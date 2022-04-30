16 массированных артатак выдержала Луганщина за прошлые сутки, повреждены 2 школы и 20 домов, войска РФ безуспешно штурмуют Рубежное и Попасную, - ОВА. ФОТО
Две школы и 20 домов подверглись разрушениям 29 апреля в Луганской области, россияне штурмуют Рубежное и Попасную
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
Как отмечается, это объекты, о повреждениях которых сообщили спасателям жители Луганщины или пожарные самостоятельно выезжали на места происшествия.
16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганщины за минувшие сутки.
"Да, сегодня ночью диспетчер получил сообщение о попадании российского снаряда по двум соседским домам в Рубежном, которые были разрушены и охвачены пламенем. Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждением без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас такое случается десятки раз в день. Еще два дома пылали в Новодружеске – наряд ГСЧС смог прорваться в район города, как только утихли обстрелы", - отметил Гайдай.
Кроме того, повреждены пять жилых домов в Горском, еще 10 – в Орехове.
Глава Луганщины также напомнил, что вчера утром российской армией было обстреляно здание школы в новых районах Северодонецка – там произошло возгорание в кабинетах. Позже стало известно о повреждении еще одного образовательного учреждения города.
Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, враг продолжает наступление на Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного и Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) направлениях. Безуспешно.
На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.
Подразделения ПВО сбили самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.
