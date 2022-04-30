После штурма позиций ВСУ в Луганской области выжили только семь десантников РФ, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Украинские защитники отбили атаку российских оккупантов в Луганской области.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Орки хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк".
Сегодня позиции наших войск штурмовали десантники вражеской армии, их гостеприимно встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Выжить после встречи удалось только семи оккупантам, остальные были ликвидированы.
Наши защитники показали фото личных вещей, которые были у ликвидированных захватчиков. Примечательно, что там есть православные иконки и обереги. С ними рашисты приехали в Украину убивать", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Непруха, бо будьонівки міль трахнула...
але треба губу закусити і битися, не за бубу зараз базар - за Україну.
кожен наш не відстувшийся день - кацапняча поразка!
і да,
персональне - повісьте аґрохімію, як хто сміймає - дуже буду вдячний.
Мова + історія = повноцінне громадянство.
бо як казали в оп трапляється втручання звише, іноді в особі зсу
А унітази - їхніми зубами, бл@дь...