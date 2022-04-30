После штурма позиций ВСУ в Луганской области выжили только семь десантников РФ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Украинские защитники отбили атаку российских оккупантов в Луганской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Орки хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк".

Сегодня позиции наших войск штурмовали десантники вражеской армии, их гостеприимно встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Выжить после встречи удалось только семи оккупантам, остальные были ликвидированы.

Наши защитники показали фото личных вещей, которые были у ликвидированных захватчиков. Примечательно, что там есть православные иконки и обереги. С ними рашисты приехали в Украину убивать", - говорится в сообщении.

