарии
+46
берцы модели " мой батя в первой чеченской".
показать весь комментарий
30.04.2022 01:47 Ответить
+36
здогнати, обути і розстріляти обутих - іншоґо виходу нема.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:58 Ответить
+30
Традиції, мля...
Непруха, бо будьонівки міль трахнула...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:10 Ответить
берцы модели " мой батя в первой чеченской".
показать весь комментарий
30.04.2022 01:47 Ответить
Традиції, мля...
Непруха, бо будьонівки міль трахнула...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:10 Ответить
то супермэшты...ласты на шнуривци для высшей рассы.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:25 Ответить
но прогресс на литцо...теперь нема куды забивать шары от подшипников...як мы на заре 80-ых в кирзу забивали...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:30 Ответить
ми ще у 87-му в таких почали човгати, коли на "варшавку" перейшли
показать весь комментарий
30.04.2022 06:25 Ответить
89-91 Західний прикордонний, берці батьки з дому висилали(
показать весь комментарий
30.04.2022 08:42 Ответить
Модель "1000 шагов".
показать весь комментарий
30.04.2022 07:34 Ответить
такі берці, мені строковику , видали в Афгані , ще аж в 1981 році...
показать весь комментарий
30.04.2022 08:17 Ответить
буба зі всією своєю бубнявою командОю - гамно ще те..
але треба губу закусити і битися, не за бубу зараз базар - за Україну.
кожен наш не відстувшийся день - кацапняча поразка!
і да,
персональне - повісьте аґрохімію, як хто сміймає - дуже буду вдячний.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:49 Ответить
аґрохімію --на добриво!
показать весь комментарий
30.04.2022 01:53 Ответить
чому вижили?
показать весь комментарий
30.04.2022 01:52 Ответить
вони втекли босоніж -- їх не наздогнали
показать весь комментарий
30.04.2022 01:56 Ответить
здогнати, обути і розстріляти обутих - іншоґо виходу нема.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:58 Ответить
Теперь понятно почему они наши ботинки предпочитают. Орда несчастная
показать весь комментарий
30.04.2022 01:54 Ответить
бессмертные невесты гундяева....
показать весь комментарий
30.04.2022 01:56 Ответить
Кацапи документи вже не носять?
показать весь комментарий
30.04.2022 01:58 Ответить
худобі то зайве...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:10 Ответить
Так, а де ті сім уродів ?
показать весь комментарий
30.04.2022 02:02 Ответить
на горе горбатой?
показать весь комментарий
30.04.2022 02:33 Ответить
Ну добре. Сім живих. А скільки ж їх було всього?
показать весь комментарий
30.04.2022 02:10 Ответить
28 панфиловцев
показать весь комментарий
30.04.2022 05:57 Ответить
жертв нет
показать весь комментарий
30.04.2022 02:11 Ответить
жертвы-то есть, потерь нет
показать весь комментарий
30.04.2022 10:26 Ответить
Северодонецк. Проживал когда то в Норильске. Школа... потом одноклассники разлетелись по всему бывшему Союзу. Три человека, девочки, молодые и красивые, закончили школу и вернулись в Северодонецк, откуда уехали родители на Север, заробыть копийку. Все просили русского мира, все что касалось Украины, отрицание. Даже сейчас, когда от Северодонецка мало что осталось, уверены, что Украина виновата. Самое смешное - одна на Закарпатье, двое в Ровно.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:19 Ответить
Таких повно. А тепер задумайтесь що ці тварюки виживуть, отримають квартири і т. п. А справжні патріоти гинуть... І знову буде купа манкуртів у суспільстві. Їх треба якось позбуватися.
показать весь комментарий
30.04.2022 05:39 Ответить
Як один з варіантів -прибалтійський. Змогли ж прибалти прищемити москальню в себе-що мішає нам...
показать весь комментарий
30.04.2022 06:48 Ответить
Ну нарешті може й буде так ...Знаеш Українську - голосуй . Не знаеш , то вивчи та голосуй . Впадло вивчити або гребуеш - живи ,але в наше життя не лізь . Отакої )))
показать весь комментарий
30.04.2022 07:44 Ответить
Історію також. Без вивчення нашої історії вони так і не вийдуть із свого личинкового стану.
Мова + історія = повноцінне громадянство.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:20 Ответить
а кто в их понимании - Украина? с кем себя такие особи отождествляют? по факту, они и есть - Украина, какая каша бы у них в голове ни была
показать весь комментарий
30.04.2022 08:01 Ответить
Вони Україну ненавидять. Вони по-суті ніхто. Ні українціі ні росіяни. Це сумно, бо таких ну просто дуже багато в східних областях. Це наслідки раша-пропаганди і всяких шаріїв.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:19 Ответить
Реально идейных там немного,с остальными надо работать по прибалтийскому варианту,раздав сначала" аусвайсы",потом исправившихся возвращать в лоно Украины.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:11 Ответить
вже був тут у нас один дуже віруючий з купою ікон та втік в ростов (янукович),

бо як казали в оп трапляється втручання звише, іноді в особі зсу
показать весь комментарий
30.04.2022 02:37 Ответить
Гундяївські іконки не допогли оркам вижити , ай ай яй
показать весь комментарий
30.04.2022 03:04 Ответить
да и не гундяевские тоже не особо помогают
показать весь комментарий
30.04.2022 10:42 Ответить
Буряты с зубами которые они используют в качестве талисманов. Не спасут их выродков в Украине никакие пляски с бубнами и гармошками - всех в утиль за наших женщин и детей.
показать весь комментарий
30.04.2022 03:18 Ответить
Буряти, вони щось на кшталт цього(не за "дизайном" - за "ТТХ"), вони тому в танкісти і йдуть, бо там дрібним зручніше, десант все ж з якихось мордовських мокшанських ваньок з широченими ряхами мабуть та кавказців ще...

показать весь комментарий
30.04.2022 09:26 Ответить
Так будет со всеми оккупантами на нашей земле
показать весь комментарий
30.04.2022 03:19 Ответить
А ПОЧЕМУ И ЗА ЧТО !?)
показать весь комментарий
30.04.2022 04:53 Ответить
А то що за гроши - теньге?
показать весь комментарий
30.04.2022 04:58 Ответить
фубли, там где теньге, там сказали "русский военный парад, иди ... за кораблем"
показать весь комментарий
30.04.2022 10:48 Ответить
Теперь сортировать их. Жопы в один пакет, а головы в другой.но отличить очень тяжело
показать весь комментарий
30.04.2022 06:17 Ответить
...аж семеро. Їх не повинно було бути взагалі
показать весь комментарий
30.04.2022 06:43 Ответить
Сіверськодонець, а не сєвєро...
показать весь комментарий
30.04.2022 06:45 Ответить
Это всё, что останется после меня...
показать весь комментарий
30.04.2022 07:00 Ответить
зловили за селом. залишилось два зуба і один патрон. більше не хочу в армію)
показать весь комментарий
30.04.2022 08:00 Ответить
чому будьоновки не показали
показать весь комментарий
30.04.2022 09:42 Ответить
Треба буде на Маріупільському залізничному вокзалі громадські вбиральні обкласти жетонами орків!
А унітази - їхніми зубами, бл@дь...
показать весь комментарий
30.04.2022 10:47 Ответить
 
 